山富旅行社總經理捐贈珍稀模型機給嘉市興華中學 深化航空教育開拓國際視野

【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】嘉義市興華中學為推動航空教育與培育國際視野，山富國際旅行社總經理王富民，亦是中華民國童軍顧問及日本亞細亞航空臺灣營業處前處長，有鑑於自己愛好經驗需要做傳承，特別整理自己的典藏的民航模型客機數百部，捐贈給興華中學做為觀光餐飲職群做為教學教具與展示之用，展現其對教育的深化學習的高度支持。

捐贈儀式於今(5)日下午假興華中學觀光旅遊專科教室舉行，王富民總經理夫婦親自蒞臨學校，將珍貴的民航模型機正式移交捐于興華中學，校方亦以隆重的儀式迎接這批極富意義的教具教材與展示模型機，並表達誠摯感謝。

除本次模型機捐贈外，該校劉文仕董事長、郝鳳鳴執行董事、張家碩校長…等人，亦與王總經理互相規劃多項合作產官學交流計畫，包括：

一、設立「日亞航教室」，由日本亞細亞航空每年派員至校授課2小時，全程免收費用，協助學生認識航空產業與相關專業知識。

二、未來興華中學的學生，將有機會到山富國際旅行社嘉義分公司做暑假學習與實務體驗機會，協助學生提早接軌產業。

今日贈送儀式，出席貴賓包括：興華中學董事長劉文仕、校長張家碩、執行董事郝鳳鳴、台灣偏鄉兒童教育教基金會秘書長羅繼志，以及興華中學國際暨推廣教育處主任劉玉璽、註冊組長蘇志晃、設備組長賴志民等人，共同見證這場結合教育、公益與航空專業的重要時刻。

興華高中張家碩校長表示，未來將善用本次捐贈資源，持續深化學生多元學習與國際教育發展，培養具備世界觀與專業素養的青年學子。

圖：山富旅行社總經理王富民為協助嘉義市興華中學為推動航空教育與培育國際視野，特別將自己典藏的民航模型客機數百部，捐贈給興華中學做為觀光餐飲職群做為教學教具與展示之用。（記者吳瑞興翻攝）