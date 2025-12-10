山岳汐止都更案跳票！產權轉「力麒」反告住戶：侵占

新北汐止崇德段一處約五十多戶，五年前和山岳建設談都更，當時滿懷期待，如今卻夢碎。（圖／東森新聞）





辛苦存一輩子，好不容易買的房子，怎麼最後會變成別人的？新北汐止崇德段一處約五十多戶，五年前和山岳建設談都更，當時滿懷期待，如今卻夢碎。建商不只跳票，還被控將住戶的土地產權，私下轉賣給力麒建設，現在反過來告原地主「無權占有」，強迫搬遷。

汐止中華街住戶痛批，當初山岳建設提出的條件相當寬鬆，甚至喊出「不只一坪換一坪」，讓住戶以為能換到更好的房子，紛紛同意都更計畫，後續卻悄悄變調。

這塊崇德段198地號的土地共有五十多戶，去年山岳建設傳出跳票風波，董事長疑似捲款潛逃，公司停擺後，住戶才驚覺自家土地已被過戶到力麒建設名下。有居民連續收到律師函與民事起訴狀，被指控「無權占有」，要求限期遷出。

住戶氣憤表示，明明住了半世紀的老家，突然變成別人的產權，還被逼著搬走。家門外也掛上「即將拆除」布條，力麒建設甚至已向新北市政府申請拆除執照並獲准，居民擔心隨時可能被拆屋。

住戶無奈指出，這不是正常都更，而是活生生被逼迫搬遷，希望力麒能出面協商，而不是用訴訟方式施壓。

對此，新北市都更處回應，這屬於私權爭議，政府無權介入。為了自保，五十多戶住戶已委任律師，針對山岳與力麒提出「詐欺」告訴，就怕房子沒了，連辛苦打拼一輩子的積蓄也跟著飛了。

