山嵐號新路線4／3啟程 府城經典手路菜搬上車

雄獅旅遊推山嵐號西部新路線三大亮點，包括首度將府城經典手路菜搬上觀光列車、首創停靠西部歷史小鎮，以及規劃五大主題遊程深度遊台南。（雄獅旅遊提供／蔡明亘台北傳真）

山嵐號自推出以來榮獲「2025金點設計獎標章」，花東縱谷路線更累積搭乘近2萬人次，深獲旅客好評。（雄獅旅遊提供／蔡明亘台北傳真）

雄獅旅遊攜手台鐵公司推出觀光列車「山嵐號」全新路線，首度串聯台南至彰化，為呼應台南「美食之都」形象，與台南晶英酒店首度將府城經典手路菜搬上觀光列車，推出「阿舍饗」及「太子盛」旬味旅程。山嵐號新路線將於4月3日正式啟程，即起可至雄獅旅遊官網預訂。

台鐵公司表示，山嵐號外觀設計靈感取自台灣山巒與平原交界時晨霧雲氣繚繞的自然景象，將「山嵐」意象融入車體塗裝，使列車行駛其間宛如風景的一部分。車廂內部則以現代簡約美學為設計主軸，搭配柔和燈光，營造靜謐且優雅的乘車氛圍，並透過寬敞觀景窗，讓旅客盡覽沿線山城聚落與田園交織而成的風光，使每一趟旅程成為結合視覺、味覺與心靈的感官饗宴。

韓國啦啦隊成員趙娟週擔任一日管家迎賓。（雄獅旅遊提供／蔡明亘台北傳真）

雄獅旅遊指出，山嵐號自推出以來榮獲「2025金點設計獎標章」，花東縱谷路線更累積搭乘近2萬人次，深獲旅客好評。新路線設計聚焦三大亮點，包括首度將府城經典手路菜搬上觀光列車、首創停靠西部歷史小鎮，以及規劃五大主題遊程深度遊台南。本次行駛台南至彰化路線，將原以山巒霧氣為靈感的設計概念，延伸至山與平原交會的嘉南地景，呈現台灣重要糧倉的風土樣貌。列車沿途停靠大林與二水等小鎮，其中大林通過國際慢城認證，旅客可參觀百年老屋「雪香亭」；二水站則可走訪二水首座西醫院鄭鼎宅，欣賞融合巴洛克與閩南合院風格的街屋建築，體驗嘉南平原的人文風貌。

山嵐號列車餐食由台南晶英酒店團隊操刀，以「用舌尖閱讀嘉南地圖」為概念，結合嘉南平原的風土樣貌與在地食材，將府城特有飲食文化轉化為列車料理，同時融入百年前皇太子來台品嚐宴席的歷史意象，為山嵐號量身打造菜單。

列車餐食由台南晶英酒店團隊操刀，以「用舌尖閱讀嘉南地圖」為概念，推出「阿舍饗」及「太子盛」專屬菜單。（雄獅旅遊提供／蔡明亘台北傳真）

去程餐點以百年皇太子宴為靈感，融合台灣在地食材打造「太子盛」，主廚選用關廟竹筍、將軍蘆筍、佳里紅蘿蔔、東山南瓜及白河蓮藕等季節蔬果入菜，勾勒嘉南平原的風味輪廓。其中「月映魚捲」以台南代表性的虱目魚結合百年傳承的糖漬西瓜綿，讓台式酸甜老味道與日式漬物文化相互交融，以細緻微酸襯托魚肉本身的清甜。

回程餐食則以台南酒家菜與府城阿舍宴的款待文化，運用在地特有的食材處理技術，打造展現府城美食底蘊的「阿舍饗」，其中「阿舍雅饌」強調「不見天」的廚藝工法，集結蟳丸、烏魚子與鳳腿照月等菜色，呈現酒家大廚的經典手路；「田疇稻香紅蟳米糕」源自百年漢席的經典配置，亦為阿舍家宴與酒家菜中的代表料理，以紅蟳搭配糯米、鹹蛋黃與蛋酥製作，呈現在地風味口感。

此外，甜點部分則選用台南網路排隊名店「金桃家草莓大福」，以季節水果製作，口感甜潤不膩，為旅程尾聲帶來美好味道記憶。

台鐵公司提到，山嵐號開行台南至彰化，將帶動沿線城鎮觀光與地方產業發展，深化鐵道運輸與地方文化的連結。未來，台鐵將持續推動多元特色觀光列車，提供旅客更豐富且具深度的鐵道旅遊體驗，讓鐵道成為探索台灣的重要風景線。

