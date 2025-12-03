山屋兼書屋！ 玉山觀高首創登山書籍借閱

〔記者劉濱銓／南投報導〕玉山園區八通關越嶺道觀高山屋，12月起正式營運，除了床位從試營運的28床開放至42床，甚至首創添購登山書籍放在山屋供借閱，讓山友在住宿休息之餘，也能充實山域、生態等知識，成為全園區首座提供書籍的山屋。

玉山國家公園管理處表示，觀高山屋自12月起正式收費營運，以平日800元、假日1200元服務長程山友，近來山屋也持續充實設備，例如購入約70本登山相關書籍，讓山友可在山屋閱讀，並將住宿床鋪的記憶床墊塑膠套，更換為防水床包，以提升舒適睡眠品質。

廣告 廣告

此外，山屋原本就設有PAC(攜帶型加壓艙)，現也增設AED(自動體外心臟去顫器)，盼在緊急情況時能發揮急救效果，並呼籲山友珍惜得來不易的山屋與高山設備，讓前來的山友都能有舒適的高山住宿體驗。

【看原文連結】

更多自由時報報導

烏龍？全聯複驗台灣鯛魚排 「恩氟喹啉羧酸」未檢出

不寫台灣改填「這國」 高三生公民考卷竟遭扣分

「北台灣最大夜市」突宣布提前收攤！ 最後營業時間曝光......

「基隆－石垣島」航班月底開航 單程票價2000元起

