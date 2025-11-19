山東女穿婚紗街頭徘徊 「瘋子新娘」背後故事惹鼻酸

中國山東省東明縣「瘋子新娘」引發關注。翻攝自微博



中國山東省東明縣有一名女子經常身穿婚紗在街頭徘徊，她會現身在婚紗店，也常常到陌生人的婚禮旁觀，靜靜坐在一側、不吵不鬧，被當地人稱為「瘋子新娘」，相關畫面在網路上流傳，引發熱議，被當地人稱為「瘋子新娘」，她背後的身世經歷也引發不少人揣測。

綜合中國媒體報導，近期這名女子在網路上爆紅，隨著穿婚紗化濃妝的特殊行徑受到關注，雖然有網友以「地獄新娘」、「紙紮新娘」等惡意言詞嘲諷她的外貌，也有人在知情後深感不忍，認為她背後可能承受巨大的人生創傷。

目前流傳至少兩種版本，其一是她與丈夫結婚當天遲遲等不到迎娶隊伍，最終接獲丈夫因車禍身亡的噩耗。據稱她趕抵現場時親眼目睹丈夫倒臥血泊、情緒崩潰，雖然後來親手完成安葬，精神狀況卻從此受到重創，並開始長年穿著婚紗，彷彿停留在那個未能完成的婚禮時刻。

另一個版本則是自稱鄰居的A女表示，該女子與丈夫從大學交往、感情深厚，即便娘家反對仍堅持結婚；婚後娘家也持續提供經濟協助。然而丈夫卻外遇出軌，更以「假離婚」為名欺騙她，隨後立即帶第三者回家並對她施以長期折磨，不僅如此，女子還被禁止探望自己的兒子，只能偷偷遠遠探視。

鄰居強調女子本性溫和有禮、身上的婚紗也多由她親手製作，呼籲外界勿再以謠言惡意攻擊，「外界說的都不是事實」。

與網路上的嘲諷不同，東明縣當地不少攤商與居民皆表示，她從未傷人或搗亂，因而始終不被驅趕，反而時常獲得默默照護，在地人形容「那是對她僅剩的溫柔」。不少網友呼籲大眾停止對她進行外貌羞辱與人身攻擊。

