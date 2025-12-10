社會中心／綜合報導

「山岳開發建設」包括新北市汐止至少有四案，其中在南勢角都更案也停擺中。但土地產權已經過到山岳名下，還傳出遭轉賣。住戶控訴，建商以「買賣附買回合約」的方式讓住戶轉售產權，卻只給一半的錢。都委會委員會提醒，拖越久住戶可取回的權益愈少，建議盡快組成自救會。還有專家提醒，拿你房去抵押貸款就不正常！

南勢角附近老舊房屋，上面掛紅布條慶祝「1176坪整合成功，整合93名都更屋主」。如今已有一半的人先搬走，一半的人還住在這邊。讓屋主頭疼的是，原先跟住戶說好一坪換一坪，但業者事後沒照承諾。

山岳建設爭議多（圖／民視新聞）

聲源：受害者（變音）：「他跟我們住戶談的，山岳跟我們談的條件，說要轉給美亞實施者，它沒有傳給它，我的（土地）將近四五十坪吧，（損失上千萬？）對超過。」

山岳當初打著都更合建的名義，說可以提供保證金給住戶，取得住戶信任後，就以買賣附買回合約的方式，讓住戶把產權過戶到公司名下。周刊報導，山岳董座楊澤世，以及山岳公司和關係戶的跳票張數與金額，分別高達78張、4億7000多萬元；法院本票裁定也超過50筆，累計至少欠下超過10億元債務，但不願回應。

山岳建設爭議多！ 新北南勢角都更案停擺中

山岳建設爭議多（圖／民視新聞）專門做都更的建商也提醒，通常在一開始就給甜頭的業者，都可能有問題，提醒想都更小心再小心，別賠上自己的房產。

