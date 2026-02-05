山嵐號西進 飯店搶推鐵道旅程

山嵐號列車停靠台南站，旅客可輕鬆銜接鄰近車站的飯店住宿，展開鐵道與城市交織的慢旅體驗。（台南遠東香格里拉提供）

記者林怡孜∕台南報導

當鐵道旅行不再只是移動方式，而是成為旅程本身的風景，住宿選擇也開始承載更多「延續體驗」的意義。觀光列車「山嵐號」近期行駛至台南並串聯彰化路線，穿越雲嘉南平原開闊田野，為南台灣鐵道觀光再添話題；而結合列車行程與市區高樓住宿的套裝規劃，則讓旅人從窗外景致一路延伸至城市天際線，形塑另一種慢節奏的旅遊方式。

台南遠東香格里拉矗立市中心，高樓地標成為府城天際線醒目風景。（台南遠東香格里拉提供）

台南火車站周邊成為旅程的重要節點。緊鄰車站的高樓飯店，在交通銜接上具備優勢，也讓鐵道迷有機會在市區就近觀察列車進出與城市日常的交織景象。以台南遠東香格里拉為例，高樓層客房視野開闊，白天可俯瞰府城街廓與城市輪廓線，夜晚則轉為燈火層疊的天際景觀；部分房型甚至能遠望鐵道路線，讓旅人不必特意前往拍攝點，就能在房內靜靜欣賞鐵道與城市共構的畫面。

旅行中的餐飲體驗，同樣成為認識城市的一種方式。台南遠東香格里拉館內餐廳結合在地飲食元素與多國料理風格，從台南小吃風味延伸到日式、南洋及印度料理，透過現場料理與開放式餐檯呈現多元選擇，反映出台南這座城市兼容並蓄的飲食文化。對搭乘觀光列車前來的旅人而言，餐桌上的多樣風味，也呼應了鐵道旅程中所經歷的地域與景觀轉換。

從鐵道窗景到城市高空視野，山嵐號帶動的不只是移動路線的改變，更是一種旅遊節奏的轉換。當交通工具與住宿空間形成連續的觀景體驗，鐵道旅行也逐漸走向生活化與日常感的延伸。對想以不同角度重新認識府城的旅人來說，這樣的行程安排，提供了另一種結合交通、城市與風景的旅行想像。