山海化身戶外美術館 2026花蓮太平洋燈會今日震撼開幕！

▲燈會以閃耀的燈光及煙火「光躍洄瀾」，為即將到來的春節假期揭開序曲。

【記者 周澄予／花蓮 報導】2026花蓮太平洋燈會於今（7）晚6點在東大門夜市旁日出大道盛大登場。今年以「花現騎蹟，光躍洄瀾」為主題，跳脫傳統燈會形式，攜手藝術家鄭乘騏與跨領域建築藝術團隊，將花蓮的山海地景轉化為一座流動的戶外美術館。活動於傍晚5點30分起舉辦開幕式，下午4點30分起更將發放888份限量「花現騎蹟」排隊好禮，並於晚間6點進行「花好」主燈秀，結合限定星空秀的精采表演，讓閃耀的燈光及煙火「光躍洄瀾」，更為即將到來的春節假期揭開序曲。

花蓮縣政府表示，今年燈會是一場「獻給土地的策展」，從2月7日起到3月8日（除夕2月16日休展一天），日出大道將變身藝術長廊。無論白天或夜晚，漫步日出大道上，都可見由藝術總監鄭乘騏領軍的「場域‧結構‧行動」建築藝術B Group 團隊「順應太平洋的風」、「順應洄瀾的文化」、「順應山海的地景」在日出大道上打造出與山海對話的壯闊感。這是一場從花蓮土地上長出來的燈會，讓光影成為地景的延伸，展現花蓮獨有的生命力。

此外，可愛的城市IP「小石花」更化身AR導覽員，民眾只要拿起手機掃描，就能在真實街景中閱讀花蓮文化，虛實整合的互動體驗成為年輕族群最愛的打卡亮點。

縣府也預告2月7日晚間開幕限定星空秀，晚間6點左右將在太平洋夜空中綻放長達440秒的繁花盛開高空煙火，與地面的燈飾相互輝映，讓燈會不只是光的饗宴，更是花蓮展現韌性與美麗的時刻。歡迎全國鄉親趁著寒假與春節，來花蓮感受這場光影奇蹟。

2026花蓮太平洋燈會自2月7日至3月8日每晚6點至10點亮燈，活動期間更與東大門夜市及在地商圈合作，推出好禮活動，邀請民眾白天遊花蓮、晚上賞燈會，一起見證花蓮的山海地景與人文美好。（照片：花蓮縣政府提供）

