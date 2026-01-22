山梨縣西湖觀光協會率團訪台中 深化台日觀光交流！

參訪霧峰林家宮保第。

日本山梨縣西湖觀光協會長渡邊安司日前率西湖觀光協會一行參訪台中市，由台中市政府觀光旅遊局熱情接待，並安排參訪烏日酒廠、霧峰農會及霧峰林家宮保第園區，透過產業、文化與觀光面向的實地交流，持續深化台日雙方的觀光互動與合作關係。

觀旅局長陳美秀表示，這次參訪行程特別規劃具代表性的地方產業與文化場域。烏日酒廠展現台中在觀光工廠及產業轉型上的發展成果；霧峰農會則呈現農業結合觀光及地方創生的多元樣貌；霧峰林家宮保第園區則讓來賓深入體驗台中在歷史建築保存、文化資產活化與觀光營造上的努力與成果。

渡邊會長表示，山梨縣西湖是富士山觀光的核心據點，這次以西湖觀光協會會員為主要團員組成考察團，與台中深化交流、進行觀光政策的相互資訊交換，實地了解台中的旅遊特色與旅遊需求，將運用於旅遊商品的開發與接待環境的改善，期待能促進雙方在觀光領域的進一步合作。

觀旅局說明，此次來訪貴賓除了會長渡邊安司外，還有山梨縣富士河口湖町外川滿議員、靜岡鐵道ADP三間明治部長等人，未來將持續透過國際交流與互訪機制，深化與日本各地的觀光夥伴關係，提升台中在國際旅遊市場的能見度，吸引更多海外旅客來訪。