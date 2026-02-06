山嵐號新路線「這天」啟航，有3亮點 … 台南晶英打造府城手路菜，推5大主題行程
雄獅最受歡迎的觀光列車之一的「山嵐號」增加了新路線！ 今年4月3日起首度串聯台南至彰化。為呼應台南「美食之都」形象，與台南晶英酒店合作，將府城經典手路菜搬上觀光列車。 本次推出「阿舍饗」及「太子盛」旬味旅程。即日起可至雄獅旅遊官網預訂，套票每人3,900元起。
「5年前是搭鐵道去觀光，現在是觀光鐵道，鐵道已成為遊客的旅遊的亮點。」雄獅旅遊董事總經理黃信川說明。
最受歡迎列車 落地窗設計受歡迎
目前雄獅有7列觀光列車，其中，山嵐號及海風號最受歡迎，兩台列車的載客率及滿意度都高達98.5%。
山嵐號由台鐵EMU500型電聯車改造，有4節車廂、60個座位，於2025年4月19日正式啟航。車身採用清新的黃綠配色，象徵台灣山巒與平原風光，與花東縱谷自然景致融合。
▲山嵐號車身採用清新的黃綠配色。圖／彭蕙珍攝
車廂以深綠色為主色調，營造舒適與沉穩的森林系療癒氛圍；車廂頂部燈飾會隨著音樂變化；落地窗設計提供全景視野，新增面對面雅座，適合親友同遊。
▲車廂以深綠色系為主軸。圖／雄獅旅遊提供
新增西部行程 有三大亮點
山嵐號原本走的是花東行程，現在新增西部行程。新路線設計有3大亮點：
1. 首度將府城經典手路菜搬上觀光列車。
2. 首創停靠西部歷史小鎮。
3. 規劃5大主題遊程深度遊台南。
這次列車行駛台南至彰化路線，將原以山巒霧氣為靈感的設計概念，延伸至山與平原交會的嘉南地景，呈現台灣重要糧倉的風土樣貌。
▲嘉南平原是台灣重要糧倉，火車行經時，往外看是一片片稻田，四季有不同面貌。圖／彭蕙珍攝
列車沿途停靠大林與二水等小鎮。其中，大林通過國際慢城認證，旅客可參觀百年老屋「雪香亭」；二水站則可走訪二水首座西醫院鄭鼎宅，欣賞融合巴洛克與閩南合院風格的街屋建築，體驗嘉南平原的人文風貌。
▲百年老屋「雪香亭」。圖／彭蕙珍攝
▲「雪香亭」內保有不少過去的陳設，此為當舖。圖／彭蕙珍攝
▲「雪香亭」內有一些古董。圖／彭蕙珍攝
大林曾是嘉義「首富」 火車站附近景點多
位在嘉義北端的大林，是一座相當有趣的城鎮。這座小鎮在日治時期是軍隊駐紮要地，又因大林糖廠，曾經是嘉義「首富」的區域。在大林經濟最好的時候，曾有多達5家戲院。
▲目前仍留存的「萬國戲院」。圖／彭蕙珍攝
昔日這裡也是男人尋歡作樂的小鎮。不少人會搭乘火車來大林，因此火車站前有不少旅社。為讓男人躲避老婆，旅社設有不少秘密通道，讓男人有地方可逃。
▲火車站前的「成都旅社」，目前仍在營業。圖／彭蕙珍攝
▲「成都旅社」的房間留有後梯，讓男人可躲避老婆的追查。圖／彭蕙珍攝
▲「成都旅社」仍可看到昔日的風華。圖／彭蕙珍攝
▲「成都旅社」後方的巷子，有一條很窄的通道，男人穿過通道後就能到下一條巷子，但前提是要夠瘦，才進得去。圖／彭蕙珍攝
在小鎮走訪這些景點，相當特別，也讓旅人明瞭那段消失的歷史。
▲火車站前幾乎都有的中藥行，在大林是「泰成藥行」，老闆許開興用生動的方式解說藥材，他手中拿的是壁虎科動物「蛤蚧」。圖／彭蕙珍攝
▲蠍子也是中藥材。圖／彭蕙珍攝
台南晶英酒店 用舌尖閱讀嘉南地圖
