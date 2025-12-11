山姆沃辛頓、莉莉詹姆斯主演《玩命中繼站》五大魅力：小蝦米吹哨者對大鯨魚企業要如何取勝？諜報電影風格的隱形英雄如何伸張正義？
【文／龍貓大王通信】「小蝦米對大鯨魚」，這句話時常被套用在小市民與大企業之間的衝突上。老百姓要對大企業求償是一件非常困難的事，否則《永不妥協》或《全面反擊》這些電影就不會永存人心。但這兩部電影裡，主角都使用法律作為武器成功反擊。可是，如果你沒錢沒勢，又不懂法律該怎麼辦？12/12上映的《玩命中繼站》介紹你一項有趣的服務，它將成為小蝦米與大鯨魚的中間人，保護維權一方的權益……這是一部諜報風味滿滿的驚悚電影，不到最後猜不到結局，讓我們來分析它如何讓你驚心動魄。
🍿《玩命中繼站》
上映日期：2025/12/12
演員：里茲阿邁德 Riz Ahmed、莉莉詹姆斯 Lily James、山姆沃辛頓 Sam Worthington
分級：輔導級12+
片長：1 時 52 分
《玩命中繼站》的故事是什麼？
莎拉（莉莉詹姆斯飾）是一位科學家，她負責為企業研發基因改造小麥，卻發現本應完美的新品種小麥對人體有害。報告主管卻被敷衍的莎拉保留了關鍵證據，自此成了大企業追蹤竊聽的目標。莎拉不想鋌而走險，她想直接將證據歸還給公司，卻似乎無法避免自己遭到滅口。好心人給了莎拉一條活路，讓她聯繫一位神秘人約翰（里茲阿邁德飾演），約翰會幫助莎拉與企業溝通、安排會面並交付證據，並讓企業同意日後不再對莎拉不利。
與此同時，企業派出的殺手道森（山姆沃辛頓飾），已經率領小隊開始調查是誰在幫助莎拉。他們有充足的火力與蒐集情資能力，約翰與莎拉要如何逃出生天？
魅力一：不依賴有毒男子氣概也能討回公道
小蝦米與大鯨魚之間有極大的權勢差距，要兩邊坐下來好好談無疑是天方夜譚。家大業大的大鯨魚，根本不可能好聲好氣地應付可以一指捏死的蝦米。這時會出現幫助弱女子主角的主角，勢必是宛如傑森史塔森的「前特種隊員」或「前黑道殺手」這樣的男子漢，以強大武力殺翻幕後黑手。不提別的，傑森史塔森近幾年的電影（例如《蜂刑者》、《重裝制裁》、《天眼浩劫》等）都是類似這樣的題材。
權勢不對等的抗爭電影，就這樣變成了社會暴力電影。因為小蝦米與大鯨魚之間的問題，無法透過正常社會秩序解決，那麼，可以摧毀一切秩序的暴力就是最好的選項……電影是這樣演的，但在殺戮之後，武功蓋世的男主角可以輕舟遠颺，那小老百姓要如何回歸正常生活呢？可能很難。當然，這不是社暴電影關心的主題。社暴電影關心的，是暴力橋段是否能為觀眾出一口氣，是他們的怒氣與怨氣是否能夠得到發洩。
《玩命中繼站》不來這套，它更嚴謹地構思了一個真實社會可能存在的地下網路，不靠子彈與拳頭，就能讓小蝦米與大鯨魚坐下來談。該賠錢的賠錢，該閉嘴的閉嘴，今天兩方都不會有人因此死翹翹。
魅力二：寫實描繪一個「公開」的地下網路
小蝦米與大鯨魚還沒坐下來談，蝦米的日常生活、通訊與個人資料老早就被大企業掌控，他要向誰求援也瞞不過企業的鷹犬。因此，在這種手機與家居環境都被竊聽的狀況下，通訊變成大問題。《玩命中繼站》介紹了美國真實的國家級公共服務「電信中繼服務」（Telecommunications Relay Service，TRS），這是一個能讓聽障語障人士透過電話與其他人溝通的服務。用戶可以傳送文字或手語訊息給中繼員，再由中繼員透過電話，將訊息內容口說給對方聽；相反的，對方的口說回話，也會透過中繼員打成文字訊息後回傳給聽障語障人士。
