山海共生走進日常 品味生活節在駁二玩出永續新風景

滿載山林與海洋意象的「第四屆品味生活節」13、14日於駁二藝術特區 Pinway 八號倉庫熱鬧登場，活動以「高雄山海共生」為主軸，將柴山地質紋理、旗津海岸風景與港都生活轉化為可被看見、親手參與的永續體驗，透過主題展覽、工作坊、市集與音樂演出，勾勒出專屬高雄的生活風景。

↑圖說：由高市青年局主辦的「第四屆品味生活節」13、14日兩天於 Pinway 駁二 8 號倉庫熱鬧登場，現場青創市集匯聚64組特色攤位，吸引許多民眾相共襄盛舉。（圖片來源：高雄市青年局提供）

活動首日即吸引大批民眾湧入，室內外人潮絡繹不絕。玻璃容器中封存著柴山植被與地景的瓶中花園、以旗津海廢再生的創作課程陸續開課，親子工作坊與永續集章體驗同步展開，現場不時傳出完成作品的驚喜笑聲。舞台區則由「水管阿民」、「Mimofatguy」及「田雞意麵」接力演出，敲擊節奏、肢體表演與旋律交錯流動，帶領民眾以感官貼近港都的山海風貌。

高雄市政府青年局長林楷軒也走進活動現場，親自參與永續手作課程並走訪市集攤位，與青年創作者交流創作理念。他表示，高雄的山海景觀不只是城市背景，更是青年創作的重要養分，透過品味生活節，讓自然紋理走進展覽、市集與音樂之中，民眾在逛市集、做手作的過程裡，便能直覺感受到永續其實存在於生活的每個細節，也期待更多青年以創意讓環境友善成為日常選擇。

↑圖說：本屆主視覺插畫由青創品牌「異想之森」設計，以自然與想像為靈感，以溫暖筆觸描繪動植物故事，展現療癒與永續的生活美學。(照片圖右為林楷軒局長，圖左為異想之森負責人王佳薇)（圖片來源：高雄市青年局提供）

多項工作坊在首日即報名額滿，親子與情侶透過瓶中花、海廢擴香石、海廢明信片等課程，親手體驗山海地景轉化為創作的樂趣。有民眾分享，完成作品時彷彿將高雄的山海故事一同帶回家。永續地圖集章體驗同樣吸引排隊人潮，完成任務即可兌換可澆水發芽的「山海植物紙卡」，讓永續行動在活動後仍能延續至生活之中。

市集區集結 64 組品牌，包含青年局輔導攤商、Pinway 進駐品牌與合作單位，從循環材料設計、無包裝生活提案到特色飲食，呈現多元永續樣貌。本屆並邀請藝術團隊 Deka Dance（豬腳跳舞）打造限定大型永續裝置拱門，以漂流木、廢棄布料與生鏽金屬等回收素材重組創作，結合山海地形與城市線條，傳達拒絕一次性娛樂成為新廢棄物的理念，成為民眾駐足拍照與交流的焦點。

↑圖說：今年品味生活節以「高雄山海共生」為主軸，邀請來自高雄六龜的「發現•山茶FAXIAN SHAN CHA」，茶農夫妻檔返鄉務農逾十年，堅持不矮化茶樹、不以人工方式驅蟲，以維持昆蟲棲地與茶園生態平衡。(圖中央為林楷軒局長、圖左為汪小芬副局長)（圖片來源：高雄市青年局提供）

青年局指出，Pinway 作為南部首座 SDGs 示範場域，未來將持續透過策展、教育與跨域合作，推動永續創新，支持青年創意轉化為具社會影響力的行動。活動14日迎來最後一天，舞台將持續帶來呼應山海主題的演出，陪伴市民在音樂與創作中，度過悠閒而富有意義的週末時光。