列車餐食由台南晶英酒店團隊操刀，以「用舌尖閱讀嘉南地圖」為概念，結合嘉南平原的風土樣貌與在地食材，將府城特有飲食文化轉化為列車料理，同時融入百年前皇太子來臺品嚐宴席的歷史意象，為「山嵐號」量身打造菜單。
台南晶英酒店廚藝創作副總監鄭安宏說明，去程餐點以日本皇太子百年前來台為靈感，融合台灣在地食材打造「太子盛」。
選用關廟竹筍、將軍蘆筍、佳里紅蘿蔔、東山南瓜、白河蓮藕等季節蔬果入菜，勾勒嘉南平原的風味輪廓。其中「月映魚捲」以台南代表性的虱目魚結合百年傳承的糖漬西瓜綿，讓台式酸甜老味道與日式漬物文化相互交融，以細緻微酸襯托魚肉本身的清甜。
▲以日本皇太子來台為靈感，融合台灣在地食材打造「太子盛」。圖／彭蕙珍攝
回程以台南酒家菜與府城阿舍宴的款待文化，運用在地特有的食材處理技術，打造展現府城美食底蘊的「阿舍饗」。
▲台南酒家菜與府城阿舍宴的款待文化，打造「阿舍饗」。圖／彭蕙珍攝
其中，「阿舍雅饌」強調「不見天」的廚藝工法，集結蟳丸、烏魚子與鳳腿照月等菜色，呈現酒家大廚的經典手路；「田疇稻香紅蟳米糕」源自百年漢席的經典配置，是阿舍家宴與酒家菜中的代表料理。
甜點部分選用台南網路排隊名店「金桃家草莓大福」，以季節水果製作，口感甜潤不膩。
▲甜點是台南網路排隊名店「金桃家草莓大福」。圖／彭蕙珍攝
在地走讀 日本鐵道專家也驚豔
黃信川表示，鐵道旅行結合在地小旅行，每一次的走讀行程看似只有20~30分鐘，卻經過團隊幾十次來回調整，「我們去思考，旅客來巷弄想認識什麼？要將在地價值最放大，做出吸引人的路線。」
鐵道上的餐盒也是經過10多次的試吃及調整。他打趣道：「對團隊這就是職業傷害，我們邊吃邊改，目的是讓消費者將在地文化及食材吃到肚裡，讓每一次移動都有歷史文化價值。」
他提及2周前日本鐵道專家特地來台搭乘，「日本的鐵道很有名，他們賣的是火車票，便當、硬體等都很精緻，服務很細緻，但和地方沒關係。」
「我們賣產業文化，讓他們蠻有省思的，兩者的差異太大；他們不會和飯店、導遊、地方結合，雄獅對火車有無限想像，跳出他們的思維，做出產業鏈。」
黃信川驕傲道，雄獅的鐵道旅遊受到海內外遊客的讚聲，「2025年下半年我們開始推『台式服務』，內部不斷在優化，我們想讓台灣的服務被世界看到。」
▲雄獅推出的觀光列車行程，讓不少旅客驚豔，滿意度極高。圖／雄獅旅遊提供
以台南為主題 有大玩法
針對新路線，山嵐號以台南為策劃靈感，推出5大主題玩法：
1. 西拉雅職人山旅主題。走訪西拉雅山線景區，跟著在地職人前往在地中藥行，動手製作專屬花草茶包，晚上入住臺南遠東香格里拉飯店，享高樓層房型免費升等與迎賓水果盤，每人11,000元起。
2. 七股漁鹽學旅主題。深入七股潟湖，安排食魚教育與魚塭導覽體驗，搭配井仔腳鹽田採收DIY與虱目魚廚藝教學，入住台南大員皇冠假日酒店，每房加贈台南茄芷袋與古蹟文創小物，每人11,500元起。
3. 台南必比登風味地圖主題。依照必比登美食地圖帶路，規劃走進菜市場體驗鳳片糕DIY，夜宿雅樂軒酒店欣賞高空夜景與駐唱演出，每房再享主題調酒，每人8,900元起。
4. 府城時光慢行主題路線。體驗水印木刻手作、品嚐阿裕牛肉鍋隱藏菜單，每人10,500元起。
5. 山海湖鐵道三日行主題。安排安平港遊船，串聯集集車站與日月潭湖畔漫步，三日行程每人15,800元起。
詳細行程請參考山嵐號官網。
從火車站走路3分鐘可到 台南遠東香格里拉與山嵐號合作
「山嵐號」從台南延伸至彰化，台南遠東香格里拉飯店此次與雄獅合作，成為「山嵐號」鐵道旅遊行程中推薦的住宿夥伴，行程內容搭配住宿含早餐或一泊二食的住宿。