因為美國法律限制，因此中繼員不得洩漏任何通話內容，竊聽者也只能聽到中繼員與通話者之間口說的內容，但這通電話究竟是打給誰？因為中間隔著電信中繼服務公司，因此駭客也無法追根究底查到對方身在何處。TRS並非空想的服務，它是90年代起由美國政府制定法律保障的公共服務，所有美國電信公司都必須提供TRS服務。而在2000年代網際網路開始普及後，聽障語障人士傳送訊息變得更簡便，甚至也能透過視訊進行手語溝通，使服務使用量爆發性成長。2009年全美使用TRS通話的時數，超過了2億分鐘。
但TRS在《玩命中繼站》裡變成了安全保密的通訊方式，安靜的神秘人約翰不發一語，他手指快速地敲打鍵盤輸入訊息，這些訊息都由TRS中繼員朗讀給電話線另一端的莎拉。道森與他的殺手們試圖佯裝公權力，想要搜查TRS中心，卻被工作人員以法律保障為由拒絕。這是確實可能發生的劇情發展，這是基於真實美國社會的公共服務所設計的劇情，非常逼真。
魅力三：最保險的交付重要情資管道：郵局
約翰不靠子彈與高科技裝備，他要求莎拉盡可能出入公共場所、使用大眾交通系統、並利用各種公共服務，就是為了讓莎拉曝光在公權力的保護範圍之下——例如使用郵局。美國每一份郵件都受到美國法律保障，干擾郵件配送或毀損郵件等行為，都屬於「聯邦犯罪」行為，都會觸犯郵件保護法（18 U.S. Code § 1701–1708）。例如惡勢力想要攔截莎拉寄給約翰的證據，拆開了不屬於他們的包裹，這可不只引發民事問題，還要面臨最高五年徒刑的懲罰。
約翰利用郵務系統這個遍佈美國的公共服務，讓莎拉將燙手山芋的企業不法證據寄給他。但如果壞蛋守在郵政信箱前，等著看看是誰來領包裹怎麼辦？不用擔心，《玩命中繼站》會告訴你郵務系統有多麼便利，而且這些手法都是合法合規，不需要賄賂或脅迫郵務人員——這些旁門走道最終都可能洩露約翰的身份。
約翰不是男子漢，他更像一隻循規蹈矩的老鼠，利用大眾天天使用也不在意的公共服務，躲避或掩蓋他的行蹤。這讓《玩命中繼站》變得完全不像社會暴力電影，反而更像是一部諜報電影。約翰在不觸發社會動盪的黑暗底層與企業爭鬥，他像個間諜不停變裝——這是近幾年最認真在街頭快速換裝/更換造型的諜報電影了；他使用預付卡手機躲避追蹤；他進入工作室必須經過重重驗證。這些都讓《玩命中繼站》將諜報類型帶離國家政治的宏大規模，落實到密佈監視器的紐約街頭，非常真實也非常新鮮。
魅力四：吹哨者的兩難有誰能懂
要做一個暴露企業黑幕的吹哨者是很痛苦的，因為企業會傾全力壓制你的聲音，說不定還想消除你的存在。但吹哨者付出一切犧牲爆料後，他們卻不會獲得任何獎賞，社會大眾反倒可能對他們指指點點。《玩命中繼站》開場給了我們一個也許對吹哨者「相對公平」的下場：吹哨者放棄吹哨，他們交出手上的證據與企業交換報酬。約翰協助完成交易，從中抽取傭金。
這聽起來根本不公不義，甚至吹哨者也不應該被稱為吹哨者。但是，吹哨者犧牲一切換來萬事皆空的下場又符合正義嗎？更何況，多少吹哨者在正義尚未昭彰前，就已經被迫消失，那又有誰能為他們伸張正義？《玩命中繼站》的開場是一個令人無法接受、卻極度現實的作法，但這只是開始，它會慢慢告訴你，吹哨者最初之所以會是吹哨者，原本就是出自一顆路見不平的真心。即便他們透過交易換得了安寧生活還有豐厚的遮羞費，他們的良心卻有可能在某日發作，還是決定放下這一切。
美國在1989年便頒訂了「吹哨者保護法」（Whistleblower Protection Act, WPA），但之後法院卻做出許多極狹隘的判決，讓WPA幾乎失去意義：例如被告發的雇主，假如辯稱原告是因為自身績效不佳、挾怨提告，那麼法官就幾乎會判吹哨者敗訴。或是如果主管早就知道吹哨者告發的事項，那麼吹哨行為就不列入保護。甚至如果吹哨者本身就擔任監督/審核類型工作，那麼他的告發也會被法院視為「工作職責」而非吹哨，一樣不會受到保護。
