山海即舞台、生存即日常 《生存王2》首集落腳臺灣江原道～花蓮

《生存王2》開拍，演員（左二至左五）金鐘國、金炳萬、金泳勳、陸俊書，落地花蓮參加記者會。（圖：梁國榮攝）

韓國超人氣生存競技實境秀《生存王2》首集14日於花蓮開機拍攝，製作團隊及演員金鐘國、金炳萬、金泳勳、陸俊書，導演尹志浩也都出席記者會，分享為何選擇這座以山海壯闊聞名的城市作為新一季生存競技的起點。縣長徐榛蔚表示，花蓮擁有全台最完整、最原始的自然環境，是少數能同時呈現高山、海洋、森林與原住民文化的地方，正與《生存王》所強調的「回到自然、挑戰極限、尊重土地」精神不謀而合。

《生存王2》以真實野外環境為舞台，考驗參賽者在極端條件下的體力、智慧與團隊合作能力。製作團隊指出，花蓮廣闊的太平洋海岸線、中央山脈的險峻地形，以及保存良好的自然生態，讓「生存」不只是節目設定，而是真實存在的環境條件。在這裡，人與自然的距離極近，生存不是對抗，而是學會共處，這正是節目核心價值所在。

廣告 廣告

徐榛蔚縣長形容花蓮是「台灣的江原道」，正適合節目拍攝。（圖：梁國榮攝）

徐榛蔚形容花蓮為「台灣的江原道」，不僅地貌神似韓國江原道的山海景觀，更同樣擁有依山傍海而生的生活文化。花蓮長年以來面對自然環境的挑戰，孕育出堅韌、互助、順應自然的生活態度，這樣的城市性格，也與《生存王2》所傳遞的生存哲學高度呼應。

花蓮＝仁川包機直飛的交通便捷性，也是製作團隊選擇花蓮的原因之一。（圖：花蓮縣政府提供）

此外，新開通的「仁川直航花蓮」航線，讓國際拍攝與交流更加便利，成為促成此次合作的重要關鍵。製作團隊表示，從仁川直飛花蓮僅需約150分鐘，抵達後即可進入山海交會的生存場域，大幅提升拍攝效率，也讓花蓮成為兼具自然條件與國際可及性的理想拍攝地。

記者會吸引許多金泳勳（右一）的迷妹到場追星。（圖：梁國榮攝）

縣府指出，透過《生存王2》在韓國及全球平台播出，花蓮不僅被看見為壯麗的風景背景，更是一座展現人與自然共生價值的城市。未來期盼吸引更多國際旅客走進花蓮，親身體驗這片土地所蘊含的真實生存力量與溫暖人文。（梁國榮報導）