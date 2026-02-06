山嵐號新路線「這天」啟航，有3亮點 … 台南晶英打造府城手路菜，推5大主題行程

雄獅最受歡迎的觀光列車之一的「山嵐號」增加了新路線！ 今年4月3日起首度串聯台南至彰化。為呼應台南「美食之都」形象，與台南晶英酒店合作，將府城經典手路菜搬上觀光列車。 本次推出「阿舍饗」及「太子盛」旬味旅程。即日起可至雄獅旅遊官網預訂，套票每人3,900元起。

「5年前是搭鐵道去觀光，現在是觀光鐵道，鐵道已成為遊客的旅遊的亮點。」雄獅旅遊董事總經理黃信川說明。

最受歡迎列車 落地窗設計受歡迎

目前雄獅有7列觀光列車，其中，山嵐號及海風號最受歡迎，兩台列車的載客率及滿意度都高達98.5%。

山嵐號由台鐵EMU500型電聯車改造，有4節車廂、60個座位，於2025年4月19日正式啟航。車身採用清新的黃綠配色，象徵台灣山巒與平原風光，與花東縱谷自然景致融合。

山嵐號,雄獅

▲山嵐號車身採用清新的黃綠配色。圖／彭蕙珍攝

車廂以深綠色為主色調，營造舒適與沉穩的森林系療癒氛圍；車廂頂部燈飾會隨著音樂變化；落地窗設計提供全景視野，新增面對面雅座，適合親友同遊。

山嵐號,路線,台南,設計,深綠色

▲車廂以深綠色系為主軸。圖／雄獅旅遊提供

新增西部行程 有三大亮點

山嵐號原本走的是花東行程，現在新增西部行程。新路線設計有3大亮點：

1. 首度將府城經典手路菜搬上觀光列車。 2. 首創停靠西部歷史小鎮。 3. 規劃5大主題遊程深度遊台南。

這次列車行駛台南至彰化路線，將原以山巒霧氣為靈感的設計概念，延伸至山與平原交會的嘉南地景，呈現台灣重要糧倉的風土樣貌。

山嵐號,嘉南平原

▲嘉南平原是台灣重要糧倉，火車行經時，往外看是一片片稻田，四季有不同面貌。圖／彭蕙珍攝

列車沿途停靠大林與二水等小鎮。其中，大林通過國際慢城認證，旅客可參觀百年老屋「雪香亭」；二水站則可走訪二水首座西醫院鄭鼎宅，欣賞融合巴洛克與閩南合院風格的街屋建築，體驗嘉南平原的人文風貌。

山嵐號,路線,台南,嘉義,大林

▲百年老屋「雪香亭」。圖／彭蕙珍攝

山嵐號,嘉義，大林，雪香亭

▲「雪香亭」內保有不少過去的陳設，此為當舖。圖／彭蕙珍攝

山嵐號,嘉義，大林，雪香亭

▲「雪香亭」內有一些古董。圖／彭蕙珍攝

大林曾是嘉義「首富」 火車站附近景點多

位在嘉義北端的大林，是一座相當有趣的城鎮。這座小鎮在日治時期是軍隊駐紮要地，又因大林糖廠，曾經是嘉義「首富」的區域。在大林經濟最好的時候，曾有多達5家戲院。

大林,萬國戲院,山嵐號

▲目前仍留存的「萬國戲院」。圖／彭蕙珍攝

昔日這裡也是男人尋歡作樂的小鎮。不少人會搭乘火車來大林，因此火車站前有不少旅社。為讓男人躲避老婆，旅社設有不少秘密通道，讓男人有地方可逃。

山嵐號,大林,成都旅社

▲火車站前的「成都旅社」，目前仍在營業。圖／彭蕙珍攝

山嵐號,大林,成都旅社

▲「成都旅社」的房間留有後梯，讓男人可躲避老婆的追查。圖／彭蕙珍攝

山嵐號,嘉義，大林，成都旅社

▲「成都旅社」仍可看到昔日的風華。圖／彭蕙珍攝

山嵐號,大林,成都旅社

▲「成都旅社」後方的巷子，有一條很窄的通道，男人穿過通道後就能到下一條巷子，但前提是要夠瘦，才進得去。圖／彭蕙珍攝

在小鎮走訪這些景點，相當特別，也讓旅人明瞭那段消失的歷史。

山嵐號,雄獅，嘉義大林，中藥行

▲火車站前幾乎都有的中藥行，在大林是「泰成藥行」，老闆許開興用生動的方式解說藥材，他手中拿的是壁虎科動物「蛤蚧」。圖／彭蕙珍攝

山嵐號,雄獅，嘉義大林，中藥行

▲蠍子也是中藥材。圖／彭蕙珍攝

山嵐號,路線,台南

台南晶英酒店 用舌尖閱讀嘉南地圖

列車餐食由台南晶英酒店團隊操刀，以「用舌尖閱讀嘉南地圖」為概念，結合嘉南平原的風土樣貌與在地食材，將府城特有飲食文化轉化為列車料理，同時融入百年前皇太子來臺品嚐宴席的歷史意象，為「山嵐號」量身打造菜單。

