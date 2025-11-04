山東出現反共標語 批「中共是邪教」

中國又出現反共標語。

網友：抗議標語愈來愈多

X平台著名帳戶「李老師不是你老師」3日貼文，山東省聊城市一座大橋上出現「中共≠中國 中共是邪教」的標語。

對此，網友紛紛論道：「越來越多了」、「法輪功人員開始活躍了」、「居然在山東發生，不可思議」、「以後會越來越多吧。」

但也有人說：「沒啥用，不接地氣，什麼都改變不了。」

近日，中國其它地方也出現反對領導人習近平的標語。

河南反習標語 呼籲停止人權迫害

據「李老師」本月1日刊出的網友投稿，河南省駐馬店市遂平縣街頭出現「消滅共產黨，打倒習豬頭，歸還言論自由，停止網路封鎖」的標語。

另外，在河南省駐馬店市遂平縣灈陽派出所門口的指示牌，也被人貼上「習近平下台，停止活摘器官，結束獨裁暴政，中共下台，停止人權迫害」的標語。

就在上個月，北京三里屯街頭則發生一起公開抗議事件。一名身份不明的男子在街頭懸掛兩面反共標語，內容強烈批評中共政權，並提出政治改革訴求。

根據網路流傳的影像顯示，第一面標語寫道：「共產黨的本質是反人性、反人類的邪教，它們必將給中國帶來無盡的災難」。第二面標語則提出具體政治訴求：「開放黨禁，自由組黨，自由競爭，自由選擇，建立自由、人性、法治的新中國」。

根據目擊者拍攝的照片顯示，現場有一人手持大聲公對行人喊話，但具體內容未被完整記錄。事件發生不久，現場即有保安人員趕到，將標語取下。目前該人士的下落不明，官方也未發表任何相關聲明。

雲南男子要習近平走人 下落不明

另外，今年8月7日，在雲南昆明抗戰勝利紀念堂門口，一名男子在門口拉起白色布條，上面寫著「習近平走人」，引起眾人圍觀 。

大陸網友並上傳了5秒鐘的短片。目前並不知道事情的進一步發展。

近年中國抗議事件中，最引人注意的是2022年「四通橋勇士」彭立發抗議習近平事件。2022年10月13日，適逢中共二十大召開前夕，彭立發在北京市海淀區四通橋上懸掛兩幅抗議橫幅，橫幅分別寫道：「不要核酸要吃飯！不要封鎖要自由！不要謊言要尊嚴！不要文革要改革！不要領袖要選票！不做奴才做公民！」以及「罷課罷工罷免獨裁國賊習近平」，公開反對習近平及其「清零政策」，舉動震驚社會，彭立發被當局立即帶走。

彭立發的下落引起海內外關注。X平台帳號「昨天」今年7月時曾披露，彭立發在被秘密羈押逾2年後，遭中共法院以「尋釁滋事罪」與「縱火罪」數罪併罰，判處有期徒刑9年。彭立發並被送往監獄服刑。

但是彭立發被判刑的消息目前無法被證實。(編輯：鍾錦隆)