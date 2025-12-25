山屋施工挑戰大 環保生態、建材運輸都是難題

三六九山莊是山友攻頂雪山主峰前、後入住的重要山屋。圖／聯合報系資料照片

台灣高山山屋重建難度高，不僅施工困難還要兼顧環保生態，尤其建材運輸無路可通，須採人力搬運或軌道、直升機運補，花費昂貴之外，也容易爆發施工糾紛，之前二○一○年重建的玉山排雲山莊，也因施工經費暴增四倍多，業主與包商雙方對簿公堂十多年，官司仍在台中高分院重審中。

玉山的排雲山莊重建也遇廠商履約爭議。玉山國家公園管理處在二○一○年底重建，由三聯發工程公司以三千八百四十萬元得標，但約定工程總價依實作數量結算，不受契約總價限制。但隔年工程做到一半，三聯發請求變更設計遭拒，完工後，三聯發認為實際工程款共一億六千多萬元，要求玉管處再付一億二千多萬元，也被玉管處拒絕，三聯發提告解決。

國家公園署副署長張維銓表示，避難山屋位於高山環境敏感區，施工許可取得不易，以三六九山莊為例，必須先向台中市府分別取得水質水量保護區、野生動物保護區施工許可，也須經環境部同意；也要通過生態檢核計畫，監測並確保施工噪音不干擾野生動物。

熟悉工程的國家公園主管官員說，國際上的高山山屋工程幾乎都採直升機吊掛建材，連同人工背運的費用，占工程費約四成，比率相當高，可見工程艱難及昂貴。不過，以三六九山莊來說，德安航空退出高山吊掛市場，就找不到替代的直升機業者。

