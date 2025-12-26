山林獨夜行！台灣黑熊出沒梨山產業道路

▲紅外線自動相機拍到台灣黑熊黑夜中獨行在佳陽部落的產業道路上。（圖／林業及自然保育署台中分署提供，2025.12.26）

[NOWnews今日新聞] 林業署台中分署設置在梨山地區的紅外線自動相機，12月中旬在佳陽部落往南投翠巒方向的產業道路，拍攝到臺灣黑熊夜間出沒影像，另有民眾通報，福壽山農場附近有人目擊疑似黑熊身影，可惜來不及拍攝。由於南投縣仁愛鄉翠巒社區民眾，本月3日上午也在北港溪上游山壁目擊一隻台灣黑熊，由於3地相距僅幾個山頭，民眾懷疑是同一隻，但台中分署表示，無法精確判斷。

▲今年12月初，南投翠巒社區民眾在北港溪上游茶園的附近山壁，拍到一隻台灣黑熊在爬山。（圖／林業及自然保育署南投分署提供，2025.12.26）

根據台灣黑熊保育協會統計，台灣黑熊被發現的點位，中部地區以台中的雪山山脈最多、南部則集中在嘉高花東4縣交界的中央山脈。林業保育署台中分署長期監測調查，台中市和平區大甲溪沿線山域屬台灣黑熊活動棲地，為預防人熊衝突，分署在梨山地區部落周邊山域陸續設置38台紅外線自動相機，這次拍攝到黑熊夜間活動的地點，位於台8線以南的大甲溪南岸產業道路，地處偏遠，距離最近的佳陽部落超過2公里，海拔約2,100公尺。

此外，幾天前有民眾通報，福壽山農場附近有人目擊疑似黑熊身影，但未取得影像資料。本月3日上午，南投縣仁愛鄉翠華村翠巒社區民眾在海拔1,731公尺的北港溪上游茶園的附近山壁，目擊一隻台灣黑熊活動，由於這3處地點直線距離僅幾公里、呈三角形，地方民眾懷疑是否同一隻？但台中分署依據現有資訊，仍無法精確判斷。

▲本月發現台灣黑熊的三處地點（紅圈處）皆相近，但無法確定是否同一隻。（圖／翻攝google地圖，2025.12.26）

台中分署發現黑熊出沒後，立即向周邊部落逐一宣導，提醒居民妥善管理食物、飼料、廚餘與垃圾，降低黑熊被食物吸引而來的風險。同時呼籲民眾，於山區活動遇見黑熊，應保持冷靜，避免靠近、追逐或拍照等驚擾黑熊行為；進入山區活動應結伴同行，攜帶熊鈴、防熊噴霧或可發出聲響的器具，做好個人食物管理。佳陽社區發展協會已於去年起組成黑熊巡守隊、參與台灣黑熊生態服務給付，協會理事長張守宏表示，看到黑熊在產業道路現身的影像感到驚喜，希望部落居民都能與黑熊和平共處。