《玩命中繼站》站在保護吹哨者這一方，這是一種對吹哨者保護制度的反諷——如果法律保護不了吹哨者，那不如協助吹哨者以證據向公司討一筆封口費。但它想探討的不只如此，因為吹哨者必然有堅定的自我信念，他絕非閒著無聊去收集證據反制公司。絕對是因為他看到了什麼無法忍受、無法原諒的醜事，決定向外界公開真相以阻止這種惡形惡狀。約翰保護了吹哨者，但他對吹哨者這種內心無法消停的正義感又怎麼看呢？電影裡會告訴你答案。
魅力五：保護吹哨者們的隱形英雄
為什麼約翰要從事這個需要時刻保密、危險度極高的工作？他有什麼樣的心靈創傷？這是一種復仇？還是一種見義勇為？《玩命中繼站》不會輕易告訴你答案。飾演約翰的里茲阿邁德，在整部電影裡沒有太多口白，他透過TRS與莎拉溝通，過程中只是不停的打字。他無言地變裝跟蹤、無言地調查敵情、無言地在人群中解決致命危機。這個角色的意志與動機，很多時候是透過里茲的表情與肢體語言傳達出來。這是一位充滿魅力的無言英雄，他彷彿一轉身就會從街頭人潮中消失，但他隨時都會在某個角落注視著目標，誓要完成任務。
很久沒有看到這樣獨樹一格的諜報電影，它脫離了社暴電影的重口味暴力語言，努力以諜報類型風格重新詮釋小蝦米對抗大鯨魚的老故事公式……而且，你很有可能完全猜不到結局會是那樣。非常值得推薦給所有觀眾。
🍿《玩命中繼站》
上映日期：2025/12/12
演員：里茲阿邁德 Riz Ahmed、莉莉詹姆斯 Lily James、山姆沃辛頓 Sam Worthington
分級：輔導級12+
片長：1 時 52 分
▶歡迎加入Yahoo奇摩電影戲劇粉絲團，接收更多Movie訊息！
其他人也在看
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 3 小時前 ・ 7
昔被台灣封殺4年！金像獎影帝「擺地攤求生」遭警驅趕：沒人敢用我
梁家輝是香港影壇的大咖影帝，曾參演過許多經典作品，其中成名代表作《垂簾聽政》中飾演咸豐皇帝，更在1984年一舉奪下香港金像獎影帝。日前他接受大陸節目「見非凡」專訪，回顧成名與低潮，坦言曾因被封殺而無戲可拍，甚至不得不擺地攤維持生計。他強調：「演員沒有爛角色，只有爛戲。」三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 99
好天氣要沒了！全台凍3天「恐跌破10度」最冷時段曝 雨下最猛地區出爐
中央氣象署表示，今（10）日受到東北季風減弱影響，水氣逐漸減少。台北一早就出了太陽，暫別濕冷天氣讓人神清氣爽。未來天氣狀況，也持續受到關注；對此，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，強冷空氣這天南下，且有增強為大陸冷氣團的趨勢，「這時間」最冷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
小禎罕公開小7歲男友真面目！41歲生日甜吻放閃
女星小禎（胡盈禎）今年9月被周刊爆料與神似日本球星大谷翔平的男子走在一起，隨後她大方在限時動態認愛，「謝謝大家對Alan跟我的關心和祝福…這是一段美好且令人期待的發展」。而她9日迎來41歲生日，男友Alan的真面目也罕見公開，兩人的幸福模樣立刻引來網友一片祝福。中時新聞網 ・ 3 小時前 ・ 8
19歲就當媽！李千娜再婚黃尚禾「罕曬全家福照」 一家五口全曝光
李千娜出道18年，昨（6）日晚間在台北國際會議中心（TICC）舉辦首次大型個唱「入戲」，邀請女兒顧穎擔任嘉賓，母女倆相互凝視、眼眶泛淚，首度同台飆唱令人動容。活動結束後，她特地釋出一家5口的溫馨合照，包括丈夫黃尚禾、大兒子、女兒顧穎與次子全員現身力挺，畫面幸福感滿溢。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 27
棒球》「問題大於話題」 曹錦輝赴中國打球機會渺茫
