山崎貴最新哥吉拉電影曝光！命名為《哥吉拉-0.0》
日本電影《哥吉拉-1.0》2023年推出時掀起熱潮，更獲得奧斯卡最佳視覺效果的肯定，如今導演山崎貴公開最新一部電影片名為《哥吉拉-0.0》。
在最新釋出的影片中，其實沒有透露太多訊息，僅能看見《哥吉拉-1.0》的片名漸漸變成《哥吉拉-0.0》，但短短一分鐘的畫面已經掀起粉絲關注。
東寶2024年11月便宣布製作新的哥吉拉電影，山崎貴回歸擔任編劇、導演和視覺特效總監。《哥吉拉-1.0》以不到1500萬美元的低預算打造出驚人效果，最終在全球獲得1.13億美元票房，但今年二月山崎貴表示，最新一部的哥吉拉電影預計有更多預算可以運用。
當時山崎貴導演也談到了當前關於AI的熱潮，他認為目前AI是一個非常有能力的助手或工具，「但還沒到能夠登上舞台中心、創造出人類所能創作內容的程度。正因如此，現在我們的製作流程中並沒有使用它。不過，AI進化的速度非常驚人，接下來會發展到什麼地步，還有待觀察。」而他也還沒打算使用AI創作，「直到最近我都還在用膠卷拍攝，也喜歡使用模型拍攝。雖然我知道總有一天我們必須接受並與AI合作，但我可能會是比較晚那一批，因為我確實喜歡使用舊的技術與工法。」
其他人也在看
粿粿哥哥批范姜彥豐「長年吃軟飯」！起底是喬傑立男團 挺她截圖告酸民
前中信兄弟啦啦隊成員粿粿（江瑋琳）日前遭老公范姜彥豐控訴出軌王子（邱勝翊），雙方在社群上傳影片公開互撕。粿粿哥哥也發文痛批范姜彥豐「長年來只會吃軟飯，還要裝大男人的爛人，不要也罷」，更被網友起底，粿粿的哥哥昔日為喬傑立公司旗下男團「太極」成員韓秉融。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
粿王「美國行」最新鐵證曝光！他「1舉動」藏不住
娛樂中心／江姿儀報導男星范姜彥豐日前指控粿粿與男星王子（邱勝翊）有不正當男女關係，王子發文道歉認了「（與粿粿）超過了朋友間應有的界線」，1日粿粿回應時也認了「與王子有踰矩行為」。兩人過去出遊、貼文的甜蜜對話也被網友們挖出，其中粿粿與王子「美國行」，竟被網友直擊，2人同遊鐵證曝光。民視 ・ 1 天前
王子、粿粿美國行新照曝光！網驚爆「聖地牙哥偶遇」 兩人面露燦笑
藝人范姜彥豐與妻子粿粿婚變風波持續延燒。范姜彥豐日前公開指控她婚內出軌男星王子（邱勝翊）後，粿粿於1日發布長達17分鐘的影片親自回應，承認與王子有「踰矩的行為」，對此表達歉意。其中，「美國行」就被認為是這場婚姻的關鍵轉折點，事件爆發後，就有中國網友曝光曾在聖地牙哥偶遇粿粿、王子的照片，驚嘆「世界真小」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
黃明志認和謝侑芯共度一夜！酒店曝光座落金三角區 一晚萬元景觀絕佳
IG擁有53萬粉絲追蹤的31歲網紅謝侑芯，擁有甜美外型與傲人身材，因曾任護理師被封為「護理系女神」。她上月在國外工作時猝逝，卻爆出馬來西亞歌手黃明志捲入此案。他坦承跟謝侑芯一起過夜，現場也被搜出壯陽藥、毒品。隨著案情受到注目，兩人過夜的高級酒店也曝光。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
范姜彥豐、粿粿結局？律師預言「三輸」：難複製Andy老師 曝唯一贏家
藝人范姜彥豐與妻子粿粿婚變風波持續延燒。在范姜彥豐日前公開指控她婚內出軌男星王子（邱勝翊）後，粿粿於1日發布長達17分鐘的影片親自回應，承認與王子有「踰矩的行為」，對此表達歉意。對此，就有律師分析，此事件最終恐形成「三輸案件」，唯一贏的就是吃瓜群眾。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
護理師曝王子陪粿粿看診內幕！傻眼喊：我們不是出氣筒，性別趴洩端倪
近日一名護理師也在Threads上發文，曾遇到王子陪同粿粿看診，更曝光對兩人的印象直呼傻眼。造咖 ・ 1 天前
金鐘影帝認了閃兵 薛仕凌赴新北檢自首
從王大陸開始綁起的「閃兵肉粽串」，在檢警3波強勢拘提，以及唐振剛前往自首，涉嫌透過「閃兵集團」偽造體位逃避兵役的藝人累積已有15人。今（4）日中午，金鐘影帝薛仕凌也現身新北地檢署，主動自首說明昔日未當兵疑點，約莫1個多小時後神情平靜離開現場，未對媒體發表太多意見。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前
小S絕美二女兒曝喜歡類型！不捨具俊曄暴瘦全家都這樣做
【緯來新聞網】小S二女兒Lily（許韶恩）被稱最像姨媽大S，今（4日）出席內衣品牌快閃店活動，坦言不緯來新聞網 ・ 5 小時前
粿王之旅曝光！王子回眸粿粿畫面被拍，網笑：以為出國就安全？
