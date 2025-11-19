山東「瘋子新娘」爆紅！跑遍婚紗店與婚禮 真實身世令人鼻酸

山東「瘋子新娘」爆紅，身世讓人相當不捨。圖／翻攝自微博

中國山東東明縣有一名奇特女子，時常穿著婚紗漫步在街上，不僅常出現在婚紗店，還熱愛參加別人的婚禮，靜靜地坐在一旁，不吵也不鬧，遭外界封為「瘋子新娘」。據悉，這名女子有著坎坷的故事，有人說她遭丈夫出軌背叛，也有人說她在結婚那天目睹丈夫死於車禍，諸多因素讓她不停渴望愛情，因此才有今天的裝扮。

綜合中國媒體報導，這名外號「瘋子新娘」的奇特女子，瞬間在網路上爆紅，有人對她的長相進行攻擊，形容她是「地獄新娘」、「紙紮新娘」，不過也有人替她感到心疼，認為她恐遭遇重大變故，才導致她希望透過將自己打扮成新娘，來彌補人生的缺憾。

對於「瘋子新娘」的真實故事，網路上流傳多個版本，有名網友表示，女子和先生結婚當天，遲遲等不到對方來接自己，豈料丈夫竟因重大車禍過世，女子趕赴現場後，看見丈夫倒臥在血泊裡，當場崩潰痛哭。

然而，女子將丈夫安葬，不過行為也開始發生異常，天天穿著婚紗，彷彿在等待丈夫來接自己一樣，種種行徑讓人感到心疼。

另一名自稱是女子的鄰居A則說，女子與丈夫自大學時期就認識交往，當時女方家人並不同意這門婚事，不過女子堅持要嫁給對方。婚後女子家人給了他們許多幫助，不料丈夫卻外遇出軌，向她提出假離婚後，接著馬上帶小三回到家中，進行一連串的折磨，甚至還不讓她見自己的兒子，導致她只能偷偷探望。

鄰居A指出，女子為人相當有禮貌，身上的婚紗也是自己做的，呼籲網友不要再亂傳謠言，「一切都不是事實」。

雖然不知道女子實際經歷些什麼變故，不過仍讓許多人感到心疼，紛紛呼籲網友不應該對她進行人身攻擊。據悉，東明縣當地攤商也從不將她視為有害之人，反而照護有加，從不打擾也不驅趕，也算是對她最大的溫柔了。