台南遠東香格里拉緊鄰台南火車站，步行約3分鐘即可抵達，對搭乘鐵道旅行的旅客相當便利。
飯店大廳以「黃金的豐收」為設計概念，融入雲嘉南平原稻浪意象。在住宿規劃上，飯店有高樓層景觀房型，旅客可於房內俯瞰府城日夜交織的城市風景。
▲台南遠東香格里拉飯店高樓層客房，可在房內俯瞰府城天際線。圖／台南遠東香格里拉提供
餐飲方面，10樓的「遠東 Café」自助式餐廳匯集多國料理特色，從台南經典的擔仔麵、現沖牛肉湯、鮮魚湯，到日式料理、鐵板燒，以及印度與南洋風味餐點。
▲「遠東 Café」匯集多國料理與台南在地風味。圖／台南遠東香格里拉提供
本文暫不授權媒體夥伴
更多今周刊文章
台灣石化大廠驚傳大裁員、產線停擺！逾百名員工「過年前失業」…周邊房價有影響？專家這樣說
2月發錢了！勞退、勞保年金、國民年金...勞保局18筆給付領到月底，「這群人」今天一次入帳近4萬
吃起司補鈣行不行？小心2片「鈉含量」就超標，營養師解析怎麼挑最健康：4種人要少吃
其他人也在看
外媒預測台灣隊先發陣容鬧烏龍！網友滿頭問號：這什麼啦？
體育中心／綜合報導大聯盟今（2/6）直播揭曉各隊經典賽30人名單，美媒《Talkin' Baseball》隨後預測台灣隊先發陣容，排出來的名單卻讓不少網友滿頭問號，留言直呼：「這什麼啦？」
李雅英捐兒福29萬台幣！郁方「心繫剴剴案」氣炸怒轟：不要亂捐錢
藝人郁方上月（27）日現身法院，力挺「剴剴案」最終宣判，替遭虐致死的男童剴剴聲援。如今郁方在臉書轉發韓國啦啦隊女神李雅英行善捐29萬台幣給兒福聯盟的新聞，直言自己聞此快要氣死，呼籲名人做善事要睜大眼睛。蔡維歆
大S剛嫁具俊曄「已吃不下東西」 韓醫揭健康惡化原因
韓國KBS綜藝節目《名人生老病死的祕密》播出大S（徐熙媛）逝世1周年特輯，節目組透露，大S在2022年再婚具俊曄時身體已相當虛弱，幾乎吃不下也動不了，節目也找來韓國醫生李樂俊分析，大S健康會急速惡化的關鍵原因。
8億人瑞娶69歲看護！子女街頭搶人 律師提2疑點：有良心嗎？
台北一名102歲的人瑞今年年初跟照顧他的看護結婚，但子女直到探視時，被父親擋在門外才得知，子女趁看護帶父親回診時，在馬偕醫院門外上演搶人戲碼，相關事件引發議論。對此，時常評論時事的律師李怡貞也針對事件提出疑點，點出事件的關鍵人物。
身價8億百歲阿公閃婚 子孫急搶人雙方互告
社會中心／綜合報導台北市一名102歲王姓長者近日與照顧其長達27年的68歲賴姓女看護完成結婚登記，讓子女情緒激動。家屬趁老翁外出就醫時，直接將坐在輪椅上的他迅速帶離現場，引發警方注意並介入了解。王姓家屬指控，該名看護疑似覬覦老翁名下市值約8億元的不動產，才促成婚姻關係。事後，賴女及王男新聘請的越南籍看護皆對家屬提告傷害、強制與妨害名譽。
大S閃婚具俊曄就已「虛弱到吃不下」 韓醫分析健康惡化原因
大S（徐熙媛）2日逝世一周年，韓國KBS綜藝節目《名人生老病死的祕密》播出回顧特輯，其中曝光大S病發後的完整搶救過程，節目組透露，大S於2022年再婚具俊曄時，身體狀況就已經冒警訊，吃不下也動不了。節目組也找來韓國醫生李樂俊，分析大S的健康會急速變差的原因。
大S逝世週年…范瑋琪墓前脫口「1句」！網淚崩：這樣才是真正的朋友
女星大S（徐熙媛）於2025年過年期間與家人赴日旅遊，感染流感併發肺炎，短短5天便撒手人寰，享年48歲。大S的紀念雕像於逝世一週年之際揭幕，眾多藝人紛紛前往墓前悼念。然而，范瑋琪卻因為脫口一句話，再度引發網友關注。
