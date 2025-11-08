山形縣JR車站驚見熊！新幹線急停駛 站務員機智反鎖救全場

山形縣JR新庄站驚見熊，緊急疏散乘客與職員。翻攝X帳號@US1460B



據日本媒體今天（11/8）報導，今天在日本山形縣的JR新庄站，出現一隻熊，新幹線一度停駛，所幸站務員反應快，將熊反鎖在車庫內，獵人也協助捕獲，才沒有釀成傷亡。

據《每日新聞》報導，今天下午2時15分左右，在日本山形縣新庄市JR新庄站，站務員發現有一隻體長約50公分的小熊出沒。

站務員先緊急疏散站內所有乘客，接著將熊反鎖在車庫內，並通報警方。

報導指出，獵友會趕到現場後，在車庫內設置陷阱，下午4時左右，成功將熊捕獲。

這起事件沒有人受傷，除了獵人的協助外，站務員機智將熊反鎖，也是一大功臣。

據悉，由於今天熊出沒，山形縣新幹線上行列車「翼150號」，一度暫停行駛新庄至山形路段，約130名乘客受到影響。

