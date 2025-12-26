山村送暖重點直接 電暖器圍巾安身心

新竹的尖石鄉，有些村莊因為在海拔1000公尺以上高山，年輕人下山工作後，留下長者或隔代教養的家庭。當地村長與慈濟志工有互動，提報村內需要幫助的家庭，慈濟志工準備保暖圍巾和外套，以及家庭所需的電暖器，也提醒長者要小心使用。

因為里長的提報，林女士照顧中風的先生、生病的孩子，終於有喘息的機會。

慈濟志工 彭瑞芬：「(不好意思) 不會啦，就給妳應應急啊，這個冬天收成不好的時候，零工打得少。」

新竹縣尖石鄉，海拔1000公尺以上的住戶，需要物資，慈濟志工送來電暖器。

慈濟志工：「最實用的聖誕禮物 (對啊)，最好單獨的插頭，對，要單獨的插頭。」

這部車的後車廂，裝滿各家的需求，還有一站是泰崗文化健康站，原住民長者可以挑選自己和家人適合的保暖外套，志工也為他們圍上新的圍巾。

泰崗文化健康站站長 陳美玉：「謝謝你們今天有捐贈新的圍巾，至少在這麼冷的冬天裡面，可以圍著脖子，比較暖和。」

