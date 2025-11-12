《山河枕》上演禁忌戀 宋茜無預警告白：喜歡你！丁禹兮羞到魂都飛了

丁禹兮（右）、宋茜《山河枕》上演叔嫂禁忌戀。翻攝微博

丁禹兮、宋茜在Disney+ 《山河枕》中突破「叔嫂」道德禁忌戀，在新一集故事中互表心意，在極度浪漫的屋簷下躲雨後並獻上淺淺一吻，宋茜更豪邁喊話：「親都親了，牽個手，還這麼不好意思啊！」充滿粉紅泡泡。

戲裡愛得深厚，戲外兩人也頻頻灑糖，宋茜曾是韓國人氣女團F(X)隊長、主唱，一直以來都是許多粉絲心目中的女神，她這次也維持《山河枕》當中「楚瑜」大膽追愛的人設，為戲宣傳的直播環節中，宋茜突然對丁禹兮說：「我喜歡你。」讓丁禹兮瞬間抱頭蹲下、羞到耳朵通紅，直呼：「人在這兒，魂已經走了很久了。」互動相當可愛。

丁禹兮（右）、宋茜戲裡戲外都狂撒糖。翻攝微博

而陳喬恩在《山河枕》飾演聰明霸氣的「長公主」，精湛表演搭配不時念出的經典台詞，被粉絲誇囗「天選長公主」，在她與楚瑜的持續追查之下，竟發現身邊最倚賴的門客薛寒梅（梁雪峰飾）就是北岐派來的奸細，而她揭發薛寒梅的陰謀時，更一度怒喊「背叛本宮的人都該死」、「永遠不要試著與本宮作對」。

只是狡猾的薛寒梅擅長製毒，早有準備自身軍隊，竟然反將「長公主」囚禁在宮內，但是薛寒梅也確實對「長公主」動了情不願對她痛下殺手，兩人的複雜情感，讓陳喬恩也忍不住在社群上為角色發聲：「相愛相殺了，本宮不走尋常路可還行。」仍期望「長公主」仍有情感上的好結局。

陳喬恩《山河枕》飾演霸氣長公主。翻攝微博



