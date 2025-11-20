山景改變水路換道 氣候變遷的嚴肅課題

今年秋天豪雨後，花蓮馬太鞍溪的地貌像被一隻看不見的手重新翻動。整片鬆動的巨量土石從山壁傾瀉而下，在河谷中堆積成龐大的堰塞湖。當脆弱的土堤承受不住傾瀉的雨量，潰決之間河床抬升、溪水改道，夾帶大量土石的滾滾泥流，衝進進花蓮光復鄉、鳳林鎮，淹沒500多公頃農田、1600多棟民宅與7所學校機關，造成上百人死傷。原本熟悉的美麗山谷，頓時變成殘破的面貌。

災後傷痛尚未復原，工程團隊日夜搶修，但每一次鋪好的道路，很可能下一次暴雨便全部掏空。馬太鞍水位日前再次暴漲，新的堰塞點又在上游形成，日前水位在短時間內急遽上升，慌忙從搶通工程中緊急撤退的公路局指出，必須啟動更密集的跨單位聯防，從林保署到河川局建立更緊密的即時通報系統，以求在下一次水位暴衝前，能多搶下一點時間。然而，每一次恢復通行，可能又因上游落石或水位爆漲被迫重新撤離。

所有的人都清楚，所有的搶通工程在本質上都是追趕式的治理，因為山壁仍在崩塌，地形正在改寫，清晰的河道尚未成形，水正悄悄在尋找新的路徑。堰塞湖帶來的危機，不僅與颱風強度或降雨量上升有關，更與整體氣候變遷造成的山體疲弱、暴雨頻率提升直接連動，未來恐怕不能再被視為一次性的事件，而是一種新的地景常態。台灣山區之後可預見會頻繁遇到的，不再是偶發災害，而是持續的地形變動壓力。超過預期的暴漲水位，是這個山谷對台灣發出的警訊，也是攸關國土與人類居住的嚴肅叩問。

將視野拉向遠方，今年五月瑞士阿爾卑斯山的一段千年冰川，在短短三十秒內崩塌成席捲布拉滕村的洪，。數百名居民在幾十秒內被迫離開家園。瑞士一週內宣布重建計畫，但核心並不是如何修復，而是回到一個本質的提問，當冰川因暖化而快速退縮，位在冰川腳下的聚落是否還有存續的條件？瑞士因此展開地質重劃、重新標示安全區、部署長期監測與預警系統，並成立跨部會治理小組，把這場災害視為國安的長期風險，而不是因應天災過後的技術性工程。

自然改變的速度，遠遠超過了傳統工程技術的反應時間，我們必須在更長的時間尺度上重新審視「人與地」的關係，這也是台灣被迫必須面對的現實。馬太鞍的地景正在移動，河流還在尋找新的出口，工程再精準，也只能追著變動的自然跑，真正迫切的問題或許不再只是道路何時能搶通？而是更深一層的思考，當山不再屹立不搖、當水不再走原本的路，人類是否也需要開始重新思考自己的位置？

這樣的討論與思考有其必要，遷村也不是能夠驟下的結論。這是需要被公開討論、被居民共同理解的開放性問題。台灣是否具備足夠長期、透明、科學的地質與河川監測？脆弱地帶的居住風險是否能被完整揭露，而不是致災後才被動面對？地方居民是否有知道風險、選擇如何生活的權利？還是只能在搶修或撤離兩種選項中擇其一？這些提問的核心不是遷不遷村，而是承認我們必須改變傳統人定勝天的思維，進入尊重自然與環境治理的新階段。

暖化時代，山林已無法回到過去，堰塞湖致災恐怕也不會是最後一次。真正的挑戰，是我們是否能在下一次地景變動之前，比水、比土石、比氣候還早一步，做出更長遠的準備。因為馬太鞍不是特例，也不會是最後的災點，但可能是最清楚的一個警訊，是未來的預演，在暖化時代的地景預告。

