山櫻花迎春初綻汐止康誥坑溪浪漫賞櫻步道粉嫩登場

▲鮮豔桃紅色的山櫻花，花型呈吊鐘狀，康誥坑溪兩側櫻花與蜿蜒溪畔交映，格外浪漫(資料照片)。（圖：新北市景觀處提供）

新北市景觀處十九日表示，時序步入初春，萬眾期待的浪漫櫻花季即將展開！新北市景觀處首推汐止康誥坑溪櫻花廊道，其沿岸種植的山櫻花已悄然綻放，桃紅色山櫻花海與溪畔相互交映，美得令人流連忘返。

汐止區公所即日起至二月二十二日止辦理「文化櫻花季」活動，活動期間投射藝術燈光，呈現夢幻「溪澗夜櫻」之美，營造出與白天截然不同的浪漫氛圍；此外，還有櫻花攝影比賽、農夫市集以及食農教育體驗等精彩活動，詳情可至汐止區公所官網查詢。

汐止康誥坑溪河畔步道平緩，沿岸種有約二百株山櫻花，山櫻花又稱緋寒櫻，花期約在一月下旬至二月，花色為鮮豔的桃紅色，花型呈吊鐘狀，每到櫻花季節，康誥坑溪兩側櫻花與蜿蜒溪畔交映，美不勝收，漫步其中格外浪漫，加上交通的便利性，近年來已成為熱門的都會區賞櫻勝地。

來到汐止康誥坑溪賞櫻，不妨一併至附近福興宮祈福，祈求嶄新的一年帶來新氣象與好兆頭；親子出遊也推薦可順遊至以「天空城堡」為主題的康誥坑公園，色彩繽紛又充滿童趣的雲朵造型座椅、旋轉杯及彩虹跳樁等設施，是小朋友盡情玩耍放電的好去處。

新北市景觀處長林俊德表示，汐止康誥坑溪為本市熱門賞櫻景點之一，歡迎大家搭乘大眾運輸前往賞櫻，並請大家愛護自然環境，讓美景能永續下去！此外，今年汐止區公所建置即時花況網站供民眾事先查看花況及人潮，也歡迎追蹤ＦＢ「賞花快報」粉絲專頁。