台南晶英酒店廚藝創作副總監鄭安宏說明，去程餐點以日本皇太子百年前來台為靈感，融合台灣在地食材打造「太子盛」。

選用關廟竹筍、將軍蘆筍、佳里紅蘿蔔、東山南瓜、白河蓮藕等季節蔬果入菜，勾勒嘉南平原的風味輪廓。其中「月映魚捲」以台南代表性的虱目魚結合百年傳承的糖漬西瓜綿，讓台式酸甜老味道與日式漬物文化相互交融，以細緻微酸襯托魚肉本身的清甜。

山嵐號，台南晶英酒店，太子盛

▲以日本皇太子來台為靈感，融合台灣在地食材打造「太子盛」。圖／彭蕙珍攝

回程以台南酒家菜與府城阿舍宴的款待文化，運用在地特有的食材處理技術，打造展現府城美食底蘊的「阿舍饗」。

山嵐號，台南晶英酒店，阿舍饗

▲台南酒家菜與府城阿舍宴的款待文化，打造「阿舍饗」。圖／彭蕙珍攝

其中，「阿舍雅饌」強調「不見天」的廚藝工法，集結蟳丸、烏魚子與鳳腿照月等菜色，呈現酒家大廚的經典手路；「田疇稻香紅蟳米糕」源自百年漢席的經典配置，是阿舍家宴與酒家菜中的代表料理。

甜點部分選用台南網路排隊名店「金桃家草莓大福」，以季節水果製作，口感甜潤不膩。

山嵐號，甜點，金桃家草莓大福

▲甜點是台南網路排隊名店「金桃家草莓大福」。圖／彭蕙珍攝

在地走讀 日本鐵道專家也驚豔

黃信川表示，鐵道旅行結合在地小旅行，每一次的走讀行程看似只有20~30分鐘，卻經過團隊幾十次來回調整，「我們去思考，旅客來巷弄想認識什麼？要將在地價值最放大，做出吸引人的路線。」

鐵道上的餐盒也是經過10多次的試吃及調整。他打趣道：「對團隊這就是職業傷害，我們邊吃邊改，目的是讓消費者將在地文化及食材吃到肚裡，讓每一次移動都有歷史文化價值。」

他提及2周前日本鐵道專家特地來台搭乘，「日本的鐵道很有名，他們賣的是火車票，便當、硬體等都很精緻，服務很細緻，但和地方沒關係。」

「我們賣產業文化，讓他們蠻有省思的，兩者的差異太大；他們不會和飯店、導遊、地方結合，雄獅對火車有無限想像，跳出他們的思維，做出產業鏈。」

黃信川驕傲道，雄獅的鐵道旅遊受到海內外遊客的讚聲，「2025年下半年我們開始推『台式服務』，內部不斷在優化，我們想讓台灣的服務被世界看到。」

山嵐號,雄獅

▲雄獅推出的觀光列車行程，讓不少旅客驚豔，滿意度極高。圖／雄獅旅遊提供

以台南為主題 有大玩法

針對新路線，山嵐號以台南為策劃靈感，推出5大主題玩法：

1. 西拉雅職人山旅主題。走訪西拉雅山線景區，跟著在地職人前往在地中藥行，動手製作專屬花草茶包，晚上入住臺南遠東香格里拉飯店，享高樓層房型免費升等與迎賓水果盤，每人11,000元起。



2. 七股漁鹽學旅主題。深入七股潟湖，安排食魚教育與魚塭導覽體驗，搭配井仔腳鹽田採收DIY與虱目魚廚藝教學，入住台南大員皇冠假日酒店，每房加贈台南茄芷袋與古蹟文創小物，每人11,500元起。



3. 台南必比登風味地圖主題。依照必比登美食地圖帶路，規劃走進菜市場體驗鳳片糕DIY，夜宿雅樂軒酒店欣賞高空夜景與駐唱演出，每房再享主題調酒，每人8,900元起。



4. 府城時光慢行主題路線。體驗水印木刻手作、品嚐阿裕牛肉鍋隱藏菜單，每人10,500元起。



5. 山海湖鐵道三日行主題。安排安平港遊船，串聯集集車站與日月潭湖畔漫步，三日行程每人15,800元起。

詳細行程請參考山嵐號官網。

從火車站走路3分鐘可到 台南遠東香格里拉與山嵐號合作

「山嵐號」從台南延伸至彰化，台南遠東香格里拉飯店此次與雄獅合作，成為「山嵐號」鐵道旅遊行程中推薦的住宿夥伴，行程內容搭配住宿含早餐或一泊二食的住宿。

台南遠東香格里拉緊鄰台南火車站，步行約3分鐘即可抵達，對搭乘鐵道旅行的旅客相當便利。

飯店大廳以「黃金的豐收」為設計概念，融入雲嘉南平原稻浪意象。在住宿規劃上，飯店有高樓層景觀房型，旅客可於房內俯瞰府城日夜交織的城市風景。

山嵐號,台南遠東香格里拉飯店,

▲台南遠東香格里拉飯店高樓層客房，可在房內俯瞰府城天際線。圖／台南遠東香格里拉提供

餐飲方面，10樓的「遠東 Café」自助式餐廳匯集多國料理特色，從台南經典的擔仔麵、現沖牛肉湯、鮮魚湯，到日式料理、鐵板燒，以及印度與南洋風味餐點。

山嵐號,台南遠東香格里拉飯店,

▲「遠東 Café」匯集多國料理與台南在地風味。圖／台南遠東香格里拉提供

本文暫不授權媒體夥伴