中國城市棒球聯賽（CPB）明年1月立春聯賽開打，日前傳出林益全和曹錦輝將赴對岸發展，如今林益全確定加盟上海正大龍，曹錦輝則因身分特殊又牽涉敏感的政治議題，「問題大於話題」，明年打立春聯賽的機會非常低。44歲的曹錦輝在2009年涉及「黑象事件」遭兄弟象開除，同時中職聯盟宣布永不錄用，2014年他赴澳洲自由時報 ・ 22 小時前 ・ 27
恢復台灣邦交？宏都拉斯大選開票99% 親中總統急跳腳
即時中心／林韋慈報導根據路透社報導，宏都拉斯大選計票至9日完成99.40%，國家黨（National Party）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）以最高得票數宣布當選；自由黨（Liberal Party）候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）則位居第二；執政的自由重建黨（LIBRE）候選人蒙卡達（Rixi Moncada）則以19.29%敬陪末座。民視 ・ 22 小時前 ・ 211
女兒哭喊屁股癢！年輕媽擦完藥挖出「4條蟯蟲」籲：這事不要做
一名年輕媽媽近日分享，女兒睡前哭喊「屁股癢」，幫忙擦藥膏也不見好，仔細一看竟發現爬出「3~4隻白色物體」，近看驚覺是蟯蟲，不禁感嘆「貼屁股是真的有它道理」。對此，她也呼籲家長一定要注意孩子的衛生，「這件事」千萬不要做。鏡報 ・ 2 小時前 ・ 2
請假新制2026元旦上路！ 全勤獎金按比例扣、未逾10天禁予不利處分
勞工請假規則於12月9日公告修正，自明（2026）年1月1日施行。本次修正條文為第7條、第9條，並增訂9-1條。其中，最受矚目的是為避免雇主利用全勤奬金制度，對勞工請普通傷病假而扣發其全數之全勤奬金，造成勞工請病假而有不利益之恐懼，其全勤奬金僅得按請普通傷病假日數依比...CTWANT ・ 7 小時前 ・ 17
余天自爆「罹患癌症」 已經開刀切除：跟李亞萍分房了
胡瓜11日找來余天、余祥銓父子、黃西田等人一起為公益演唱會「鑽石舞台」宣傳。余天久違現身，他近年其實已經半退休，不願意再上主持，也不願意再表演，一切都是因為聽到做公益，「我就完全不問價碼了！隨便他們開。」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前 ・ 41
新款「皮蛇疫苗」2劑最高1萬8！各縣市補助一次看
帶狀皰疹疫苗是預防帶狀皰疹最好的方法，目前帶狀皰疹疫苗單針就要價最高5000元，新款基因合成疫苗「欣剋疹」單劑最高要價9000元！對此，近期不少地方政府已著手對弱勢及高風險族群民眾，提供帶狀疱疹接種免費或定額補助。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 14
川普「金卡」啟動 3110萬元換美國永居
[NOWnews今日新聞]美國總統川普（DonaldTrump）週三（10日）宣布，他長期承諾推動的「金卡」（goldcard）正式開始發售，該卡將為繳納100萬美元（約台幣3110萬元）的個人、以及...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 43
強尼戴普戴300日圓扭蛋「玉米筍戒指」爆紅！價格飆漲20倍 設計師：正在討論再販
好萊塢巨星強尼戴普（Johnny Depp）不久前赴日參加「2025 東京動漫展」（Tokyo Comic Con 2025），卻沒想到有眼尖的網友發現，強尼戴普左手小指上配戴了一枚造型相當特殊的戒指，近看竟然是一根「玉米筍」。經過網友的比對發現，這並不是什麼昂貴的名牌飾品，而是日本扭蛋品牌 Brightlink 在 2021 年 7 月推出的「玉米婚約戒指」（コーン約指輪）系列玩具，轉蛋售價僅需 300 日圓（約新台幣 60 元）。強尼戴普配戴的正是其中一款「玉米筍」造型戒指，所以在曝光後網路上拍賣的價格居然飆漲了數十倍，原設計者也非常驚訝。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 4 小時前 ・ 1
