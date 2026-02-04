山林部落春節饗宴 南橫布農狩獵文化展演

〔記者張協昇／南投報導〕春節即將到來，玉山國家公園管理處(簡稱玉管處)大年初二至大年初四，將於玉山國家公園南部園區梅山遊客中心廣場舉辦「瑪舒霍爾春節布農文化展演活動」，邀請民眾春節期間前來免費欣賞布農族傳統狩獵祭儀展演，並體驗搗小米，感受獨特的布農文化魅力。

玉管處指出，高雄市桃源區梅山里，除擁有壯麗的山景與自然生態景觀外，也是南橫公路西段最後一個布農族部落。此次展演活動以布農族傳統生活文化為核心，透過歌謠、狩獵、祈福與分享等方式，呈現族人與自然環境共生共存的生活樣貌。

活動首先由布農族青年進行傳統歌謠演唱，並結合現代合唱形式，展現布農族文化在當代持續傳承與創新的生命力，隨後進行狩獵文化情境展演，從獵人出發前的祭槍儀式開始，模擬演出布農族遵循自然規範、尊重萬物的狩獵文化歷程。

狩獵結束，族人將吟唱背負重物之歌，代表早期部落在缺乏通訊設備情況下，透過吟唱方式傳遞獵人即將返抵部落的訊息，隨後以祈禱歌謠與八部合音表達對自然與祖靈的感恩，並進行報戰功展演，象徵狩獵成果回歸部落與經驗傳承的文化意涵。活動最後安排遊客體驗搗小米，透過實際操作與分享，讓遊客深入認識布農族款待來訪客人的生活文化。

玉管處表示，展演活動每日安排上午11時至12時及下午3時至4時兩個時段，3天共計6場次，民眾對展演活動有任何疑問，歡迎洽詢梅山遊客中心(07-6866181～3)。

