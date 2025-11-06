山本由伸鬼神表現「確定不是機器人？」 道奇教頭：大谷翔平比較像

[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導

洛杉磯道奇隊在上週成功逆轉藍鳥，拿下今年世界大賽的冠軍，也是21世紀以來第一支達成連霸的隊伍。近日，總教練羅伯斯（Dave Roberts）和投手史奈爾（Blake Snell）、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）、外野手K.赫南德茲（Kiké Hernández）、和捕手史密斯（Will Smith）一同參加了知名脫口秀節目《吉米夜現場》，節目中聊到隊上兩位日籍球星，而羅伯斯對大谷翔平的評價讓全場笑翻。

面對吉米提問「確定山本不是機器人嗎？」，羅伯斯笑著回應「大谷翔平比較像是機器人。」（圖／翻攝自道奇隊Ｘ）

主持人吉米（Jimmy Kimmel）在節目中談到山本由伸傳奇般的表現，登板3場吃下17局拿下3勝，榮獲世界大賽MVP，並開玩笑地詢問羅伯斯「有看過這樣的表現嗎？你們隊上還需要其他投手嗎？」羅伯斯回應：「我從來沒看過，甚至都沒想過有這種事。雖然他的身材條件並不高大，但他在精神層面真的前無古人。」

吉米接著開玩笑說道：「確定山本不是機器人嗎？」，羅伯斯也笑著回應「大谷翔平比較像是機器人，但山本真的很了不起，他替這支球隊站了出來、燃燒了所有，大家都拚盡了全力。」

談到第3戰僵持到第18局，羅伯斯坦言，原本打算讓身為野手的K.赫南德茲或是羅哈斯登板投球，但到了13局時，山本在僅休息一天的情況下主動上前表達上場意願，更說「我不會讓球隊在世界大賽派出野手投球。」職業精神讓羅伯斯十分敬佩。

K.赫南德茲談到第7戰九局下半的驚險一刻，他回憶當時像在跑百米一半向前衝刺，心想著「滿壘、九局、球掉就輸了」，當他快到牆前時，卻像個NBA選手一般被隊友帕黑斯（Andy Pages）撞倒在地，倒地當下他以為比賽已經結束了，直到隊友說球順利被接到了，他才如釋重負，「那瞬間我只想大喊：太好了！」



道奇總教練羅伯斯（中）和投手史奈爾（右2）、葛拉斯諾（右1）、外野手K.赫南德茲（左1）和捕手史密斯（左2）參加了知名脫口秀節目《吉米夜現場》。（圖／翻攝自道奇隊Ｘ）