近日更有中國網友在小紅書曝光照片，指出早在今年3月底，就曾於美國聖地牙哥巧遇王子與粿粿同行造咖 ・ 9 小時前
黃明志捲謝侑芯命案！網紅疑9月收邀約「怒揭5手法」：直覺救了我
黃明志捲入「護理系女神」謝侑芯馬來西亞猝逝案，全案今（4）日迎來重大進展，警方轉向謀殺罪調查。而繼女優翁雨澄（娃娃）爆料3月被帶至大馬旅遊「你說服我去嘗試了那些東西」、「我只是眾多還沒死去的女孩的其中一位罷了」，疑似影射黃明志；網紅Miga美家今日稍早也發文，稱「此藝人」9月就曾與她洽談商業合作，所幸直覺救了自己一命。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
小S女兒曝具俊曄暴瘦近況 家人心疼「狂夾菜給他吃」
小S（徐熙娣）的17歲女兒Lily許韶恩，今年七月才以藝術家身分，舉辦個展，她近期又多了內衣品牌大使的身分，4日舉辦記者會。先前具俊曄曾被目擊在金寶山陪伴大S（徐熙媛），身材消瘦許多，被問到具俊曄的近況，Lily表示，每個禮拜具俊曄都還是會來他們家吃飯：「大家看到他都趕快夾肉夾菜給他吃！要健康、健康才好！」希望能早日走出傷痛，語帶不捨。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 4 小時前
金馬男星結婚了！對象是《浪姐》女星 2年前高調認愛
金馬男星結婚了！對象是《浪姐》女星 2年前高調認愛EBC東森娛樂 ・ 1 天前
曾被粿粿「無邊界感」攔腰摟抱！曹佑寧尬認：很難不看到新聞
粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），兩人是因《全明星運動會》節目結緣，也曾是節目一員的曹佑寧3日出席2025三立集團內容創新發布會，被問到近來事件，尷尬坦言很難不看到新聞，因為真的太多討論，但自己沒有多想，當初在節目上也是專注在運動比賽上。鏡報 ・ 1 天前
黃明志爆出在現場又涉毒！謝侑芯好友「最強奶媽」揭內幕開嗆：根本心裡有鬼
[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導曾被封為「護理系女神」的網紅謝侑芯日前驚傳在馬來西亞猝逝，享年31歲，不料昨（2）日卻爆出歌手黃明志當時在現場，且還因涉...FTNN新聞網 ・ 1 天前
薔薔抓包男友曖昧訊息！ 反擊拍片賺錢：絕不把傷痛留給自己
薔薔（林嘉凌）今年四月認愛男友，還曾拍攝浪漫看極光、透露交往細節的影片，不過她最近在剛加入主持的《小姐不熙娣》節目中，透露曾抓包男友「神秘人」與餐廳女員工互加聯絡方式，氣得她展開報復行動，讓眾人聽完當場笑翻。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 8 小時前
謝侑芯之死重大轉折！吉隆坡警方證實「以謀殺罪調查」
謝侑芯案今（4）日迎來突破性進展！馬來西亞吉隆坡總警長拿督法迪爾宣布，警方將援引謀殺罪調查此案！三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
粿粿出軌後住處惹議 小禎無辜捲入 經紀人強調：根本不認識
粿粿出軌後住處惹議 小禎無辜捲入 經紀人強調：根本不認識EBC東森娛樂 ・ 1 天前
《水龍吟》評價意外好看！羅雲熙、方逸倫相愛相殺，編劇來自霹靂布袋戲？非遺服化道華麗、劇情故弄玄虛
《水龍吟》首波評價1｜羅雲熙邪氣霸氣外露男主角羅雲熙飾演唐儷辭，亦正亦邪的氣質，被網友大讚太適合了！而且羅雲熙向來被網友們大讚武打戲優美，手形漂亮，飾演這種武功高強、世界第一的高手果然是說服力十足。搭配超華麗的服裝造型，網友們大讚可能也只有Marie Claire美麗佳人 ・ 1 天前
嗆問黃明志「到底在隱瞞什麼？」 謝侑芯猝死！經紀人：未見過她碰毒
大馬歌手黃明志，遭當地警方指控涉毒，且和台灣網紅「護理女神」謝侑芯（享年31歲）猝死飯店浴缸命案有關。黃明志本人稍早否認涉毒，希望外界等候司法結果調查。對此，謝侑芯的經紀人Chris發聲，質疑黃明志的聲明與警方說詞不一、前後矛盾，嗆問黃明志「到底在隱瞞什麼？」且強調從未見過謝侑芯接觸過毒品。太報 ・ 1 天前
薛仕凌自首閃兵役！ 半年前才自清「驗了三次確定免役」
薛仕凌4日傳出逃兵役自首的消息，他昔日曾是團體「大嘴巴」的一員，後轉型成演員，演技備受肯定，已拿過三座金鐘獎。事實上，今年五月首波閃兵役藝人名單爆出時，他就曾受訪表示自己免疫，驗了三次都是免役沒過，如今卻傳出自首逃兵役，著實讓人感到訝異。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 4 小時前