山水之間／程銀生
那一年，我從老家桐城出發，在宜城安慶碼頭上船，逆水而上，經過一天一夜的水上行程，終於到達岳陽下榻。在號稱“岳陽天下樓，洞庭天下水”的著名洞庭湖景區駐足停留不短的時間，拾級登上氣勢雄偉的岳陽樓。抬頭正見屏風草書《岳陽樓記》全文，眼前豁然開朗，隨即朗朗上口，一口氣誦完大儒範仲淹的傳世名篇，被同行好友頌為佳話。不久，我便乘小船穿過“八百里洞庭”，一夜瞅著暮色，搖曳在波光粼粼的湖面上，翌日天亮抵達彼岸。隨後的日子，我接連參觀了湘潭韶山沖和寧鄉花明樓炭子沖，並好奇地走進神秘的滴水洞，雖身心疲憊，但一吟到“不以物喜，不以己悲”時，迎著清晨第一縷陽光，頓時使人“寵辱皆忘”。
在另一個淅淅瀝瀝的雨季，我即興來到小有名氣的黔靈山，“黔靈山上望貴陽，十年就有大變樣”，這是朱德老人曾經遊山時寫下的心得，身臨其境，果然名不虛傳！走進山裏的麒麟洞，得知這裏曾是楊虎城將軍遭軟禁之地，一世英雄竟落得如此悲慘境地，心中很是感慨：宦海沉浮，人生百味，中外古今，概莫能外。
所以，在後來的不同年限和時段，當我一一走過其間的旅程，我的與生俱來的悲天憫人的殷殷情懷，也都隨之變得沉重！無論是在清華園還是在未名湖畔，無論是在老舍茶館還是在中國現代文學館，朱自清吟誦《荷塘月色》的情境，老舍在茶館裏說書的身影，博雅塔與清華園交相輝映，以及文學館照壁上令人震撼的巴金手印，這些憂國憂民知識份子的大美情懷，無不使人為之動容！在我後來的遊歷中，當我在美麗的雁棲湖經受一場心靈洗禮後，我雖然也像其他遊客一樣，興致勃勃地登上長城，但我的內心卻有一種異樣的情懷在升騰，“居廟堂之高則憂其民，處江湖之遠則憂其君”，佇立長城最高處，極目遠眺，激昂的胸襟難以平靜！
歷史已經進入一個嶄新時代，我們更加需要與時俱進，更加需要憂國憂民，“路漫漫其修遠兮，吾將上下而求索”！
