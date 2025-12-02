山林教育向下扎根 高雄市河堤國小師生體驗鑽木取火

河堤國小師生體驗鑽木取火，培養尊重自然與合作學習的能力。（記者王正平翻攝）

記者王正平／高雄報導

為讓學生從小培養山林素養，由屏東退休校長王麗芬長期推動的「藝啟芬享列車」，二日開往河堤國小，並邀請屏東縣大武山山林教育服務中心進校授課，讓六年級約九十名師生不僅接觸在地山林智慧，也在寓教於樂的氛圍中，逐步培養尊重自然與合作學習的能力，可說是一堂「既接地氣又開眼界」的山林教育。

此次課程特別安排具有深厚文化意涵的「鑽木取火」體驗，「鑽木取火」源自原住民族傳統知識，生火在山林中是重要的生存技能，可用於煮食、禦寒，也能在緊急情況發出求救訊號；對原住民族而言，火更象徵文化的傳承與生活的延續。

透過回到最原始、最貼近土地的生火方式，學生得以體會在沒有現代工具的環境下，如何「因地制宜」地運用自然資源，也更能理解「取之不易、用之有度」的珍貴精神。

在實作過程中，學生必須展現耐心、專注與技巧，並透過分工合作才能成功點燃火苗。這不僅鍛鍊身體協調與意志耐力，也深化孩子們的團隊合作能力。當看著第一縷火星在木屑間亮起，孩子們的驚喜與成就感溢於言表，也讓他們更加明白自然資源的珍貴與環境保護的重要。

河堤國小杜昌霖校長表示，都會地區的孩子接觸山林的機會較少，山域安全與自然環境辨識更是亟需扎根的能力。感謝推動「藝啟芬享列車」的王麗芬校長帶來如此別開生面的課程，讓山林教育能從校園出發、融入生活，使孩子理解山林不僅是自然景觀，更與文化、生活、生命息息相關。

杜昌霖校長也提到，山林教育本身具有跨領域特性，也是生命教育的一環，今日孩子們成功鑽木取火的興奮神情，正是實作課程帶來的最佳見證。在大武山山林教育服務中心教練的專業指導下，學生不只學到技能，更學會敬天畏地，尊重自然。

學務主任王瑞裕則說，野外生火的體驗讓學生親身感受祖先的生活智慧與堅韌精神，希望透過這樣的學習，培養他們面對危機的應變能力與團隊合作的默契。

六年級導師劉峰榮則指出，如今孩子接觸 3C 的時間多，卻對自然環境愈加陌生。經由專業團隊帶領，他們不只看見土地的面貌，也勇於面對挑戰。「有學生為了鑽木取火試了好幾次才成功，但同學們齊聲為彼此加油，這種『同心協力、患難與共』的氛圍，是一般教室裡很難出現的。

六年級學生黃可惇分享：「我第一次真的自己磨出火星！雖然手很酸，但真的很值得。以後中秋節烤肉，我想試試看今天學到的生火方式！」學生譚尚謙也表示：「認識了有毒植物之後，我才知道山裡並不是所有植物都能碰，以後到野外玩會更小心。」

大武山山林教育服務中心教練伍安慶也介紹，中心位於屏東舊泰武國小校區，海拔約 700 公尺。該校區因 2009 年莫拉克颱風部落遷村而閒置，後經屏東縣政府投入經費整修活化，轉型為山林教育中心，期盼成為北大武山的重要登山前進據點，同時串聯沿線部落，推動原住民族文化及戶外教育。