「山永遠都在」連日降雨步道濕滑落石坍方風險多 國家公園署籲必要時取消行程

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國家公園署呼籲：登山活動務必攜帶充足裝備。（圖為新中橫塔塔加遊憩區／內政部國家公園署）



受西南風影響，本周末今明兩天台灣天氣持續不穩定，中南部會有短時豪雨發生，連日降雨已使高山地區土壤含水量達到飽和，步道極度濕滑，部分脆弱路段更面臨落石、邊坡坍方及溪水暴漲的風險。國家公園署強烈呼籲，「山永遠都在」，面對不確定的環境風險，民眾務必靈活調整行程，必要時應果斷暫緩或取消行程。

國家公園署提醒，平時民眾前往玉山、太魯閣、雪霸等高山型國家公園，出發前務必密切注意最新氣象特報，並做好嚴謹的登山計畫與風險評估。

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裝備與防範部分，攜帶合適的登山裝備、足夠的保暖與防雨衣物，嚴防因失溫或受困導致意外；行進間隨時注意落石、枯木與步道濕滑狀況，若遇打雷或暴雨，應立即尋找安全地點暫避，切勿強行登頂。

安全與通報方面，落實登山留守制度，出發前下載離線地圖外，並將詳細行程、行程路線及撤退計畫留給家屬或緊急聯絡人，並強烈建議攜帶及租用通訊設備，例如手機、衛星電話、Garmin inReach或PLB（個人指位無線電示標）等設備，如遇緊急情形利於迅速通報求救。

國家公園署強調，掌握天氣變化，靈活調整行程，是遊憩安全的基本準則，請民眾隨時關注中央氣象署的天氣預報及最新動態。同時，進入國家公園從事各項活動，請務必遵守相關規定，切勿隨意引火、亂丟垃圾、製造噪音或破壞自然環境。敬畏自然、量力而行。唯有做足準備、平安歸來，才是享受大自然最完美的行程。

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