山景改變水路換道 氣候變遷的嚴肅課題
今年秋天豪雨後，花蓮馬太鞍溪的地貌像被一隻看不見的手重新翻動。整片鬆動的巨量土石從山壁傾瀉而下，在河谷中堆積成龐大的堰塞湖。當脆弱的土堤承受不住傾瀉的雨量，潰決之間河床抬升、溪水改道，夾帶大量土石的滾滾泥流，衝進進花蓮光復鄉、鳳林鎮，淹沒500多公頃農田、1600多棟民宅與7所學校機關，造成上百人死傷。原本熟悉的美麗山谷，頓時變成殘破的面貌。
災後傷痛尚未復原，工程團隊日夜搶修，但每一次鋪好的道路，很可能下一次暴雨便全部掏空。馬太鞍水位日前再次暴漲，新的堰塞點又在上游形成，日前水位在短時間內急遽上升，慌忙從搶通工程中緊急撤退的公路局指出，必須啟動更密集的跨單位聯防，從林保署到河川局建立更緊密的即時通報系統，以求在下一次水位暴衝前，能多搶下一點時間。然而，每一次恢復通行，可能又因上游落石或水位爆漲被迫重新撤離。
所有的人都清楚，所有的搶通工程在本質上都是追趕式的治理，因為山壁仍在崩塌，地形正在改寫，清晰的河道尚未成形，水正悄悄在尋找新的路徑。堰塞湖帶來的危機，不僅與颱風強度或降雨量上升有關，更與整體氣候變遷造成的山體疲弱、暴雨頻率提升直接連動，未來恐怕不能再被視為一次性的事件，而是一種新的地景常態。台灣山區之後可預見會頻繁遇到的，不再是偶發災害，而是持續的地形變動壓力。超過預期的暴漲水位，是這個山谷對台灣發出的警訊，也是攸關國土與人類居住的嚴肅叩問。
將視野拉向遠方，今年五月瑞士阿爾卑斯山的一段千年冰川，在短短三十秒內崩塌成席捲布拉滕村的洪，。數百名居民在幾十秒內被迫離開家園。瑞士一週內宣布重建計畫，但核心並不是如何修復，而是回到一個本質的提問，當冰川因暖化而快速退縮，位在冰川腳下的聚落是否還有存續的條件？瑞士因此展開地質重劃、重新標示安全區、部署長期監測與預警系統，並成立跨部會治理小組，把這場災害視為國安的長期風險，而不是因應天災過後的技術性工程。
自然改變的速度，遠遠超過了傳統工程技術的反應時間，我們必須在更長的時間尺度上重新審視「人與地」的關係，這也是台灣被迫必須面對的現實。馬太鞍的地景正在移動，河流還在尋找新的出口，工程再精準，也只能追著變動的自然跑，真正迫切的問題或許不再只是道路何時能搶通？而是更深一層的思考，當山不再屹立不搖、當水不再走原本的路，人類是否也需要開始重新思考自己的位置？
這樣的討論與思考有其必要，遷村也不是能夠驟下的結論。這是需要被公開討論、被居民共同理解的開放性問題。台灣是否具備足夠長期、透明、科學的地質與河川監測？脆弱地帶的居住風險是否能被完整揭露，而不是致災後才被動面對？地方居民是否有知道風險、選擇如何生活的權利？還是只能在搶修或撤離兩種選項中擇其一？這些提問的核心不是遷不遷村，而是承認我們必須改變傳統人定勝天的思維，進入尊重自然與環境治理的新階段。
暖化時代，山林已無法回到過去，堰塞湖致災恐怕也不會是最後一次。真正的挑戰，是我們是否能在下一次地景變動之前，比水、比土石、比氣候還早一步，做出更長遠的準備。因為馬太鞍不是特例，也不會是最後的災點，但可能是最清楚的一個警訊，是未來的預演，在暖化時代的地景預告。
更多品觀點報導
玉山金參與COP30 呼籲建立韌性應對氣候挑戰
南山人壽尹崇堯率團參與巴西COP30 傳遞關懷原鄉、消弭健康不平等行動
其他人也在看
注意溫差！最猛冷空氣快走了 「這一天」高溫恐飆到30度
東北季風持續增強，全台有感降溫！今（19）日清晨最低溫只有11.8度，北部白天高溫也僅20度。中央氣象署指出，這波冷空氣將持續影響至後日清晨，隨後氣溫將戲劇性回升，「這一天」將出現一週中的最高溫，飆到30度，體感如同夏天。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
今起回溫！「最快這時」又一波冷空氣來台 強度曝光
今（20）日持續受東北季風影響，各地皆感受涼冷，清晨西半部及宜蘭低溫約15、16度，花東也只有17、18度，局部溫度會再更低一些，請注意保暖，白天起冷空氣逐漸減弱，北部及宜花氣溫稍回升，高溫約20至22度。氣象粉專也提醒，下一波冷空氣預估將在這時抵達。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
冷到發抖！一圖看「雲霄飛車」溫度曲線 周末短暫回溫
