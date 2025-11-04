山崎貴最新哥吉拉電影曝光！命名為《哥吉拉-0.0》

日本電影《哥吉拉-1.0》2023年推出時掀起熱潮，更獲得奧斯卡最佳視覺效果的肯定，如今導演山崎貴公開最新一部電影片名為《哥吉拉-0.0》。

在最新釋出的影片中，其實沒有透露太多訊息，僅能看見《哥吉拉-1.0》的片名漸漸變成《哥吉拉-0.0》，但短短一分鐘的畫面已經掀起粉絲關注。

東寶2024年11月便宣布製作新的哥吉拉電影，山崎貴回歸擔任編劇、導演和視覺特效總監。《哥吉拉-1.0》以不到1500萬美元的低預算打造出驚人效果，最終在全球獲得1.13億美元票房，但今年二月山崎貴表示，最新一部的哥吉拉電影預計有更多預算可以運用。

東寶宣布最新哥吉拉電影為《哥吉拉-0.0》。（圖／翻攝自X）

當時山崎貴導演也談到了當前關於AI的熱潮，他認為目前AI是一個非常有能力的助手或工具，「但還沒到能夠登上舞台中心、創造出人類所能創作內容的程度。正因如此，現在我們的製作流程中並沒有使用它。不過，AI進化的速度非常驚人，接下來會發展到什麼地步，還有待觀察。」而他也還沒打算使用AI創作，「直到最近我都還在用膠卷拍攝，也喜歡使用模型拍攝。雖然我知道總有一天我們必須接受並與AI合作，但我可能會是比較晚那一批，因為我確實喜歡使用舊的技術與工法。」

《哥吉拉-1.0》獲得最佳視覺效果，左二為導演山崎貴。（圖／Getty）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／綜合報導