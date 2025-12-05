山東女左耳被扯斷 縫腳上「寄養」 5個月 成功「復活」

山東濟南市民孫女士（化姓）今年4月因一場意外致頭皮及頸部皮膚撕扯開來，原本貼在臉頰側方的左耳，隨頭皮完全離斷，經緊急送醫後，醫師將離斷的耳朵通過吻合直徑0.2到0.3毫米的血管寄養到了她的腳背上，孫女士帶著腳背上的耳朵生活了5個月後，這隻「寄養」在腳背上的耳朵終於回到了它本該在的位置。拆線那天，孫女士激動得淚謝醫護人員：「我以為這輩子就這樣了，是你們給了我第二次生命，讓我有勇氣重新面對生活」。

據齊魯晚報報導，孫女士平時在車間工作，今年4月，高速運轉的設備突將她的頭皮、面部及頸部皮膚撕扯開來，頭皮呈螺旋樣條形撕脫，僅頂部殘留薄薄的筋膜層，原本貼在臉頰側方的左耳已隨頭皮完全離斷，躺在機器旁。

山東第一醫科大學附屬省立醫院手足與顯微重建外科副主任仇申強回憶孫女士的傷勢：「堪稱『毀滅性』，不僅頭面部皮膚大面積缺損，顱骨直接暴露在外，離斷的左耳周圍的頭皮更是連細小的血管都被撕扯得不成樣子」。

更棘手的是，孫女士顱骨裸露創面上的血管雖有保留，但大多受損嚴重；且撕脫下來的頭皮被機器擠壓成多片，不具備原位吻合血管再植的可能，且撕脫的頭皮在機器內長時間擠壓導致組織損傷嚴重，術後壞死風險極高；唯一完整的離斷左耳，可供吻合的血管僅有0.2至0.3毫米粗，比頭髮絲還細，仇申強坦言，「保住生命不難，但要保住耳朵、恢復容貌，簡直是在刀尖上跳舞」。

幾經思索，仇申強的目光落在了孫女士的腳上：「足部皮膚軟組織厚度薄，也能找到與耳朵血管口徑匹配的動脈和靜脈，那就把耳朵寄養在腳背上，等條件成熟了再移回去」。

「異位寄養」在顯微外科領域並不罕見，但將離斷的耳朵寄養到腳背，再完整的移植回頭部，手術難度非常高，在全國乃至世界範圍內尚未見文獻報導。

在高倍顯微鏡下，仇申強帶領團隊爭分奪秒的奮戰10小時，將耳朵成功寄養在腳背上，「安家」成功。但在術後第5天，紅潤的「寄養耳」突成暗紫色，出現靜脈危象，仇申強團隊立即實施「放血療法」，術後第10天恢復紅潤。

接下來的5個月裡，孫女士每天留意兩處傷口的變化，為改善局部微循環，她穿上寬鬆柔軟的鞋子，小心翼翼地在保護著「寄養耳」的前提下散步，天氣好就帶著腳背上的耳朵外出短途遊玩。

10月，孫女士頭部移植皮膚完全成活，「寄養耳」刀口疤痕和皮膚也軟了，二期手術條件成熟。團隊醫師們在放大40倍的顯微鏡下進行血管、神經精細吻合，耳廓血液循環慢慢恢復，意味著左耳成功「回家」。

此病例經報導後登上了微博熱搜，網友們紛紛點讚：「牛啊」，「每一個字看著都很疼，中國的醫學奇蹟愈來愈先進了」，「人跟植物一樣可以嫁接啊」，「原來交頭接耳是這麼來的」，「還可以這樣，太牛了」「醫者仁心，醫術高明」。

