山形燒奪台中十大伴手禮首獎 「犁茶品記」3月進軍大巨蛋

禮盒設計融合台灣百岳插畫，實踐「Taste Colorful」品牌精神，將在地山脈意象轉化為具備國際競爭力的美學伴手禮。（圖/業者提供）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】一塊餅，藏著一座山的靈魂，也承載了百年糕餅世家的華麗轉身。繼2025年「見花餅」奪下特賞好禮後，「犁茶品記」於2026年再度寫下傳奇，以揉合台灣百岳意象與法式工藝的「山形燒」系列，成功摘下「台中十大伴手禮首獎」榮譽。這不僅是「犂記」第四代傳人對傳統的致敬，更是一場華麗的冒險。透過「Taste Colorful」的核心精神，團隊將「山形燒」化作視覺與味覺交織的工藝品，讓每一位饕客在品嚐層次分明的美味時，彷彿也正在跨越台灣百岳的稜線，感受那份專屬於新漢餅時代的感官饗宴。

廣告 廣告

「犁茶品記」的創立，是一場與時間的溫柔對抗。身為第四代經營者，深知百年品牌「犂記」在老客戶心中那份不容更動的經典，為了守護這份記憶，同時向年輕世代遞出橄欖枝，創辦人毅然採行「雙品牌策略」：由老店負責守護根基，而「犁茶品記」則負責衝鋒陷陣，挑戰漢餅的各種可能性。

追求極致物理工藝，「山形燒」系列透過精準溫控烘烤出自然起伏的山脊，涵蓋高山四季春、府城柚香、濃岩可可與晨曦奶油等四款層次鮮明的風味。（圖/業者提供）

這種勇於破格的決心，從招牌「PON餅」便能窺見其驚人的開發力，不僅推出八種創新口味，其中「菠蘿奶黃綠豆PON」更一舉榮獲國際權威iTi與世界品質評鑑大賞雙認證，成功將傳統綠豆椪推向世界舞台。憑藉這份紮實的底蘊，團隊在短短五年內從台中總店挺進桃園機場，更成為台積電等科技大廠指定的中秋禮盒夥伴，成功擄獲35至55歲追求質感的消費群眾。

品牌的職人精神在今年勇奪首獎的「山形燒」中更被發揮得淋漓盡致。不同於一般模具壓製，「山形燒」追求的是極致的物理工藝。主廚將含有高比例法國諾曼第AOP認證 Isigny（依思尼）頂級奶油的麵團，經過冷凍一晚的淬鍊，在精準溫控下烘烤，利用奶油自然的物理塌陷現象，勾勒出如同台灣百岳般起伏的山形。在口味開發上，品牌更發揮「茶」的專長，與南投松柏嶺契作茶園合作，將「高山四季春」的一心二葉封存於餅體中。此外，結合台南醃製黃金柚子丁的「府城柚香」、以及選用高純度可可打造的「濃岩可可」，都讓這份來自百年世家的手藝，呈現出前所未有的當代質感。預計在二月，品牌還將推出季節限定的草莓口味，以草莓果泥延續山形燒的繽紛層次。

主理人洪郁晴（前排中）帶領團隊，以「山形燒」勇奪2026台中十大伴手禮首獎，為百年糕餅世家轉型再創高峰。（圖/業者提供）

在產品力與工藝美學獲得高度肯定之際，「犁茶品記」亦持續擴大實體通路佈局。除於台中LaLaport打造結合茶飲與茶點的體驗空間外，也宣佈將於2026年 3月進駐台北大巨蛋「遠東Garden City」，強化北部市場的通路佈局，回應消費者對於線上下單、實體取貨的消費需求。同時，亦透過昇恆昌與采盟免稅店佈局機場通路，並與加拿大、美國等海外經銷通路配合，讓「犁茶品記」成為代表臺灣、征服國際旅客的精品伴手禮。

隨著「山形燒」榮獲2026年台中十大伴手禮首獎肯定，「犁茶品記」也宣布，歷時三年醞釀的「彌月禮盒」將於今年中秋前亮相，標誌著品牌觸角正式延伸至彌月市場。未來，團隊將持續以高品質的實在原料與創新設計，實踐「Taste Colorful」的核心精神，向世界傳遞屬於台灣的當代糕餅美學。正如品牌所言：「我們希望客人品嚐到的不只是食物，而是價值。」透過一次次的獲獎與創新，犁茶品記也向世界宣告——台灣漢餅，可以很傳統，也可以很時尚，更可以很國際。

犁茶品記官網https://lihi.cc/vNYgj