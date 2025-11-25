山林呼喚 龍崎空山祭耶誕點亮

2025龍崎光節空山祭「山林呼喚」領航冬季最美山林燈節。（文化局提供）

記者林雪娟∕台南報導

被譽為全國最美山林燈節的「龍崎光節空山祭」，將於十二月二十五日耶誕節登場，今年以全新策展主題「山林呼喚Call of the Wild Woods -The Mountain Awaits」亮相，邀請國內外藝術家共同打造十四組融合地景、聲光與互動的裝置藝術，呼應龍崎獨特的堊地紋理與山林生態，引領觀眾踏上一段感知與詩意交織的大地旅程。

文化局表示，龍崎擁有全台最具代表性的堊地地貌與竹林文化，藝術團隊以山林為畫布、以光與聲為語彙，創作多件結合科技與自然的沉浸式作品，希望山林呼喚不只是自然召喚，更是向內回聲，在科技與自然間，再次找到共生的節奏。

策展以「序曲：山林喚醒‧大地而行」、「進行曲：山林共鳴‧萬物而生」、「奏鳴曲：山林禮讚‧繁花綻現」三大篇章鋪陳，將虎形山公園的高低地形，轉化成光影台，邀請人們在自然與科技共構的氛圍中，重新聆聽土地的呼吸。

展期安排包括藝術導覽、主題工作坊、表演與情人節限定企劃，在聖誕至春節期間點亮龍崎，開啟南台灣冬季最具代表性的光影盛典。

參與藝術家陣容包台灣原住民、在地創作者與日本、印尼的國際藝術家，形成多元文化與山林對話的共融場景。文化局表示，空山祭已成為台灣最具代表性的山林藝術節之一，今年以更宏觀視角與更深層的在地連結，讓藝術在自然中萌芽。龍崎的山林、竹林、堊地、風景與星夜交織成共振場域，夜間光在山谷流動、聲景於竹林迴盪，彷彿一場大地交響曲。