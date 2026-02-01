山林印記織音圖魂 特展

「山林印記‧織音圖魂」特展海報。



（圖：南投縣府提供）

南投縣政府文化局月三十一日起，在南投縣文化園區縣史館(南投武德殿)舉辦「114-115年南投縣傳統工藝及傳統表演藝術推廣展演計畫」-原藝篇「山林印記‧織音圖魂」特展開幕活動。本次展覽不僅是一場織布工藝的集結，更是一場關於原鄉靈魂與指尖記憶的深度對話，帶領大眾走進賽德克族與布農族最純粹的織藝世界。展期至四月十四日止，愛好工藝的朋友，一同到場聆聽織布機上的匠心之聲，看見山林間最絢麗的傳統圖魂。

本次展覽匯聚了五位南投縣原住民族的傳統織布工藝保存者，共展出四十四件代表作。其中，賽德克族傳統織布工藝保存者高雪珠藝師多年來深耕於重製典藏於瑞典、英國及台大人類學博物館的古老織紋，將百年前祖先的精湛技藝透過雙手重新喚回；而同屬賽德克族傳統織布工藝保存者的林喜美藝師，則將深奧的織藝轉化為手提包、揹包袋等當代物件，展現「生活即是信仰」的編織語彙。

此外，展覽更邀請到國家級重要傳統工藝「賽德克族Gayatminun傳統織布」保存者張鳳英藝師與其母親puniri（經挑）技法保存者張貴珠藝師，及精通布農族服飾工藝的布農族傳統織布工藝保存者谷秀紅老師聯合展出。現場展出的作品不僅是服飾，更是賽德克語所稱「真正的女人」（Seediq Bale），在祖靈見證下，展現個人價值與社會聲望生命印記。

開幕當天規劃了一系列與民眾互動的精彩活動，上午將由「喜裂克文化藝術團」於縣史館前廣場，以充滿生命力的歌舞為展覽揭開序幕，並由高雪珠藝師親自主持專題講座「織藝中的部落故事」，分享色彩與紋樣間流傳的族群智慧。為了讓民眾能親手觸摸文化溫度，當日下午舉辦三場DIY體驗活動，包含「工編手鍊」、「織帶頭飾」及「織布手鍊」，在藝師的悉心引導下，讓參訪者感受經緯交錯的獨特魅力。

除了對民眾的展演，文化局亦於開幕當日啟動第二梯次志工培訓計畫，由張鳳英藝師親自講授導覽實務，旨在培育更多文化種子，讓原民工藝的故事能以最專業且感人的方式傳達給每一位觀展者。