山姆大叔的刺激1／加總理睽違十年訪中國 經濟合作因應川普威脅

編譯張渝萍／綜合報導

在美國總統川普閃電攻擊委內瑞拉，將總統馬杜洛與妻子綁回紐約受審後，他陸續點名哥倫比亞、格陵蘭、伊朗等國，不排除對這些目標展開軍事干預。

川普口中超越「門羅主義」的「唐羅主義」正讓美國奪回西半球的強大主導權，伴隨而來的經濟與軍事威脅，讓不斷被川普威脅納入「第51州」的鄰國加拿大也難以掉以輕心。總理卡尼將於下周訪中國，是近十年來首次加拿大領導人訪中，將討論經濟與國際安全等議題。此行是在一年多前加中兩國互課關稅鬧翻後，關係逐漸回暖的「轉捩點」。

廣告 廣告

川普口中超越「門羅主義」的「唐羅主義」正讓美國奪回西半球的強大主導權，伴隨而來的經濟與軍事威脅，讓不斷被川普威脅納入「第51州」的鄰國加拿大也難以掉以輕心。翻攝卡尼官方X

睽違十年加總理訪中

BBC 7日報導，暌違近十年，加拿大總理將訪中國，卡尼（Mark Carney）將於1月13日至17日前往北京。根據總理辦公室表示，卡尼計畫與中方官員討論貿易、能源、農業及國際安全等議題。

在川普執政下，在各種關稅與經濟政策下，加拿大進出口貿易出現各種不確定性，因此決定分散風險，與美國之外的國家拓展外交與經貿關係。

報導指，卡尼是去年10月於南韓與中國國家主席習近平會面後，正式受邀訪問中國。這趟行程象徵加中關係回暖。

川普上任前 加中其實在互課關稅鬧翻

其實在川普上任前，加中還在互相課關稅，深陷貿易爭端。加拿大 2024年10月才對中國電動車加徵100%關稅，此舉與美國的做法一致。同月，加拿大也對中國鋼鐵與鋁材加徵25%關稅。

中國則於去年3月採報復措施，對多項加拿大農產品加徵關稅，包括對油菜籽（canola seed）進口課徵76%關稅，以及對菜籽油、菜籽粕與豌豆課徵 100% 關稅。

這些措施對加拿大西部農民造成衝擊，因為中國是加拿大油菜籽最大的進口國。

川普關稅與貿易威脅 讓加中重修舊好

習近平10月在南韓舉行的APEC峰會期間與卡尼會面。會後，卡尼表示，加中關係已來到一個「轉捩點」，他相信這將為加拿大經濟帶來正面成果。

卡尼表示：「保持距離並不是解決問題的方法，也不是為人民服務的方法。」

習近平10月在南韓舉行的APEC峰會期間與卡尼會面。會後，卡尼表示，加中關係已來到一個「轉捩點」。（圖／翻攝自X平台 @CanadianPM）

卡尼還稱，中國「願意與加拿大合作，推動中加關係回到健康、穩定且可持續發展的正確軌道上」。

卡尼曾表示，他希望在未來十年內，將加拿大對美國以外市場的出口額翻倍。在川普對鋼鐵、鋁與汽車產業加徵關稅後，加拿大這些產業已受到嚴重衝擊。

目前，加拿大與美國之間的貿易談判仍處於暫停狀態。不過，對加拿大、美國與墨西哥之間一項長期自由貿易協定的正式檢討已經啟動，並預計於今年稍晚完成。

掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global

更多三立新聞網報導

川普讓台灣更安全了！專家預言「台灣將有新邦交國」 諷習近平不是對手

馬杜洛倒台 哥倫比亞游擊隊指揮官逃離委內瑞拉

一文看懂／伊朗如何跟八竿子打不著的委內瑞拉交好 被美盯上會怎做？

地緣未爆彈1／買島變搶地！川普考慮動武吞格陵蘭 北約集體防衛恐崩解

