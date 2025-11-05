山本由伸女友來頭不小！混血模特出演《雙層公寓》爆紅 多圖看「世界百大美女」

山本由伸與Niki傳戀愛ing，日媒推測兩人好事將近。路透社、翻攝自__niki22IG



洛杉磯道奇隊封王遊行20萬人共襄盛舉，眼尖的網友發現，「大嫂團」中一名疑似是山本由伸的緋聞女友Niki（丹羽仁希）的女子，讓球迷們振奮，推敲兩人是否好事已近。丹羽仁希（Niki）是美日混血模特，憑藉出演戀愛實境秀《雙層公寓》收穫名聲，曾連續3年入選「全球百大最美臉孔」，過去跟山下智久傳過緋聞，堪稱男神收割機。

日本媒體也關注到Niki（丹羽仁希）出現在「大嫂團」，相當看好山本由伸與Niki，推測兩人感情發展穩定，有望在今年休賽季時宣布婚訊。

丹羽仁希是美日混血兒今年29歲，比山本由伸大2歲，18歲時入行當模特兒。2016年，丹羽仁希憑藉戀愛實境節目《雙層公寓：夏威夷篇》爆紅，被封為「節目史上最美女成員」。曾連續3年入選美國電影網站TC Candler「全球百大最美臉孔」。

丹羽仁希（Niki）是美日混血模特。翻攝自__niki22IG

丹羽仁希曾在2018年2月被爆和山下智久同遊夏威夷1星期，傳出緋聞。2020年疫情期間，遭日媒爆料無視緊急事態宣言前往沖繩旅遊，同行者還有山田孝之、新田真劍佑，被砲轟後她當時透過社群平台公開道歉，強調自己僅是受邀。

2024年底，一位自稱攝影師的網友在TikTok上傳影片，表示他在比佛利山的精品購物街目擊山本由伸與一位長髮美女一起逛街，兩人都戴著墨鏡、穿著黑色服裝。他先向山本由伸打招呼並握手，並詢問長髮美女叫什麼名字，女子也大方回應自己叫「Niki」，隨即被眼尖網友認出是丹羽仁希。兩人戀情曝光。在時尚品味方面，丹羽仁希時尚精品包穿搭哲學，從Louis Vuitton到Chanel都在她的涉略範圍。

