山林點燈 空山祭人潮破1.6萬

記者張淑娟∕龍崎報導

今年「龍崎光節：空山祭」開展後適逢元旦假期，吸引大批民眾走進龍崎，累計觀展人次已突破一萬六千餘人次，票房有望在這個週末突破一百五十萬元，可見空山祭在山林夜色光影與人潮交織中持續發熱，為新的一年揭開熱鬧序幕。

今年空山祭除了維持文衡殿至虎形山會場每日接駁服務外，還首次推出限定一月十日和廿四日、二月十四日和廿八日（皆為週六）的「關廟線」接駁專車，民眾可於山西宮站（京城銀行關廟分行前公車站牌）及關廟轉運站搭乘接駁車前往空山祭。文化局指出，關廟素有豐富的在地文化、生態景觀與美食特色，民眾可在觀展前後順路造訪，如山西宮周邊步行景點、具農村生活彩繪的北寮老街彩繪村，以及適合散步休憩的大潭埤旺萊公園等，均適合規劃展前、展後的輕旅行，也希望藉由交通動線串聯龍崎與關廟，讓民眾順道探索關廟的人文風景與在地特色。

此外，今年空山祭推出的「水晶花提燈」為全台首款可手動開合的互動式提燈，晶透材質呼應展場光影作品，透過旋轉與開闔，讓光線隨行走節奏自然流動，文化局歡迎民眾一起愉快地提燈賞燈、感受空山祭的夜間風景。另虎形山公園泡茶區也將於一月十八日和廿五日，二月十三日和十四日推出四場限定夜間演出，包含有結合科技聲光的電子實驗演出、充滿島嶼律動的派對現場、校園與獨立樂團的青春舞台，以及情人節夜晚的溫柔療癒音樂，讓山林夜色在不同風格中展現多層次樣貌。