山月村關懷協會參與太管處經營管理

山月村關懷協會與太魯閣國家公園管理處長劉守禮簽訂契約，贊助太管處經費投入太魯閣原民文化推廣及園區復健使用（見圖）。

山月村旅館在0四0三地震前，一直都是太魯閣國家公園環保永續與原住民文化為核心的經營典範，自民國九十三年開始營業，透過傳統音樂與原民舞蹈表演，讓旅客深入了解部落生活的智慧與精神。但是受0四0三地震損毀房舍與水電系統，停止二十年的經營。

山月村旅館經營者鄭明岡先生，是一位虔誠又熱衷公益的天主教徒，民國96年在智邦公益館的協助下成立山月村關懷協會，長期贊助部落居民度過生活困難，在居民眼中，鄭明岡就像是雪地來的聖誕老公公，有時又化身鏟子超人，為部落雪中送炭。

有感於0四0三地震及康芮颱風、堰塞湖致災重創太魯閣園區，鄭明岡懷抱著「取之於太魯閣；用之於太魯閣」的理念，主動發起贊助經費捐予太管處，應用於原住民文化推廣與園區復健使用，為太魯閣盡一份心力，開啟善的循環，並善盡企業社會責任。

國家公園署與各國家公園管理處正積極與企業合作，落實聯合國永續發展目標(SDGS)，強化企業ESG責任，以生物多樣性核心價值，將企業社會責任導入國家公園的合作機制。