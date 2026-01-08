山姆大叔的刺激2／加拿大擬組40萬民防部隊 抗中俄、擋美還要因應天災
編譯張渝萍／綜合報導
在美國總統川普閃電攻擊委內瑞拉，將總統馬杜洛與妻子綁回紐約受審後，他陸續點名哥倫比亞、格陵蘭、伊朗等國，不排除對這些目標展開軍事干預。
川普口中超越「門羅主義」的「唐羅主義」正讓美國奪回西半球的強大主導權，伴隨而來的威脅，讓不斷被川普威脅納入「第51州」的鄰國加拿大也難以掉以輕心。軍方打算建立40人的民防部隊，因應外來威脅，無論是來自中俄，或多變的鄰居美國。
此外，加國代表團還去參訪芬蘭民防體系，被防空避難所可容納85%人口的規模，以及避難所內設備完善，甚至還有三溫暖震撼。
招募16至65歲民眾加入民防部隊
《經濟學人》7日報導指，加拿大最高階軍事將領、參謀長卡里南（Jennie Carignan）正在招募16至65歲的民眾加入民防部隊，可在國家遭遇軍事攻擊或重大天然災害時挺身而出、協助國家，「我們需要重型機具操作員，我們需要無人機操作員，也可能需要網路作戰人員。」
她提出建立一支40萬人規模的民防部隊，這個構想與川普3日的委內瑞拉行動，並無直接因果關係，但時機也絕非完全巧合。
過去一年來，川普多次宣稱，加拿大若成為美國的「第51州」將符合其自身利益。但沒有人在負責任的位置上真正相信美國會入侵加拿大，就連川普本人，在被問及是否會動用軍事力量併吞加拿大時，也曾表示「不會」，或稱「非常不可能」。
不過所有人都同意，加美關係已經朝著不可逆轉的方向改變了。川普的言辭攻擊與經濟施壓促成了這一點，加拿大別無選擇，只能努力成為一個能自主應對威脅的國家，無論這個威脅是來自川普還是其他國家。
加拿大與美國關係發生什麼變化？
其實撇除美國，加拿大主要憂心的仍是來自俄羅斯與中國的滲透、網路攻擊與基礎設施破壞。但美國突襲委內瑞拉，以及隨後傳出「如有必要將以武力取得格陵蘭」的言論，讓美加自1812年（加拿大獨立前）就和平共處的情況不再，軍事行動也可能會發生。
加拿大國防部（DND）開始討論建立民防能力的時間，恰好與川普暗示將動用「經濟力量」說服加拿大加入美國的時間差不多。
曾任總理卡尼幕僚長、並出任過公共安全部長的門迪奇諾（Marco Mendicino）表示：「在這樣的背景下，政府有責任評估所有可能情境與選項，包括建立一支自願性的民防部隊，在軍事或災難情況下支援加拿大武裝部隊。」
加拿大預設那些威脅？
加拿大目前設想的威脅包括「在川普任內可能的內亂，導致大量移民從美國湧入加拿大」、「俄羅斯或中國等對手攻擊加拿大關鍵基礎設施、切斷能源與水源，以牽制北美軍事反應能力，同時對波羅的海與台灣等地發動攻擊」，甚至最壞的情境「美國入侵」。
卡里南將軍表示，加拿大持續遭受網路攻擊：「我們永遠都在為最壞的情況做準備。」
卡里南將軍認為，建立民防部隊的計畫應該會讓美國感到滿意，因為這符合川普要求盟友承擔更多自身防務責任、在遭受攻擊或天災時減少對美國依賴的主張。
加拿大考察的芬蘭民防有哪些特色？
去年11月，她派遣一個團隊前往芬蘭，研究該國在長期面對俄羅斯威脅下所建立的完整民防體系。
在芬蘭的「全面安全概念」下，民眾被要求儲備72小時所需的食物、飲水與醫療用品。政府保有接受過急救、救援與消防訓練的平民名單，這些人將在危機時帶領其他人前往遍布全國的防空避難所。
這些避難所可容納85%的芬蘭人口，而且並非陰暗、末日感十足的碉堡，裡頭設有地下遊樂場，當然還少不了三溫暖。加拿大代表團深受震撼。一名官員說：「他們到處都是碉堡，而且把它們變成日常生活的一部分，有些裡面甚至有游泳池。」
但同時也有人指出，加拿大的國土面積是芬蘭的30倍，擁有大片人口稀少的地區，若沒有美國的協助，幾乎不可能全面捍衛主權。
因此卡尼希望改變這一點。他承諾未來五年投入820億加幣（約1.86兆元台幣），讓加拿大走上將國防支出提升至 GDP 5% 的道路。
加拿大的軍力目前如何？
目前加拿大武裝部隊擁有6.7 萬名正規軍人與2.7萬名後備軍人，全部皆為志願役。除了守衛全球第二大的國土，他們還必須承擔多項海外任務，像是在拉脫維亞，協助強化波羅的海國家的防衛；同時，一支海軍部隊也在確保台灣海峽 國際航運保持暢通，因此兵力早已捉襟見肘。
在加拿大國內，軍隊分散在將近1000 萬平方公里的國土上。氣候變遷或許已不再是政策優先事項，但極端天氣造成的破壞依舊在。
軍隊經常被派去協助應對洪水與森林大火，甚至2020 年Covid-19重創安大略省與魁北克省人手嚴重不足的養老院時，軍方也被派往照護長者。新的民防部隊可在這類緊急狀況中發揮作用，讓正規軍能專注於真正的國土防衛。
長者也想捍衛國家
在川普上任後展現對西半球的霸權野心，加拿大人似乎正在醒來。卡里南將軍表示，她在公開活動後經常被願意服役的加拿大人團團包圍。聖誕節前，一位年長者懇求能派他去做事，儘管他年事已高。
卡里南將軍說：「他對我說：『聽著，我沒辦法扛著步槍上戰場，但我每天都在網路上蒐集資訊，我可以幫忙。告訴我我能怎麼幫你。』」
TWICE彩瑛驚喜現身機場！暫停活動後「歸隊飛美國」 大巨蛋確定9人合體
【2026綠點將3】型男綠委再戰百里侯！劉建國心心念念打造幸福雲林
加拿大總理卡尼睽違九年再度訪中 盼修復加中緊張關係
全球藍莓佈局看台灣！外媒揭密：台人「嘴刁」成亞洲高端市場測試指標