氣象粉專「台灣颱風論壇」指出，隨著12月接近，冬季感受將愈加明顯，氣溫起伏加劇也將成為常態。中央氣象署則表示，未來幾天清晨仍是這波東北季風影響最劇烈的時段，周末東北季風減弱後，氣溫可望回升，但下周東北季風將再度增強，氣溫會再次下降。中天新聞網 ・ 23 小時前
林嘉愷揭2日冷空氣最有感！點名「這天」減弱將回溫
生活中心／王靖慈報導今（19）日東北季風最強、冷空氣有感，全台明顯轉冷，北部空曠地區低溫下探至12～13度，淡水最冷下到13.6度，提醒民眾們可加強保暖。不過，氣象專家林嘉愷透露這波冷空氣很快將從明（20）日白天起減弱，氣溫也將略微回升。民視 ・ 1 天前
強冷空氣影響到後天！週末東北季風減弱 高溫飆升至30度
[Newtalk新聞] 今(19)日東北季風持續增強，清晨最低溫只有11.8度，北部白天也僅20度，對此，氣象署指出，明(20)天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，預計這波冷空氣影響到後(21)天清晨，後天白天後會逐漸回溫，週末東北季風減弱，氣溫明顯回升，23日將會是這週最溫暖的一天，高溫有可能飆至30度。 氣象署指出，今天清晨氣溫偏低，北台灣僅14、15度，中南部17、18度，最低溫出現在馬祖11.8度，本島最低溫為新北富貴角12.4度，桃園、新竹及苗栗也在12到13度；明天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，白天溫度就會回升，中南部可回到20度以上，但北台灣仍只有20度。 至於降雨趨勢的部分，今日迎風面的桃園以北、宜花地區容易有局部短暫雨，北海岸、大台北山區、宜蘭地區整日陰雨，其他地區雲量偏多，降雨較不明顯，中南部山區與部分平地有飄雨情況；明後2天天氣類似，且花東、各地山區需注意局部零星短暫雨。 而這波東北季風影響到21日清晨，21日白天起逐日回溫，中南部回升較明顯，但要留意日夜溫差大；週末北季風減弱，氣溫明顯回升，其中23日會是這週最溫暖的一天，北台灣及西半部可達26至30度，但很新頭殼 ・ 19 小時前
本波冷空氣最強時刻曝光！低溫下探14度 回溫還要等這時
今（19）日、明日兩天東北季風影響，今日中部以北、東北部及東部天氣明顯偏涼，其他地區早晚亦涼；桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，竹苗、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，清晨至上午中南部地區亦有零星短暫雨。對此，氣象粉專也示警本波冷空氣最強時刻，提醒民眾要注意穿著。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
好冷！東北季風發威「這2天」最有感 下波冷空氣報到時間曝
即時中心／潘柏廷報導中央氣象署預報員黃恩鴻今（17）日下午說明，今天到週五（21日）前受東北季風影響，特別在週三（19日）及週四（20日）清晨預估是冷空氣影響最明顯的時候，隨後週末則是東北季風稍減弱，溫度也會有明顯回溫；下週一（24日）起下波東北季風又南下，但預估和這波相比較弱，溫度變化不會那麼明顯。民視 ・ 1 天前
全台有感降溫！明後天會更冷 氣象署曝這天回暖
受東北季風影響，全台今(18)日降溫，天氣明顯偏涼，最低溫來到16度左右。雨勢方面在基隆北海岸、宜蘭地區及大台北地區都出現局部大雨或豪雨。中央氣象署指出，這波降溫會一直持續到週五，到週六、日東北季風稍...華視 ・ 1 天前
東北季風持續發威！明北東下探15度 專家曝「這時」回暖
明（19）日仍持續受東北季風影響，清晨中部以北及宜蘭低溫來到15、16度，南部及花東也只有17、18度，局部溫度會再更低一些，各地皆感受涼冷。氣象粉專「天氣風險」指出，週末東北季風會減弱，各地氣溫有望回升。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
今晨低溫僅12.8度！白天開始回溫 下週新一波東北季風「北台灣再降溫」
今、明（20日、21日）兩天東北季風影響，北部、東北部及東部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、臺灣東北部、東部地區及大臺北山區有局部短暫雨，桃園以北、東南部地區、恆春半島及馬祖有零星短暫雨。氣象專家吳德榮就表示，今日白天起氣溫漸回升，直到下週一（24日）晚起一小股「東北季風」南下。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
