山東話劇團精湛呈現歷史大戲《孔子》 台灣產官學研各界齊聚欣賞讚不絕口

中興大學惠蓀堂12月28日晚間燈火璀璨、座無虛席，原來是山東話劇院帶著原創史詩大戲《孔子》隆重登場，為臺中冬夜帶來一場跨越千年的文化盛宴。這部以春秋風雲為背景、以儒家思想為核心的劇作，自消息公布便備受矚目，當晚更吸引眾多文化界、教育界與地方仕紳共襄盛舉，觀眾在開演前便能感受到濃厚的期待氛圍，彷彿即將穿越時空，與至聖先師同行，重溫那段波瀾壯闊的生命旅程。

演出現場湧入了約3800位觀眾，包含立法院副院長江啟臣，立委楊瓊瓔、黃仁等民意代表皆親臨觀賞；中華孔子後裔儒學促進會理事長孔祥萱、世界孔子後裔臺灣聯誼會榮譽理事長孔繁晉、至聖孔子基金會會長孔垂長、中華文化經貿生技交流協會理事長葉信忠，以及臺中民眾服務社理事長郭元瑾等重量級嘉賓亦蒞臨現場，眾人齊聚一堂，共同見證這部承載齊魯文化底蘊、以戲劇語言重現儒家精神的經典之作。當燈光緩緩暗下，舞台上第一束光落下時，觀眾彷彿被帶入春秋末期的歷史長河，與孔子一同面對理想與現實的衝撞。

演出在知名主持人且也是山東同鄉的于美人以影片引言之後隆重登場，全劇共分成「君子」、「進退」、「為政」、「去國」、「見南子」、「困境」、「渡河」、「彼岸」等八幕戲，串起孔子人生的重要節點，生動的刻劃與節奏安排，充分顯示出導演張繼鋼的深厚功力。

「孔子所代表的儒家文化對於大中華地區來說是非常重要的，能夠在台灣看到孔子大戲真的三生有幸。」郭元瑾理事長在觀賞完之後直言劇中許多情節令她深受觸動，尤其是孔子在逆境中仍堅守信念的精神，讓人聯想到《論語》中「士不可以不弘毅，任重而道遠」的提醒。

青年觀眾劉際康則分享：「一直以來我就非常喜歡孔子所說的吾少也賤，故多能鄙事，透過戲劇看完孔子的一生，更加了解透過大量行動與實踐信念去累積經驗的重要性。」相信他的看法與在場許多一同觀賞的青年們相去不遠，畢竟越是基礎的事、越是辛苦的事，越能磨練心性、累積能力，而這也是孔子用盡一生在實踐的精神。

至聖孔子基金會會長孔垂長先生也表示，儒家文化是大中華地區共同的文化根源，孔子的思想至今仍能引起共鳴，正因為其觸及人性最深處的價值；江啟臣副院長、楊瓊瓔委員及黃仁委員也相當感動，甚至不約而同認為能透過戲劇跨越兩千多年的歲月，與至聖先師孔子展開對話，是一件非常難得的事情。

此次演出由中華文化經貿生技交流協會主辦；中華文化創意產業發展經貿交流協會、中華旗袍文化企業交流協會、開原報關股份有限公司、臺中市菁英工商婦女協會、菇神餐飲有限公司、臺中市長美國際聯青社、臺中市大業國際聯青社、臺中市羅莎莉亞國際同濟會等單位協辦，並由泳遠開心有限公司獨家贊助。

《孔子》大戲在熱烈掌聲中圓滿落幕，無論是舞台調度、藝術呈現、思想深度，或是觀眾之間因文化而生的共鳴，都讓這個夜晚顯得格外珍貴。這不僅是一場戲劇演出，更是一場關於歷史、儒學、教育與藝術的多重對話，讓觀眾在兩個多小時的沉浸中，重新感受中華文化的厚度與溫度。當觀眾走出劇場時，心中仍迴盪著孔子追求理想的身影，而這份力量，也將成為推動文化傳承與交流的持續動能。