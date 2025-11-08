山形縣「熊闖入JR車站」新幹線列車緊急停駛
[NOWnews今日新聞] 日本山形縣今（8日）下午驚傳有熊隻闖入JR新庄站內車庫，尚未造成人員傷亡，當地政府正考慮設置陷阱，山形新幹線及奧羽線等在來線列車暫時停駛。
據《山形放送》報導，今日下午2時30分左右，山形縣新庄市的JR新庄站的車庫內，有人發現一頭熊出沒，據警方和JR方面稱，這頭熊疑似是幼熊，體長約50公分，一直待在車庫內，沒有出來活動的跡象。
新庄市政府等相關部門正在考慮設置陷阱。
受到熊隻出沒影響，山形新幹線及奧羽線等在來線列車暫時停駛，新庄站發出的所有列車暫時無法出發。JR方面呼籲旅客留意最新交通資訊，並配合現場人員指示。
日本東京電車鐵軌傳爆炸聲後起火！上下行列車暫停運行
高市早苗重磅表態！若台海衝突「日本不排除行使集體自衛權」
日本宮城驚傳熊出沒民眾嚇壞！真相曝光「只是大肥貓」網笑翻