台灣迎入秋最冷時刻！一圖看「這1天」再降溫
生活中心／張予柔報導今（19）日是入秋以來全台「最冷時刻」，北台灣及宜蘭低溫下探15至17度，南部與花東也只有18至20度，讓民眾感受到明顯涼意。氣象粉專「台灣颱風論壇 天氣特急」指出，隨著日子越接近12月，台灣的冬季感受將愈加明顯，但溫度起伏也會變得較大，民眾需注意早晚溫差。民視 ・ 23 小時前
才回暖「東北季風」下週殺到！北台灣又降溫「降雨機率提高」
生活中心／周希雯報導全台各地近日降溫有感，尤其北部更是冷颼颼的天氣，不過氣象署表示，今（20日）清晨雖然依舊寒冷，各地白天起將逐漸回溫，南部這2天有機會飆到30度。雖然氣候短暫回暖，但氣象專家吳德榮提醒，下週將有另一波「東北季風」南下，屆時北台灣氣溫再下降，迎風面降雨機率將提高。民視 ・ 1 小時前
最低溫12.4度！ 吳德榮：明白天氣溫略升、下周一又迎雨
明顯變天！今（19日）清晨平地最低溫出現在新北市石門區的12.4度，氣象專家吳德榮，預計明天白天起氣溫會有些許回升，不過下周一又會有一波東北季風南下，屆時迎風面降雨機率略提高。中天新聞網 ・ 1 天前
今晨下探13.2度！南部週末上看30度 這天有「另波東北季風」再轉濕涼
中央氣象署指出，今日持續受東北季風影響，各地皆感受涼冷，清晨西半部及宜蘭低溫約15、16度，花東也只有17、18度，局部溫度會再更低一些；白天起冷空氣逐漸減弱，北部及宜花氣溫稍回升，高溫約20至22度，中南部及台東白天高溫為25至27度，感受較舒適。降雨方面，迎風面基隆...CTWANT ・ 3 小時前
冷颼颼還沒完！馬祖今晨僅11.8度 11/23才回暖
東北季風發威！今（19日）清晨馬祖低溫下探11.8度。中央氣象署表示，冷空氣將持續影響至21日，週末氣溫逐漸回升，但下週一又有新一波東北季風南下，溫度又會驟降。中天新聞網 ・ 19 小時前
冷過這波回溫了！「這天」起高溫上看30度 下週又一波冷空氣來襲
今（20）日清晨東北季風持續發威，全台天氣涼冷有感。氣象署表示，西半部與宜蘭清晨低溫僅15、16度，花東也下滑至17、18度，隨著白天冷空氣逐漸減弱，各地氣溫漸漸回升，一路暖到週末，週六、週日（22、23日）西半部及台東高溫上看26至30度，下週東北季風增強，北台灣天氣又會轉濕涼。三立新聞網 setn.com ・ 26 分鐘前
恐暴跌低於15度 賈新興：11/24東北季風迎風面有雨
氣象專家賈新興今（19日）表示，明天水氣減少，到了24日至27日期間，將再度受到兩波東北季風影響，迎風面的基隆北海岸有雨，25日晚到26日清晨，電腦預測可能低於15度。中天新聞網 ・ 1 天前
一分鐘報天氣 / 週三 (11/19) 東北季風影響，北部東半部降溫、留意降雨，中南部天氣穩定、早晚偏涼
明天天氣如何？ 週三至週五臺灣附近仍為東北季風環境，各地沿海風浪偏大且時有較強陣風，亦有長浪可能，近日於海域附近活動也請評估浪況、留意自身安全，北部東半部持續陰陣雨天氣，高溫約19-23度，低溫約15-17度，中南部晴時多雲，高溫約23-28度，低溫約16-18度，早晚偏涼，水氣略減，儘管迎風面北側至東北側山區仍有單點大雨可能，不過整體的降雨範圍及程度會較週二減緩縮小些。 週末東北季風減弱，各地氣溫可望回升，普遍為晴時多雲、較穩定的天氣；連日降雨的北部也將會明顯的放晴。但由於環境轉為偏東風，東北部雲層間雖有陽光露臉機會，不過大多都還是偏多雲的天氣且伴隨地形降雨可能。 以上氣象由 天氣風險 / 林孝儒 提供Yahoo奇摩新聞（報氣象） ・ 1 天前
週末回溫！下週又有「新一波東北季風」南下增強 北東陰轉雨
明（20）日持續受東北季風影響，清晨西半部及宜蘭低溫約15、16度，花東也只有17、18度，局部溫度會再更低一些，各地皆感受涼冷。氣象粉專「天氣風險」指出，下週一預估將有新一波東北季風南下增強，北部至東部將再轉陰陣雨。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
氣溫溜滑梯！今晨最低溫下探12.4度 晚上再有一波降溫
受入秋最強東北季風影響，氣溫明顯下降！今（19）晨最低溫在新北市石門區，僅12.4度，台南以北及宜蘭夜晚及清晨也只有15至17度，請民眾注意保暖。氣象署說明，到了白天，北台灣回升也不明顯，仍為17、1台視新聞網 ・ 1 天前