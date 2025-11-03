山本由伸抱金盃返洛杉磯 大谷po照「辛巴變獅子王」

成功衛冕世界冠軍的道奇隊，凱旋返回洛杉磯。道奇奪冠的大功臣，日本強投山本由伸，抱著金盃走下飛機，大谷翔平也在IG限動，PO上一張河東獅吼照，恭賀 山本已經從小獅王辛巴，蛻變為獅子王。

山本由伸拿下世界大賽MVP，也成為洛杉磯道奇全隊上下的「團寵」。(圖／達志影像美聯社)

道奇隊成功衛冕世界冠軍後凱旋返回洛杉磯，日本投手山本由伸作為奪冠大功臣抱著金盃下飛機，贏得全隊寵愛。他在世界大賽中表現出色，獲得最有價值球員（MVP）殊榮，連隊友大谷翔平也在社群媒體上發布「河東獅吼」照片祝賀他。這場勝利不僅讓道奇隊員歡欣鼓舞，也在日本掀起熱潮，東京街頭民眾爭相購買報紙，山本和大谷的家鄉居民更是透過電視跨海為他們加油。

廣告 廣告

達美航空班機飛越洛杉磯市區時，即使隔著幾公里遠，人們仍能隱約看見有人捧著象徵世界冠軍的「聯盟主席盃」拍照。這個人正是世界大賽MVP山本由伸，他已成為道奇隊的團寵。山本在第7戰比賽結束時的仰天怒吼，被大谷翔平配上一張河東獅吼照分享。在今年的季後賽中，山本由伸不再只是小獅王，而是蛻變為貨真價實的賽亞獅。

山本由伸表示，因為已經付出全力，所以現在感受到前所未有的喜悅。他還認為自己的層級又往上升了一些，有這種感覺。愛上山本由伸的不只有道奇隊的隊職員。在東京街頭，讀賣新聞的派報員被一群日本大媽擠到臉都歪了。一位東京民眾表示，山本由伸和他同世代，也是日本的驕傲，所以有為他加油。另一位東京民眾強調，特別是山本由伸投手，在最重要的時候，投出最棒的球。

不只有球迷為山本瘋狂，就連歷史最悠久的「日刊體育」報都以山本由伸為主題，用跨頁頭版報導「由伸傳說」。比賽期間，大谷翔平的故鄉岩手縣奧州市以及山本由伸的故鄉岡山縣備前市，都有鄉親父老看著電視跨海加油。隨著道奇連霸世界冠軍，大谷和山本繼續在日本颳起棒球熱潮。

更多 TVBS 報導

從小跟班到道奇王牌！ 山本由伸世界大賽3勝 堪比巨怪強森

作夢也會笑！ 道奇回洛杉磯 山本由伸擁「聯盟主席盃」入夢

GOAT！ 單場3轟+10K+國聯冠軍MVP 大谷翔平謙稱：好過頭了

世界大賽G2！山本由伸完投勝日本第一人 教頭：展現不輸球氣勢

