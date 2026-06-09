山林傳唱、迴流部落「2026南投迴Alang原住民族音樂節」6/20-21日埔里登場
【記者張嘉誠／綜合報導】
南投縣政府原住民族行政處辦理「2026南投迴Alang原住民族音樂節」，將於6月20日至21日在埔里鎮福興溫泉區舉行，活動以「迴Alang」為主題，象徵回到部落、回到文化根源，透過演唱會、歌唱大賽及五族樂舞展演，呈現南投原住民族音樂能量與文化傳承成果。
南投縣政府表示，南投是多族群共存的原鄉縣市，縣府持續推動原住民族文化保存與傳承、原民特色產業培力工作。此次音樂節結合流行音樂、原聲創作與傳統樂舞，期盼讓民眾透過音樂認識原住民族文化，也讓更多來自部落的好聲音有發光發熱的演出舞臺。
原民之夜演唱為─眾星雲集 熱烈開唱
6月20日晚間登場的「原民之夜演唱會」，集結Makav真愛、黑旋風、阿爆、婁峻碩、范逸臣及徐懷鈺等跨世代歌手與團體接力演出，陣容涵蓋原住民族音樂、流行、創作演唱等不同領域，兼具代表性與舞台號召力。
其中，阿爆長期以族語音樂及當代編曲推動原住民族音樂創新；范逸臣以深具辨識度的嗓音與影視音樂作品受到樂迷肯定；徐懷鈺為華語流行音樂具代表性的女歌手之一；婁峻碩則以新世代創作能量及舞台表現受到年輕族群關注；Makav真愛與黑旋風也將以原民音樂特色及現場感染力，為音樂節注入部落聲響與節奏。
縣府表示，6月20日「原民之夜演唱會」不僅是一場演唱會，更是不同世代、不同音樂風格在南投山城交會的舞台。當日活動並結合巧克力咖啡節的璀璨煙火秀，邀請民眾在埔里夜空下感受視覺與聽覺的美好享受。
投號金嗓2026南投原聲之星歌唱大賽決賽─發掘部落好聲音
6月21日下午舉行的「投號金嗓－2026南投原聲之星歌唱大賽」決賽，為縣府培育原住民族音樂人才的重要平台。此次賽事歷時近兩個月，走訪埔里鎮、仁愛鄉、信義鄉、名間鄉等鄉鎮，從近170位報名者中選出決賽選手，鼓勵原住民族青年以歌聲記錄部落生活，展現創作及演唱實力。
決賽評審陣容由王宏恩、亦帆、達卡鬧、吳昊恩及本府新聞及行政處蔡明志處長擔任，王宏恩、亦帆、達卡鬧及吳昊恩皆長期投入音樂創作、演唱及原住民族文化推廣，在原民音樂、流行音樂與現場展演領域具專業經驗與代表性，讓參賽者在競賽過程中獲得舞台歷練，也讓南投原鄉好聲音有機會走向更寬廣的表演舞台。
活動當日並安排知名歌手葉璦菱擔綱壓軸演出，葉璦菱為華語樂壇具代表性的實力派歌手，其嗓音與舞台風格深受樂迷肯定，將為決賽舞台增添音樂份量，也為參賽者帶來示範與鼓勵。
五族樂舞展演─親愛愛樂與五大族共演回家的路
6月21日晚間「五族樂舞展演」將由親愛愛樂擔任總編導，集結南投在地展演團隊演出，包含：南投縣信義鄉布農文化協會（布農族）、賽德克族青年會（賽德克族）、邵族文化杵音藝術團（邵族）、信義鄉久美民族小學（鄒族）、喜裂克文化藝術團（泰雅族），將部落歌謠、身體律動與文化敘事轉化為舞台演出，呈現南投原住民族文化的層次與生命力。
此次親愛愛樂編導之樂舞展演內容以「回家的路」為主題，帶領觀眾走進南投山林與部落生活，看見邵族與水域共生的生命記憶、布農族以和聲凝聚族群秩序、賽德克族傳唱對山岳的敬意、泰雅族展現與族人同行的生活智慧、鄒族樂舞呈現族群與土地之間的連結，全場將由親愛愛樂以精湛琴藝現場演奏，完美詮釋了在南投山林環境中綻放的藝術天賦 。
聽音樂送好禮─原風裝扮按讚分享送好禮
同時為了讓參與民眾更深刻體驗原住民族的文化魅力，只要遊客有原風裝扮、 個人社群平台貼文標註「2026南投廻Alang原住民族音樂節」並在「山嶼之聲 原民慢報」 官方臉書粉絲專頁追蹤按讚。主辦單位推出限定應援小物與烤大豬兌換活動！6/20 原民之夜發送應援手環1,000個、6/21 投號金嗓決賽發送LED電扇 1,000個、6/21 五族樂舞發送原民烤大豬美食， 讓來聽音樂的民眾有吃又有得玩。
「2026南投迴Alang原住民族音樂節」，一起「迴」家聽歌、享受美食！更多南投原民旅遊資訊與活動訊息，也請追蹤原民處「山嶼之聲」ＦＢ粉絲專頁https://www.facebook.com/share/1DF1tQhWCE/?mibextid=wwXIfr
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