山本由伸表態想打WBC！ Netflix奪日本獨家轉播權

道奇隊王牌投手「山本由伸」親口表態，對明年世界棒球經典賽(WBC)抱持高度出賽意願。與此同時，串流巨頭Netflix大手筆砸約30億台幣，取得2026年WBC在日本的獨家轉播權。針對華納兄弟探索公司的收購案競賽，Netflix也有望脫穎而出，華納兄弟正式拒絕，派拉蒙高達3.3兆台幣的收購提案。而隨著串流時代崛起，奧斯卡也宣布，2029年起將轉戰YouTube直播。

道奇隊王牌投手「山本由伸」親口表態，對2026年世界棒球經典賽抱持高度出賽意願。（圖／達志影像歐新社）

世界棒球經典賽（WBC）即將迎來重大變革，道奇隊王牌投手山本由伸近日公開表態，對明年WBC抱持高度出賽意願，引發球迷期待。同時，Netflix以約30億台幣取得2026年日本WBC獨家轉播權，顯示串流平台對體育賽事的重視。此外，華納兄弟探索公司董事會正式拒絕了派拉蒙3.3兆台幣的收購提案，轉向考慮Netflix的合併方案。串流時代的影響力持續擴大，奧斯卡也宣布將於2029年轉戰YouTube直播，結束與ABC長達近半世紀的合作關係。

道奇隊王牌投手山本由伸在出席「日本職業運動大賞」頒獎典禮時，親口表達了對明年世界棒球經典賽（WBC）的高度出賽意願。雖然山本由伸強調還需要評估身體疲勞程度，但他也展現了強烈的企圖心，表示若能再度披上國家隊戰袍將是「最理想的狀態」。日本國家隊總教練井端弘和表示，他們目前正處於最終選拔階段，希望能在今年內做出決定。

除了選手動向備受關注外，日本的WBC轉播權也成為焦點。Netflix大手筆砸下約30億台幣，取得2026年日本WBC的獨家轉播權。由於Netflix決定不轉售給電視頻道，這意味著球迷如果沒有訂閱該平台，就只能到比賽現場觀看或參與戶外實況轉播，此舉引起了不少爭議。

在企業併購方面，華納兄弟探索公司的收購案有了新進展。華納兄弟探索董事會正式宣布拒絕派拉蒙高達3.3兆台幣的收購提案，認為派拉蒙的收購方案整體風險過高。CNN主播Richard Quest表示，華納兄弟董事會認為每股30美元的報價不足以彌補整個公司的損失，並且他們質疑艾里森家族是否真的會兌現承諾。相較之下，Netflix的合併條件被認為更具吸引力。

隨著串流平台的崛起，影壇年度盛事「奧斯卡」也宣布將於2029年轉戰YouTube直播，結束與ABC將近半世紀的合作。美國影藝學院指出，他們已與YouTube簽署為期5年的合作合約。CNN媒體分析師Sara Fischer強調，現在的頒獎典禮能被全球20億人收看。YouTube取得奧斯卡的轉播權，標誌著數位串流時代已經來臨。

