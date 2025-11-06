山林變教室！新北教師實地研習 學「與山共生」智慧

新北市教育局推廣山野教育，上月30日在烏來國中小舉辦「登山行前風險管理課程」，帶領17校共24位教師深入泰雅族福山傳統領域展開實地登山研習。（新北市教育局提供）

新北市教育局推廣山野教育，上月30日在烏來國中小舉辦「登山行前風險管理課程」，帶領17校共24位教師深入泰雅族福山傳統領域展開實地登山研習，透過理論結合實作，培養教師在帶領學生從事戶外學習時的風險評估與安全管理能力，讓山林成為最有啟發力的教室。

教育局表示，新北市坐擁豐富山林資源與多樣步道，是推動山野教育的最佳場域。為強化教師專業，持續辦理「山野教育暨風險管理教師增能研習」，協助教師在引導學生親近自然的同時，培養正確的安全意識與團隊協作精神，具備風險意識與應變能力。

烏來國中小組長莊永隆指出，研習已邁入第三年，團隊在課程設計與安全引導上累積豐富經驗。課前團隊即透過線上會議與參訓教師共同籌備課程，融入泰雅族「敬山、親山、與山共生」的文化智慧，搭配「新北市永續環境教育中心」教材。

首次參訓的教師陳珮娟分享，雖然野營型課程挑戰不少，但在承辦團隊與指導員細心引導下受益良多，未來也期待帶領學生親近山林，將戶外教育化為行動課程。

教育局強調，山野教育不僅是體驗自然的課程，更是安全意識與永續學習的起點，未來將持續推動登山安全教育與跨校共學機制，建立區域山野教育示範據點，培養更多能安心帶隊、勇於探索的教師。

