山形縣「熊闖入JR車站」新幹線列車緊急停駛

▲日本山形縣JR新庄站8日傳出有熊出沒，列車停駛。示意圖。（圖／Pixabay）

[NOWnews今日新聞] 日本山形縣今（8日）下午驚傳有熊隻闖入JR新庄站內車庫，尚未造成人員傷亡，當地政府正考慮設置陷阱，山形新幹線及奧羽線等在來線列車暫時停駛。

據《山形放送》報導，今日下午2時30分左右，山形縣新庄市的JR新庄站的車庫內，有人發現一頭熊出沒，據警方和JR方面稱，這頭熊疑似是幼熊，體長約50公分，一直待在車庫內，沒有出來活動的跡象。

新庄市政府等相關部門正在考慮設置陷阱。

受到熊隻出沒影響，山形新幹線及奧羽線等在來線列車暫時停駛，新庄站發出的所有列車暫時無法出發。JR方面呼籲旅客留意最新交通資訊，並配合現場人員指示。