朱孝天被踢出F4！律師曝1關鍵「玩崩了」：被捨棄也是剛好
F4睽違多年合體推出新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，由言承旭、吳建豪、周渝民攜手阿信與周杰倫合作，象徵經典男子團體再度集結。然而成員朱孝天缺席，引發粉絲熱議，甚至讓多年來團體內部相處的裂痕再次浮上檯面。有律師就分析朱孝天「玩崩」關鍵，就是他高估自己的重要性。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 39
國台辦被問到結巴！學者揭他戳破國民黨騙局
[NOWnews今日新聞]中國國台辦發言人陳斌華昨（10）日抨擊台灣禁止小紅書是「反民主」，遭台灣記者提問：「中國也需要翻牆才能用臉書，您怎麼看？中國是否會開放一般民眾使用臉書？」對此，加拿大約克大學...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前 ・ 163
週末迎入冬最強冷空氣 下週又將回溫...網看傻：短袖什麼時候收？
週末迎入冬最強冷空氣 下週又將回溫...網看傻：短袖什麼時候收？EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 3
MLB／王建民出席冬季會議 當地記者認出他！興奮喊「洋基19勝王牌」
大聯盟冬季會議近期在佛州舉辦，樂天桃猿教練曾豪駒日前以WBC台灣隊總教練身份赴美參加，沒想到王建民竟然也到場，而且還有當地記者在個人社群上發文，直呼竟然能偶遇當年洋基19勝「王牌投手」。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 8
憶球迷最痛「黑象事件」！中込伸強調認罪為「這原因」坦言確有組頭暴力脅迫
體育中心／綜合報導前兄弟象日籍投手及總教練中込伸，因在2009年涉入打假球事件遭檢調約談並認罪遭判處有期徒刑1年8個月，緩刑4年，不過他在返日之後卻又改口「只是為了要回日本而認罪」。近期中込伸在接受日媒《Full-Count》採訪時，再度重申當初在台灣認罪是為了家人「如果要在棒球和家人之間選一個，那當然是家人。」更表明「只要放下自尊，什麼都做得下去。」FTV Sports ・ 6 小時前 ・ 36
南韓太扯！謬稱「中國台灣」竟又貿易刁難 外交部次長出面回應了
即時中心／高睿鴻報導迫於中國的壓力，國際社會時常傳出，有國家刻意、或不經意矮化台灣主權地位之情事。最近南韓推出的「電子入境卡（E-Arrival Card）」，就因系統將台灣標註為「中國台灣CHINA（TAIWAN）」，引發我國輿論譁然；後續更傳出，我國外交部已數次向韓方表達關切、要求更正，但目前卻仍不為所動。而針對外交部亞東太平洋司昨（9）日表態，「已全面重新檢視與韓政府的關係」，外交部次長陳明祺今（10）日也回應了。民視 ・ 1 天前 ・ 370
是送分題還是送命題？「這檔」大量漲停後慘爆39萬殺量…股價慘挫半根 旺宏、力積電跟著崩
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導今（10）日台股加權指數收28,400.73點，漲218.13點，漲幅0.77%，觀察今日盤後個股成交量前五名，華邦電（2344）因近日股價...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 7