越低調越有錢！4生肖「默默發財」超吸金 不張揚反讓財運滾滾來
在社群時代，高調曬成果成了常態，但真正把錢留住的人，往往選擇反其道而行。命理觀點指出，有些人越低調，財運反而越穩。特別是有4生肖，看似不張揚，卻最懂得布局與累積，被形容為「悶聲發大財」的代表。林宜君
恐升級今年首波寒流！過年前「最冷2時段」曝光：恐下探6度
中央氣象署指出，今（5）日台灣環境為偏東轉東南風，各地大多為多雲到晴，僅迎風面花東地區及恆春半島有局部短暫雨，宜蘭有零星短暫雨；氣溫方面，白天溫暖舒適，西半部高溫約26至30度，東半部高溫約24至25度，夜間清晨天氣稍涼，各地低溫約14至18度，西半部日夜溫差大，早晚請適時增減衣物以免著涼。
《台北股市》華邦電力積電彎腰撿！杜大師看好原因曝
【時報-台北電】華邦電(2344)、力積電(6770)2月2日遭打入跌停板，股市老先覺杜金龍認為是讓「還沒上車的趕快上車」，只是漲多休息，不用過於擔心。他以過去航海王為例，只要成交金額在前5名的個股，高光時刻就不會只有1年，且由於今年記憶體大賺，明年有高配息支撐，記憶體股價會貼著台股盤勢，有機會漲到明年5月。 法人不斷上修華邦電今年獲利及目標價，摩根大通(小摩)日前將華邦電今年EPS從6.31元大調至12.44元，上修目標價近70%至140元；群益也估華邦電今年EPS 9.9元、目標價上修至158元。 力積電、華邦電遭砍殺，投資人憂心記憶體要反轉，杜金龍在「鈔錢部署」節目中喊話，逢回就是上車好時機，認為先前走跌是因為漲多休息，記憶體的漲勢應該會和台股盤勢貼近，有機會漲到明年5月。 他表示，台股在今年第2季、第3季恐進行盤整，當記憶體公布獲利、營收嚇嚇叫，但股價率先反應，屆時利多不漲才要小心。 重演航海王：高光期不會只有1年 但因為今年記憶體大賺錢，明年會高配息，因此當大盤還在高檔的時候，高配息會讓股價有所支撐。回想4、5年前的航海王，獲利開始衰退時，也因為有高配息的支撐，股價能夠維持在
威力彩飆9.7億！28億得主1決定中大獎…台彩董座招了私下1買法
生活中心／綜合報導威力彩今（5日）晚間將再度開出獎號，頭獎上看9.7億元。台灣彩券董事長黃志宜也提醒民眾別錯過機會，他分享過往案例指出，曾有一名抱回28.7億元頭獎的幸運兒，差點就與大獎擦肩而過。當時夫妻倆到台北士林夜市逛街，原本沒有打算購買彩券，直到先生買了之後順口問太太要不要一起試試，沒想到正是太太買下的那張，最後幸運奪得頭獎。
咖啡居然是誠實豆沙包！喝下去就能看出你的肝臟代謝能力
你是否喝幾口咖啡就心跳加速，甚至晚上睡不著？不是你太敏感，而是你的身體藉由咖啡說話，就像吃了「誠實豆沙包」，咖啡一下去，就會直接把你的肝臟代謝能力攤在眼前，讓你不用做檢查，就知道自己對咖啡因刺激的承受力到哪裡。
寒流確定侵台！週末「全台急凍」下探7度 最冷時段曝光
好天氣要沒了！中央氣象署已將週末南下的冷空氣，正式升格為「寒流等級」。氣象署指出，明晚受到寒流影響，溫度下滑，最冷時間點是週日至下週一清晨，台南以北、宜蘭僅9至11度，局部地區不排除剩下7度。
不靠減肥藥！王必勝「1年瘦16kg」三高全改善 網：認不出來了
前衛福部次長王必勝今５日在臉書PO出瘦身前後的對比照，許多網友一看紛紛大呼「根本是兩個人」！王必勝透露，這一年多以來共減重16公斤，目前維持在76公斤上下已有半年，飲食習慣及運動健身都已內化為生活習慣的一部分。
