山徑徐行逐秋光／伊夢遙

伊夢遙

在南京，目光越過城東的紫金山，望見漫山桐林莽莽，便有了階疊秋黃千重畫的景致。

我居住的社區，距離紫金山不過10分鐘腳程，每逢週末，我都會踏著晨露前往山中。四季行走於其間，我見到過各種各樣的植物，除了尋常的梧桐、桂花、烏桕，還有麥冬、花葉玉簪、南天竹、鳶尾、細葉芒以及諸多叫不出名稱的植物，它們搖曳生姿，為這座山增添了盎然生動的靈氣與意趣。更有趣的是，野豬也時常在山間出沒。我曾在綠道轉角處與一只野豬不期而遇，它當時正低頭嗅著路邊的落葉，見了人也不慌張，只慢悠悠挪了挪身子，便鑽進了林深處。很多遊客都拍到過它們大搖大擺悠閒散步的照片。

廣告 廣告

紫金山四季各有韻致，那些動人的時序嬗遞細節，隱匿於植物的枯榮、枝葉的疏密與天地的明暗裏。春有新綠漫階、鶯啼繞林，夏有濃蔭蔽日、溪澗生涼，冬有松翠綴雪、寒枝凝霜。但我最鍾愛的，依然是秋日的紫金山。

秋臨山境，天地舒朗，萬千生靈或潛於山腳、或遊於山間、或翔於山巔。此時景致絢爛，色彩循著草木脈絡層層疊疊鋪展開，從淺綠、嫩黃至深紅，層林盡染，起伏錯落。

步入紫金山綠道，我由山腳下拾級緩行。小徑蜿蜒，足音輕悄，兩側風景如畫，豐富且明麗的圖景映入眼簾。這個時節，春風拂面的愜意雖已遠去，但有微潤秋雨、清澈溪水、林間幽鳴相伴。秋陽暖是暖，風裏卻著實已浸了入心的涼意。生靈是季節的符號，綠道兩旁的塘中，殘荷梗斜斜插在水裏，映著淡藍的天空。大朵白雲在天空中慢慢挪移著，從清晨直到傍晚。在通往山頂的途中，我偶爾發呆，看天，看雲，一個人感覺有點閑愁，是淺淺的愁，似塘面薄霧，日頭曬就散，風一吹又聚，剛好應了那句“何處合成愁。離人心上秋。”

走得累了，便駐足小憩片刻。十月的風中依然夾雜著桂花清香，淡悠悠漫過鼻尖。許是已然到了盛放的末季，桂花的花瓣落了一地，留在枝上的花，也徹底沒了盛期的豐腴，開得有些單薄。桂花瓣閃著溫潤的暗黃，倒添了幾分秋日獨有的清寂。桂花樹旁，另一棵辨不出品種的樹上，細韌的枝條綴著串串深紅漿果。枝條和漿果一起在風裏沉實地擺動著。

行至梧桐大道，我佇立道旁，望著遊人如織。不一會兒，梧桐葉從頭頂飄落下來，引人倏然想起李清照《憶秦娥·詠桐》中“梧桐落，又還秋色，又還寂寞”。霞光暈染，細碎的光影也隨梧桐葉抖落一地。抬腳踩上去，鞋底能觸到薄脆，還裹著點溫潤的暖意。遊人的笑影在葉間晃動，倒沒覺出詩裏的那份寂寥。

燕雀湖作為金陵盛景之一，與梧桐大道相距不遠。每逢深秋，燕雀湖岸邊落羽杉漸次褪綠，染出橙紅與金黃，枝椏斜斜探進湖面，黑天鵝在湖心悠遊，靈巧的小鸊鷉忽而掠過水面。杉葉輕顫，偶有幾片隨波微漾。沿湖步道上，行人接踵而至，頻頻舉起手機對準湖面，定格水杉映湖的美景。夕陽斜照，水岸被勾勒成一幅暖色的油畫。秋水，共長天一色。

行走於紫金山間，仿佛置身最恬靜的夢境。登頂俯瞰，金陵秋光盡納眼底。草木在暮色中舒展，粼粼波光與梧桐樹影交織融合。秋日靜美，萬物歸於沉寂。唯此一刻，心境澄明，物我兩忘。（圖：作者提供）