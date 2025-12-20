山寨周杰倫開演唱會還接代言！杰威爾緊急回應11字 網：杰倫宇宙太強大

記者鄭尹翔／台北報導

天王周杰倫（周董）近日接下中國大陸外送平台代言，相關廣告曝光後引發熱烈討論，沒想到幾乎同一時間，多位以模仿周杰倫走紅的「山寨杰倫」也穿上該外送平台外送員制服拍片，包括粥餅倫、魔都杰倫、雍杰倫與卷倫等人，還高喊「你的外賣，倫家來送」，引發粉絲與網友質疑是否涉及未經授權的商業行為。

周杰倫代言遭山寨周杰倫模仿。（圖／翻攝自微博、小紅書）

由於山寨版影片曝光時間點與周杰倫本人代言廣告相當接近，不少網友猜測是否為品牌刻意操作的「杰倫宇宙」行銷手法，藉由高討論度的模仿者提升曝光。對此，周杰倫所屬經紀公司杰威爾音樂也正式回應，明確表示：「我們並不知情，也沒有授權。」間接澄清外界對於山寨周杰倫接下代言、與官方合作的揣測。

據了解，該外送平台並不知情相關拍攝行為，且外送員制服只要申請成為外送員即可取得，並非專屬授權道具，但多名「山寨杰倫」合體拍攝、宣傳形式完整，仍引發外界高度關注。

