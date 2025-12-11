山姆沃辛頓、莉莉詹姆斯主演《玩命中繼站》五大魅力：小蝦米吹哨者對大鯨魚企業要如何取勝？諜報電影風格的隱形英雄如何伸張正義？

《玩命中繼站》海報（圖片來源：車庫娛樂）

【文／龍貓大王通信】「小蝦米對大鯨魚」，這句話時常被套用在小市民與大企業之間的衝突上。老百姓要對大企業求償是一件非常困難的事，否則《永不妥協》或《全面反擊》這些電影就不會永存人心。但這兩部電影裡，主角都使用法律作為武器成功反擊。可是，如果你沒錢沒勢，又不懂法律該怎麼辦？12/12上映的《玩命中繼站》介紹你一項有趣的服務，它將成為小蝦米與大鯨魚的中間人，保護維權一方的權益……這是一部諜報風味滿滿的驚悚電影，不到最後猜不到結局，讓我們來分析它如何讓你驚心動魄。

🍿《玩命中繼站》

上映日期：2025/12/12

演員：里茲阿邁德 Riz Ahmed、莉莉詹姆斯 Lily James、山姆沃辛頓 Sam Worthington

分級：輔導級12+

片長：1 時 52 分

《玩命中繼站》的故事是什麼？

莎拉（莉莉詹姆斯飾）是一位科學家，她負責為企業研發基因改造小麥，卻發現本應完美的新品種小麥對人體有害。報告主管卻被敷衍的莎拉保留了關鍵證據，自此成了大企業追蹤竊聽的目標。莎拉不想鋌而走險，她想直接將證據歸還給公司，卻似乎無法避免自己遭到滅口。好心人給了莎拉一條活路，讓她聯繫一位神秘人約翰（里茲阿邁德飾演），約翰會幫助莎拉與企業溝通、安排會面並交付證據，並讓企業同意日後不再對莎拉不利。

與此同時，企業派出的殺手道森（山姆沃辛頓飾），已經率領小隊開始調查是誰在幫助莎拉。他們有充足的火力與蒐集情資能力，約翰與莎拉要如何逃出生天？

《玩命中繼站》劇照（圖片來源：車庫娛樂）

魅力一：不依賴有毒男子氣概也能討回公道

小蝦米與大鯨魚之間有極大的權勢差距，要兩邊坐下來好好談無疑是天方夜譚。家大業大的大鯨魚，根本不可能好聲好氣地應付可以一指捏死的蝦米。這時會出現幫助弱女子主角的主角，勢必是宛如傑森史塔森的「前特種隊員」或「前黑道殺手」這樣的男子漢，以強大武力殺翻幕後黑手。不提別的，傑森史塔森近幾年的電影（例如《蜂刑者》、《重裝制裁》、《天眼浩劫》等）都是類似這樣的題材。

權勢不對等的抗爭電影，就這樣變成了社會暴力電影。因為小蝦米與大鯨魚之間的問題，無法透過正常社會秩序解決，那麼，可以摧毀一切秩序的暴力就是最好的選項……電影是這樣演的，但在殺戮之後，武功蓋世的男主角可以輕舟遠颺，那小老百姓要如何回歸正常生活呢？可能很難。當然，這不是社暴電影關心的主題。社暴電影關心的，是暴力橋段是否能為觀眾出一口氣，是他們的怒氣與怨氣是否能夠得到發洩。

《玩命中繼站》不來這套，它更嚴謹地構思了一個真實社會可能存在的地下網路，不靠子彈與拳頭，就能讓小蝦米與大鯨魚坐下來談。該賠錢的賠錢，該閉嘴的閉嘴，今天兩方都不會有人因此死翹翹。

《玩命中繼站》劇照（圖片來源：車庫娛樂）

魅力二：寫實描繪一個「公開」的地下網路

小蝦米與大鯨魚還沒坐下來談，蝦米的日常生活、通訊與個人資料老早就被大企業掌控，他要向誰求援也瞞不過企業的鷹犬。因此，在這種手機與家居環境都被竊聽的狀況下，通訊變成大問題。《玩命中繼站》介紹了美國真實的國家級公共服務「電信中繼服務」（Telecommunications Relay Service，TRS），這是一個能讓聽障語障人士透過電話與其他人溝通的服務。用戶可以傳送文字或手語訊息給中繼員，再由中繼員透過電話，將訊息內容口說給對方聽；相反的，對方的口說回話，也會透過中繼員打成文字訊息後回傳給聽障語障人士。

因為美國法律限制，因此中繼員不得洩漏任何通話內容，竊聽者也只能聽到中繼員與通話者之間口說的內容，但這通電話究竟是打給誰？因為中間隔著電信中繼服務公司，因此駭客也無法追根究底查到對方身在何處。TRS並非空想的服務，它是90年代起由美國政府制定法律保障的公共服務，所有美國電信公司都必須提供TRS服務。而在2000年代網際網路開始普及後，聽障語障人士傳送訊息變得更簡便，甚至也能透過視訊進行手語溝通，使服務使用量爆發性成長。2009年全美使用TRS通話的時數，超過了2億分鐘。

但TRS在《玩命中繼站》裡變成了安全保密的通訊方式，安靜的神秘人約翰不發一語，他手指快速地敲打鍵盤輸入訊息，這些訊息都由TRS中繼員朗讀給電話線另一端的莎拉。道森與他的殺手們試圖佯裝公權力，想要搜查TRS中心，卻被工作人員以法律保障為由拒絕。這是確實可能發生的劇情發展，這是基於真實美國社會的公共服務所設計的劇情，非常逼真。

