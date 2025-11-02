山毛櫸轉黃 遊太平山坐蹦蹦車

時序入深秋，太平山國家森林遊樂區內的台灣山毛櫸步道迎接賞秋葉人潮，目前葉色轉黃約5成，綠黃交錯的林相為山區染上一抹金韻，預估至11月中為最佳賞葉期。林業及自然保育署宜蘭分署提醒遊客，即日起至23日每周末六、日，將對「翠峰景觀道路」實施車輛總量管制，上限為200輛。

太平山園區向來是秋季熱門賞楓賞櫸景點，遊客進入園區後，依序行駛「宜專一線」與「翠峰景觀道路」。園方平日採取車輛動態管制，控制園區內總車輛不超過1000輛；賞秋葉期間假日再加上翠峰景觀道路分段管制，限制進入車輛不超過200輛。不過，宜蘭分署表示，為鼓勵高乘載，9人座小客車、公務車輛、翠峰山莊住宿旅客車輛、機車與腳踏車均不在限制範圍。

宜蘭分署指出，台灣山毛櫸又名「台灣水青岡」是冰河時期孑遺的珍稀植物，受文化資產保護。台灣山毛櫸步道全長約3.8公里，單程需1.5小時，往返約3小時，沿途海拔變化大，2.5K至3K路段為急陡坡，手機訊號自2K後轉弱。由於山區午後常起霧或降雨，建議遊客盡早入園、於上午11時前進入步道觀賞較佳風景，基於安全考量，下午2時後不開放進入。

園方提醒，步道內未設有公廁，遊客可於翠峰湖環山步道口或翠峰山屋如廁；翠峰山屋餐廳每日11時30分至1時30分供餐。

此外，園方指出，蹦蹦車已全線復駛，每天自早上7時30分至下午2時30分，每半小時發車共8班次、總座位1296席，遊客若規畫同日健行與乘車，建議先購買早班車票或預留充裕時間，更多資訊可至太平山國家森林遊樂區官網或臉書粉絲團查詢最新葉況與交通公告。