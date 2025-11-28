「山寨版星巴克」瑞幸咖啡傳12月登台！胡采蘋分析：應該做不起來

有「山寨版星巴克」之稱的中國連鎖咖啡龍頭「瑞幸咖啡」，傳出將在12月來台插旗引起熱議。 圖：取自瑞幸咖啡

[Newtalk新聞] 有「山寨版星巴克」之稱的中國連鎖咖啡龍頭「瑞幸咖啡」，傳出將在12月來台插旗引起熱議，並被網友翻出瑞幸咖啡中國代言人就是被點名為于朦朧案嫌疑人之一的范世錡，讓不少人喊要抵制。對此，網紅Emmy胡采蘋分析，瑞幸咖啡的經濟規模可以把採購和管銷的成本壓得很低，對台灣品牌會是很大的威脅，但他認為台灣咖啡市場非常競爭，認為瑞幸咖啡在台灣應該做不起來。

Emmy胡采蘋在她的臉書粉專《Emmy追劇時間》表示，其實他有點擔心瑞幸咖啡的問題，雖然是代理商模式，但是他們現在在中國就有2.9萬家，這種經濟規模真的可以把採購和管銷的成本壓得很低，如果中國品牌都透過代理商模式進到台灣，對台灣品牌會是很大的威脅。

廣告 廣告

但她團隊內的研究員指出，瑞幸咖啡在台灣應該做不起來，因為台灣咖啡市場非常競爭，連小七都已經用到很不錯的精品豆了，商業豆是不可能競爭的，尤其小七也有七千多家，還有路易莎跟星巴克，採購跟管銷的成本也能壓到很低，特別是台灣的牛奶很貴，拿鐵的價格根本壓不下來。

目前台灣的便利商店有1.4萬家，就連一千六百多家的萊爾富，他們的咖啡都有一群死忠粉，咖啡在台灣早就是鐵牆鐵壁的市場，代理商很難做，上一個死在台灣的外資品牌叫做新加坡閃電咖啡。

因此Emmy聽完研究員的話後表示，「我自己還是非常在意代理商代理中國品牌進入台灣的事情，如果有更多案例的話，可能還是需要研擬一些對策，不過聽起來台灣在餐飲業這一塊應該還是很難攻破，主因當然是因為台灣人太懂吃，台灣人的嘴最刁了，對飲食的品味鑒賞力極高，而且不論星級餐飲或小吃，都吃得很精，重視食安，也很重視飲食背後的文化，不是容易打入的市場。」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

治療攝護腺癌不再煩惱 歐宴泉：新世代治療法助癌友翻轉人生

社群平台隨意Tag朋友恐挨告！引網友熱議：PO文前先問過是尊重