《玩命中繼站》劇照（圖片來源：車庫娛樂）

魅力三：最保險的交付重要情資管道：郵局

約翰不靠子彈與高科技裝備，他要求莎拉盡可能出入公共場所、使用大眾交通系統、並利用各種公共服務，就是為了讓莎拉曝光在公權力的保護範圍之下——例如使用郵局。美國每一份郵件都受到美國法律保障，干擾郵件配送或毀損郵件等行為，都屬於「聯邦犯罪」行為，都會觸犯郵件保護法（18 U.S. Code § 1701–1708）。例如惡勢力想要攔截莎拉寄給約翰的證據，拆開了不屬於他們的包裹，這可不只引發民事問題，還要面臨最高五年徒刑的懲罰。

約翰利用郵務系統這個遍佈美國的公共服務，讓莎拉將燙手山芋的企業不法證據寄給他。但如果壞蛋守在郵政信箱前，等著看看是誰來領包裹怎麼辦？不用擔心，《玩命中繼站》會告訴你郵務系統有多麼便利，而且這些手法都是合法合規，不需要賄賂或脅迫郵務人員——這些旁門走道最終都可能洩露約翰的身份。

約翰不是男子漢，他更像一隻循規蹈矩的老鼠，利用大眾天天使用也不在意的公共服務，躲避或掩蓋他的行蹤。這讓《玩命中繼站》變得完全不像社會暴力電影，反而更像是一部諜報電影。約翰在不觸發社會動盪的黑暗底層與企業爭鬥，他像個間諜不停變裝——這是近幾年最認真在街頭快速換裝/更換造型的諜報電影了；他使用預付卡手機躲避追蹤；他進入工作室必須經過重重驗證。這些都讓《玩命中繼站》將諜報類型帶離國家政治的宏大規模，落實到密佈監視器的紐約街頭，非常真實也非常新鮮。

《玩命中繼站》劇照（圖片來源：車庫娛樂）

魅力四：吹哨者的兩難有誰能懂

要做一個暴露企業黑幕的吹哨者是很痛苦的，因為企業會傾全力壓制你的聲音，說不定還想消除你的存在。但吹哨者付出一切犧牲爆料後，他們卻不會獲得任何獎賞，社會大眾反倒可能對他們指指點點。《玩命中繼站》開場給了我們一個也許對吹哨者「相對公平」的下場：吹哨者放棄吹哨，他們交出手上的證據與企業交換報酬。約翰協助完成交易，從中抽取傭金。

這聽起來根本不公不義，甚至吹哨者也不應該被稱為吹哨者。但是，吹哨者犧牲一切換來萬事皆空的下場又符合正義嗎？更何況，多少吹哨者在正義尚未昭彰前，就已經被迫消失，那又有誰能為他們伸張正義？《玩命中繼站》的開場是一個令人無法接受、卻極度現實的作法，但這只是開始，它會慢慢告訴你，吹哨者最初之所以會是吹哨者，原本就是出自一顆路見不平的真心。即便他們透過交易換得了安寧生活還有豐厚的遮羞費，他們的良心卻有可能在某日發作，還是決定放下這一切。

美國在1989年便頒訂了「吹哨者保護法」（Whistleblower Protection Act, WPA），但之後法院卻做出許多極狹隘的判決，讓WPA幾乎失去意義：例如被告發的雇主，假如辯稱原告是因為自身績效不佳、挾怨提告，那麼法官就幾乎會判吹哨者敗訴。或是如果主管早就知道吹哨者告發的事項，那麼吹哨行為就不列入保護。甚至如果吹哨者本身就擔任監督/審核類型工作，那麼他的告發也會被法院視為「工作職責」而非吹哨，一樣不會受到保護。

《玩命中繼站》站在保護吹哨者這一方，這是一種對吹哨者保護制度的反諷——如果法律保護不了吹哨者，那不如協助吹哨者以證據向公司討一筆封口費。但它想探討的不只如此，因為吹哨者必然有堅定的自我信念，他絕非閒著無聊去收集證據反制公司。絕對是因為他看到了什麼無法忍受、無法原諒的醜事，決定向外界公開真相以阻止這種惡形惡狀。約翰保護了吹哨者，但他對吹哨者這種內心無法消停的正義感又怎麼看呢？電影裡會告訴你答案。

《玩命中繼站》劇照（圖片來源：車庫娛樂）

魅力五：保護吹哨者們的隱形英雄

為什麼約翰要從事這個需要時刻保密、危險度極高的工作？他有什麼樣的心靈創傷？這是一種復仇？還是一種見義勇為？《玩命中繼站》不會輕易告訴你答案。飾演約翰的里茲阿邁德，在整部電影裡沒有太多口白，他透過TRS與莎拉溝通，過程中只是不停的打字。他無言地變裝跟蹤、無言地調查敵情、無言地在人群中解決致命危機。這個角色的意志與動機，很多時候是透過里茲的表情與肢體語言傳達出來。這是一位充滿魅力的無言英雄，他彷彿一轉身就會從街頭人潮中消失，但他隨時都會在某個角落注視著目標，誓要完成任務。

很久沒有看到這樣獨樹一格的諜報電影，它脫離了社暴電影的重口味暴力語言，努力以諜報類型風格重新詮釋小蝦米對抗大鯨魚的老故事公式……而且，你很有可能完全猜不到結局會是那樣。非常值得推薦給所有觀眾。

