山本由伸爆出戀情結束！與辣模早分手內幕曝光：年初就已情斷

娛樂中心／綜合報導

山本由伸與名模Niki被日媒爆出其實早在2025年初已分手。（圖／翻攝自X）

效力洛杉磯道奇的日籍王牌投手山本由伸，不僅在球場上繳出亮眼成績，私生活動向同樣成為外界關注焦點。近日日媒爆出，他與曾出演戀愛實境節目《雙層公寓》的名模Niki（丹羽仁希）其實早在2025年初便已結束交往，雙方低調和平分手，並未對外說明。

山本由伸與Niki在洛杉磯被美國狗仔捕捉到，甚至於還上前攀談。（圖／翻攝自X）

山本由伸與Niki的緋聞，最早於2024年11月曝光，當時2人被美國狗仔拍到一同現身洛杉磯高級購物區羅德歐大道，互動自然，引發交往揣測。Niki因外型亮眼、曾多次入選「全球百大最美臉孔」，加上《雙層公寓》高人氣背景，也曾爆出跟山下智久的緋聞，使得她人氣在日美媒體間發酵。

廣告 廣告

世界大賽期間，一段「女友現身球場通道」戴黑帽長髮女子被誤認為是Niki。（圖／翻攝自X）

先前於世界大賽期間，由美國體育記者上傳一段「女友現身球場通道」影片，一名戴黑帽的長髮女子被誤認為是Niki，然而日媒隨後進一步查證指出，該名女子並非Niki本人，且Niki在世界大賽期間並未赴美，外界顯然「認錯人」。而兩人關係早早結束，並非外界揣測的地下戀情。

日媒進一步揭露，山本由伸與丹羽仁希其實在2025年初已和平分手，兩人之後未再有實質互動。由於雙方始終未正面承認戀情，自然也未發布任何分手聲明，日媒形容這是一段「未公開、也未對外交代」關係。知情人士透露，山本由伸向來對私生活極為保守，認為公開戀情可能影響職業專注度，因此選擇低調處理感情，也成為拒絕認愛的主要原因。

更多三立新聞網報導

中居正廣神隱1年爆癌症復發！性侵風波後行蹤成謎 日媒曝最壞可能

阿信墜落舞台仍親口「致謝朱孝天」一句話讓5萬歌迷集體淚崩！

女團一次退出4成員不尋常！出道不到兩年急崩盤 官方說法遭質疑

僅運營5年！「美麗新宏匯影城」今天即刻停業 原因曝光全說了

