「山林款待」華山開幕 李多慧驚喜現身！

由交通部觀光署主辦的「2025區域觀光圈市集日（中區＆金門）」於11月14日至16日在台北華山1914文化創意產業園區熱鬧展開，匯集中台灣七大觀光圈與金門地區，共62家特色業者參與，打造一場融合美食、手作、農產與藝文的多元市集體驗。活動首日更邀請台灣觀光代言人李多慧驚喜現身，與觀光圈吉祥物「喔熊組長」同框互動，掀起現場高潮。

吉祥物「喔熊組長」慢耕採果場體驗。（圖／交通部觀光署提供）



本次市集以「山鄰款待」為主題，匯集中台灣竹竹苗、中彰、日月潭、大阿里山、大草嶺、嘉義縣市及金門等七大觀光圈與金門觀光圈共62家業者，打造融合美食、農產、文創與旅遊的多元市集。

參山處長曹忠猷表示，活動期間推出多項互動好禮與限時優惠：國際旅客憑護照可兌換「喔熊造型氣球」；民眾只要走訪四大觀光圈及喔熊攤位，集滿印章並完成問卷，即可兌換限量「神秘好禮」。



除了大會集章活動外，在參山處攤位（𝟭𝟳攤+喔熊選物店）消費滿𝟭𝟬𝟬元即可蓋一點(一張集點卡𝟱點），集滿5點送限量好禮、集滿6張集點卡（消費滿3000元）再抽價值3000元的「喔熊主題房」一晚以及8000元的峨眉兩天一夜走讀體驗。



市集活動首日熱絡，活動開幕式由阿里山鄒族「風笛 euvuvu 表演藝術團」揭開序幕，以磅礡的部落樂音展現山林文化深度；還邀請台灣觀光代言人李多慧作為特別來賓來到現場。李多慧還上演小劇場，示意吉祥物「喔熊組長」將眼前空空如也的特產籃子擺滿，現場氣氛十分歡快。

曹忠猷強調，「中區觀光圈市集」是年度最具代表性的觀光推廣平台之一，不僅展現中臺灣觀光圈的多元創意，更推動各地旅宿、美食、農產、文化體驗齊聚一堂，呈現觀光圈之間的合作成果。

2025區域觀光圈市集日（中區＆金門）首日熱絡。（圖／交通部觀光署提供）





此外參山處也預告了11月29日將在在谷關推出「山谷燈光節」，以光影藝術結合谷關與梨山的山林夜色，打造中台灣秋冬最迷人的夜間盛宴，串聯夜間經濟與旅宿體驗，邀請大家續遊參山，感受秋冬旅遊的溫度。



活動資訊

◎時間：2025年11月14日（五）～11月16日（日）

◎11:00–19:00（11/16至17:00）

◎地點：華山1914文化創意產業園區

◎中3館前廣場、華山劇場、樹前草地、忠孝三角、金八廣場