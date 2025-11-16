「山林精靈」驚喜現身台東！黃喉貂首現蹤海岸山脈 呆萌身影曝光
保育類野生動物「黃喉貂」素有「山林精靈」之稱，主要棲息於中央山脈海拔300至3900公尺的原始林地。池上鄉生態監測團隊上月意外在海岸山脈山腳下，記錄到2隻黃喉貂現蹤，研判可能因族群數增加，而向外拓展活動範圍。林保署台東分署表示，將持續追蹤監測，並呼籲民眾勿驚擾、捕捉。
池上青年培力站於富興社區稻田架設紅外線攝影機，觀測田間生物多樣性，上月罕見捕捉到2隻黃喉貂穿梭徘徊的身影。培力站主持人林耿弘指出，民國112年團隊首次在靠近中央山脈的小農田區，觀察到黃喉貂下山；113年在池上火車站附近再度目擊。出乎意料的是，今年竟在海岸山脈山腳下的復興社區與山中寮地區拍攝到黃喉貂影像。
林耿弘說，黃喉貂過去在台東的分布以中央山脈為主，還未聽過出現在海岸山脈的紀錄，讓我們滿驚喜的。
野生動物學家姜博仁表示，黃喉貂在中央山脈族群相對穩定後，近年陸續在全台多地發現族群外擴跡象，其活動範圍可超過百平方公里，沿著較低海拔山地逐漸擴散，恆春半島南端已有影像與目擊紀錄。
姜博仁預測，隨著部分黃喉貂個體穿越花東縱谷平原，加上生態廊道建置與棲地環境改善等因素，「未來在海岸山脈建立穩定族群，也不是不可能的事」，甚至促進兩大山脈之間的生物交流。
林業及自然保育署台東分署表示，將持續監測黃喉貂動態，同時提醒海岸山脈沿線居民妥善收置家庭垃圾與廚餘，避免吸引野生動物入侵，降低人貂衝突風險。