50歲運將「愛吃1食物」害慘肝腎！吞下致癌物 醫：粉末比整顆更危險
粉末狀食物若結塊，不建議繼續食用。腎臟科醫師洪永祥分享，一名50歲計程車司機平時身體健康，沒有病毒性肝炎或脂肪肝，某天突然感到疲累，尿液顏色如濃茶，趕緊送醫檢查，不只肝指數飆高，腎功能也出現急性損傷，詢問飲食習慣，發現元兇是他正在食用的結塊花生粉，不知不覺中吃下致癌物黃麴毒素。
具俊曄癡心堅守大S一年！ 傳完成心願返韓過年陪家人
徐熙媛（大S）離世已滿一年，其夫具俊曄在金寶山墓前堅守整整一年，風雨無阻從未缺席。隨著週年紀念雕像揭幕儀式圓滿結束，加上春節將至，傳出具俊曄可能返回韓國陪伴家人。對此消息，記者向具俊曄周遭人士求證，對方僅表示「真的不清楚，抱歉」。
最新新竹縣長民調陳見賢領先 黨外大勝鄭朝方、黨內比下徐欣瑩
[Newtalk新聞] 2026新竹縣長之爭，竹北市長鄭朝方被視為民進黨陣營的最有力人選，國民黨陣營則內部競爭激烈，立委徐欣瑩與新竹縣副縣長陳見賢初選之勝尚未落幕，但《鋒燦傳媒》今（6日）公布最新新竹縣長民調，結果顯示，若由陳見賢出馬，將以50.3％支持度大勝鄭朝方的31.1％支持度，若由徐欣瑩出線，同樣能以43.8％支持度勝過鄭朝方的35.9％。 該份民調顯示，陳見賢對決鄭朝方，雙方民調差距高達19.2%，若由徐欣瑩對決鄭朝方則雙方差距僅7.9％；且在黨內互比民調中，陳見賢同樣以以41.8％支持度勝過徐欣瑩的33.8％支持度。 但進一步交叉分析顯示，從政黨傾向來看，在陳見賢與徐欣瑩的黨內互比中，徐欣瑩的民眾黨選民支持度以44.8％支持度勝過陳見賢38.8％；陳見賢則在泛藍選民獲得較高的支持度47.5％支持度，明顯高於徐欣瑩的35.5％。 而陳見賢與徐欣瑩之間的國民黨新竹縣長初選之爭，國民黨中央已定調將以民調占比70％、黨員投票占比30％的「七三制」決定結果，但徐欣瑩抗議制度不公，讓政壇仍關切，若初選結果對徐欣瑩不利，徐是否有脫黨參選的可能性。 該份民調由循證民調有限公司執行，該民調以
【房地產週報】房仲爆雷：開春交易量暴增28%竟是假象！擊敗林三淡！新北這條街狂賣1126筆
哇～今年開春房市數據出爐啦！六都一月買賣移轉棟數破1.8萬，年增近三成，看起來超火熱對吧？但房仲業者直接潑冷水說這是「虛胖」！原因是去年春節早，工作天數少才顯得今年特別亮眼。不過台南倒是真的旺，年增近五成主要靠交屋潮和重劃區買盤。新北市熱門路段也出爐了，土城莊園街意外奪冠賣破千筆，打敗大家以為會霸榜的林三淡！至於建商排行榜，寶佳連八年稱霸，雖然整體推案量年減兩成多，但大咖建商還是靠指標大案「一案打天下」，在房市寒冬中展現強者恆強的實力啊！
昔破產睡公園！72歲資深女星入住老人院一年 「驚人近況」曝光了
入行近半世紀的資深演員李楓，因常演潑辣角色而被觀眾稱為TVB「御用八婆」。她於2023年接受訪問時透露已入住老人院近一年。近日有網友分享短片，曝光她在老人院的生活近況。蔡維歆
煮完開水別直接喝！醫揭「多1動作」微塑膠狂降90% 護心血管、大腦
近年研究陸續指出，飲用水中可能含有微塑膠顆粒。家醫科醫師陳欣湄表示，雖然目前塑膠微粒對人體健康的長期影響尚不明確，但日常仍需多加留意。她建議，飲水前可先將水煮沸，靜置後再過濾，有助於降低水中的塑膠微粒含量；此外，盛裝飲用水時，建議優先選擇玻璃或不鏽鋼容器，避免高溫熱水長時間接觸塑膠材質。